Cryptovoxels元宇宙創建全攻略：9/30 麥蓋元宇宙系列工作坊第二彈熱烈報名中！

今年夏天〈麥蓋元宇宙系列工作坊〉學員熱烈響應，麥蓋創意工作室再推出第二彈—Cryptovoxels元宇宙創建全攻略，帶領新舊學員複習元宇宙網站基本操作，並學習製作互動設計功能。本次工作坊從線上拉回實體，除了講師與助教親自現場指導與協助外，更多了與其他學員互動合作與切磋交流的機會！

麥蓋創意工作室聯合創辦人洪司丞IOYOI藝術家，華麗轉身元宇宙NFT設計創作者，同時也是台灣首位官方認證The Sandbox創作基金會成員，與另一位聯合創辦人新媒體藝術家郭佩奇，攜手開拓虛擬世界玩翻3D積體像素創作。兩人結合數位設計、NFT創作專長，藉由其獨特的藝術背景，引領學員一同探索浩瀚的元宇宙世界，學習如何從虛擬世界中建置空間、設計物件，進而到移動技巧與特殊功能設計，在未來的虛擬世界中探索互動式體驗的可能。