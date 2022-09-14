Cryptovoxels元宇宙創建全攻略：9/30 麥蓋元宇宙系列工作坊第二彈熱烈報名中！

今年夏天〈麥蓋元宇宙系列工作坊〉學員熱烈響應，麥蓋創意工作室再推出第二彈—Cryptovoxels元宇宙創建全攻略，帶領新舊學員複習元宇宙網站基本操作，並學習製作互動設計功能。本次工作坊從線上拉回實體，除了講師與助教親自現場指導與協助外，更多了與其他學員互動合作與切磋交流的機會！
麥蓋創意工作室聯合創辦人洪司丞IOYOI藝術家，華麗轉身元宇宙NFT設計創作者，同時也是台灣首位官方認證The Sandbox創作基金會成員，與另一位聯合創辦人新媒體藝術家郭佩奇，攜手開拓虛擬世界玩翻3D積體像素創作。兩人結合數位設計、NFT創作專長，藉由其獨特的藝術背景，引領學員一同探索浩瀚的元宇宙世界，學習如何從虛擬世界中建置空間、設計物件，進而到移動技巧與特殊功能設計，在未來的虛擬世界中探索互動式體驗的可能。
▍在元宇宙系列工作坊，你會學到什麼？
上午場｜9/30 (五) 9:00-12:00 (3hrs)
- 元宇宙基礎概念與區塊鏈錢包複習
- 元宇宙網站Cryptovoxels（voxels）與Magicavoxel操作及應用
- 元宇宙空間搭建、各種檔案匯入
- 元宇宙互動設計
✽ 本場次學習重點為元宇宙互動式功能設計，若已具備上述技能者，建議直接上第二場次課程
下午場｜9/30 (五) 13:00-16:00 (3hrs)
- 分組製作、主題空間共創
- 元宇宙互動設計創作發表
- 元宇宙注意事項
✽ 本場次學習重點為積體像素作品創作、元宇宙空間置入整合與展示
▍誰適合這場工作坊
- 具備美術、3D建模基礎設計師或創作者
- 具備元宇宙基本認識、有志投入元宇宙與NFT設計創作者
- 具Minecrafts 遊玩經驗者
▍活動資訊
日期：上午場 2022/09/30（星期五）9:00-12:00；下午場 2022/09/30（星期五）13:00-16:00
場地：台灣設計研究院 創意劇場（台北市信義區光復南路133號製菸工廠2樓）
人數：限40名（額滿為止）
費用：200元／單場、300元／兩場優惠價
指導：經濟部
主辦：經濟部工業局
執行：台灣設計研究院