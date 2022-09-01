2022金點設計獎得獎名單出爐！台鐵EMU3000型城際列車、新竹市影像博物館品牌識別、陽明實驗山屋榮獲金點標章

▲ 2022金點設計獎標章獲獎作品：「陽明實驗山屋 YANG MING MT. LAB」（格式設計展策／台灣）
2022金點設計獎今（9/1）日公布得獎名單！每年吸引眾多全球設計好手同場競技的金點設計獎，今年共收到來自17地、2,765件作品報名參賽，經7月初審、8月複審評選，最終四大參賽類別共有687件來自台灣、中國大陸、香港、澳門、泰國、新加坡、日本、美國、印度、馬來西亞、德國、波蘭、加拿大等地作品脫穎而出，榮獲「金點設計獎標章」，並取得晉級資格，將於9月21、22日舉辦之決審，繼續角逐象徵最高榮耀的「年度最佳設計獎」，得主將於12月頒獎典禮正式揭曉！
今年金點設計獎因應全球疫情影響，複、決審皆以線上評選方式辦理。本次共邀集31位設計及產業趨勢專家組成各類評審團，在8月18日舉辦之複審會議上，來自台灣、中國大陸、香港、義大利、澳洲、芬蘭、新加坡、泰國、巴西、美國、日本等地評審克服時差、跨海連線，歷經長時間密集討論，評選出各類別得獎作品。
▲ 2022金點設計獎複審會議及評審團。
今年687件得獎作品百花齊放，其中產品設計類有287件、傳達設計類218件、空間設計類128件，整合設計類則有54件出線。在產品設計類亮點得獎作品，美國惠普（HP Inc.）因應後疫情時代遠距辦公需求而生的「HP Presence」，是一款組合式的視訊會議套組，體積小巧、安裝靈活，可適應不同會議空間大小，並依人數調整增加麥克風、鏡頭、喇叭等設備，讓每個人都成為活躍的參與者。柏成設計與日本神戶皮革合作社（Kobe Leather）、皮件職人品牌Studio Kiichi與百年工藝家具製造商永田良介商店攜手合作開發的「Bloom 椅子」，將神戶和牛薄且僵硬、應用價值不高的牛皮，運用建築結構的思維，經過特殊鞣製與縫合，設計出具韌性、可折疊，亦能支撐起人體重量的新型態牛皮單椅，展開時綻放花開般的美感，亦展現永續的價值。日本日立（Hitachi, Ltd.）與台鐵合作，為台灣設計的「Intercity Electric Multiple Units EMU3000」（EMU3000型城際列車），從外觀至內部空間設計皆呼應主題概念「無聲的流動」，以簡潔線條造型與內斂色調，營造寧靜沉穩的氛圍，為台灣帶來嶄新的鐵道風景。
▲ 2022金點設計獎標章獲獎作品：「HP Presence」（HP Inc.／美國）
▲ 2022金點設計獎標章獲獎作品：「Bloom 椅子」（柏成設計／台灣）
▲ 2022金點設計獎標章獲獎作品：「Taiwan Railways Administration, MOTC Intercity Electric Multiple Units EMU3000」（台鐵EMU3000型城際列車）（Hitachi, Ltd.／日本）
在傳達設計類，混合編碼工作室（MixCode Studio）為「GOGORO VIVA MIX」打造的形象影片，將電動機車比喻為隱形的音樂魔法師，讓所到之處都變得繽紛有趣，並以城市結構的多變、元素不斷重組混搭的豐富視覺意象，展現產品款式的多元與個性，令人耳目一新。白輻射影像為新竹市影像博物館全新品牌面貌「或者光盒子」打造識別系統，以光的入口為設計概念，透過簡單線條呈現光影的流動，塑造出形象鮮明且具變化彈性的識別，象徵帶領人們認識新竹的精神入口。香港設計工作室Profanum Design Studio，為一瓢書店設計的「《月亮是夜晚唯一的光芒》主題展閱讀體驗套裝」，以本書主題概念與月夜意象，細膩貫穿一系列包括音樂專輯、書封、茶包裝等五感體驗的媒介，讓讀者得以透過文本以外的途徑感受本書氛圍，進一步走入作者的世界。
▲ 2022金點設計獎標章獲獎作品：「GOGORO VIVA MIX」（混合編碼工作室／台灣）
▲ 2022金點設計獎標章獲獎作品：「新竹市影像博物館：或者光盒子 品牌識別」（白輻射影像／台灣）
▲ 2022金點設計獎標章獲獎作品：「《月亮是夜晚唯一的光芒》主題展閱讀體驗套裝」（Profanum Design Studio／香港）
