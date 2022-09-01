2022金點設計獎得獎名單出爐！台鐵EMU3000型城際列車、新竹市影像博物館品牌識別、陽明實驗山屋榮獲金點標章

經常於國際設計大獎擔任評審的芬蘭設計師雷恩．安傑沃（Renne Angelvuo）、澳洲設計師丹尼．文萊特（Danny Venlet），在今年產品設計類擔任複審評審，兩人皆表示對於參賽作品的高水準感到印象深刻，小至生活用品、大至火車等公共運輸，各類別皆有許多突出、創新的設計作品，是一次相當享受的評選經驗。小米科技工業設計總監黃蘇雁認為，從今年參賽產品中，樂見疫情下各地設計師及企業的創造力並未因此減弱，而在工作與生活的邊界模糊後，如何平衡與共融，以及對於身心健康的關注，會是當下與未來愈加重要的設計課題。TCL科技集團設計創新中心總經理李炫弘則觀察，這兩年在疫情影響下，衍生出新的生活及工作方式，在遠距溝通、消毒護理、身心療癒、寵物相關產品等面向，皆展現了蓬勃的設計創意發展。

今年再度擔任傳達設計類評審的NOSIGNER執行長太刀川英輔，提到評選時自己首重設計的基本功與品質，接著檢視設計如何面對新的挑戰、能否形成有意義的效應，甚至為社會帶來影響力。空間設計類評審、巴西建築師Arthur Guimarães表示，