在空間設計類，絮絮空間感知有限公司為苗栗縣南河國小打造的「歐姆Ω蛋計畫」，將既有雞舍從封閉角落移至開闊的校園中央，以流暢曲線的白色金屬圍籬，創造出一個內凹場域，串聯起大樹、食農花園與堆肥空間，不僅為孩子提供親切舒適的遊樂處，更是生命教育與師生互動的教學場域。日本知名文具與家具品牌KOKUYO的「THE CAMPUS」，將擁有40年歷史的私有辦公大樓，從過去以企業為導向、封閉的工作場所，重新改造為向城市開放的半公共辦公空間，除了將綠化景觀由建築物內部延伸至街道，創造與城市共同發展的環境連結，並以多元且氛圍自在的空間機能區劃，回應混合式辦公的新趨勢，打造更能激發創意、享受豐富體驗的工作環境。泰國建築事務所EKAR Architects的私人住宅設計「Dog / Human」，回應屋主愛犬之心與共同生活的期待，外型採用那宏柏頌當地農業建築最著名的屋頂特徵，許多細節更精心為人寵共居生活打造，包括四周開闊的廊道、立柱底座設計成適合毛孩睡臥的形狀且易清潔，泳池台階間距讓愛犬也能輕鬆攀爬等，空間規劃充滿巧思，並展現對生命的尊重。
▲ 2022金點設計獎標章獲獎作品：「歐姆Ω蛋計畫」（絮絮空間感知有限公司／台灣）
▲ 2022金點設計獎標章獲獎作品：「THE CAMPUS」（KOKUYO Co., Ltd.／日本）
▲ 2022金點設計獎標章獲獎作品：「Dog / Human」（EKAR Architects／泰國）
在整合設計類，文化銀行發起的集體創作文學NFT實驗計畫「第二宇宙辭典」，由十位知名文學家創作短篇小說，從中提煉2,100個詞彙NFT，讓群眾為詞彙書寫定義，每次定義會即時影響小說內容，以探索文學在NFT新媒介的可能性，並共同書寫出屬於這個時代的集體著作。格式設計展策的「陽明實驗山屋 YANG MING MT. LAB」，以文化部發起的公共服務導入創新計畫為契機，與陽明山國家公園管理處合作，將閒置30多年的廢棄警備駐在所，重新打造為結合大眾體驗休憩與生態教育的山中小屋，透過全新視覺規劃、科普展演及周邊商品開發設計，於自然生態中導入品牌思維、以人為本的文化體驗，發展出創新公共服務型態。日本生命救援公司AUTHENTIC JAPAN的「COCOHELI – Search Helicopter Service」（搜救直升機服務），以其特別開發的無線電設備，與登山組織、警察與消防單位合作建立搜救網絡，當人員於山上遇險時，配有專用接收器的直升機，會搜尋該會員擁有的發射器，期能及早救援更多生命。
▲ 2022金點設計獎標章獲獎作品：「第二宇宙辭典」（文化銀行／台灣）
▲ 2022金點設計獎標章獲獎作品：「COCOHELI – Search Helicopter Service」（AUTHENTIC JAPAN／日本）
經常於國際設計大獎擔任評審的芬蘭設計師雷恩．安傑沃（Renne Angelvuo）、澳洲設計師丹尼．文萊特（Danny Venlet），在今年產品設計類擔任複審評審，兩人皆表示對於參賽作品的高水準感到印象深刻，小至生活用品、大至火車等公共運輸，各類別皆有許多突出、創新的設計作品，是一次相當享受的評選經驗。小米科技工業設計總監黃蘇雁認為，從今年參賽產品中，樂見疫情下各地設計師及企業的創造力並未因此減弱，而在工作與生活的邊界模糊後，如何平衡與共融，以及對於身心健康的關注，會是當下與未來愈加重要的設計課題。TCL科技集團設計創新中心總經理李炫弘則觀察，這兩年在疫情影響下，衍生出新的生活及工作方式，在遠距溝通、消毒護理、身心療癒、寵物相關產品等面向，皆展現了蓬勃的設計創意發展。
今年再度擔任傳達設計類評審的NOSIGNER執行長太刀川英輔，提到評選時自己首重設計的基本功與品質，接著檢視設計如何面對新的挑戰、能否形成有意義的效應，甚至為社會帶來影響力。空間設計類評審、巴西建築師Arthur Guimarães表示，從本次參賽作品驚喜看見亞洲文化豐富的多樣性，而整體的精細程度也令他印象深刻。建築師邱文傑則觀察，今年各地有許多公共空間作品相當出色，而在評選時他特別重視設計「微小而巨大」的力量，不只空間本身，更在思考什麼樣的設計，能為社會帶來正向的影響。整合設計類評審、探照文化有限公司執行長李明璁表示，從參賽作品感受到越來越豐沛的跨界共創能量，其中對於數位化與新科技的嘗試，不僅止於技術層面，更是深度參與、甚至創造文化，也期待未來設計能更勇敢跨界，動員起更多非數位原民或特殊及弱勢群體，成為設計重要的服務對象。
▲ 2022金點設計獎進行線上評選。
2022金點設計獎即將邁入第三階段評選，決審將於9月21、22日線上辦理，屆時將選出象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」及「年度特別獎」得主，入圍名單於10月初公布。最後獎落誰家？將在12月與金點概念設計獎共同舉辦的頒獎典禮上揭曉！獎項最新消息，歡迎密切關注金點獎官網及官方社群媒體平台。
「2022金點設計獎」標章得主暨晉級決審名單
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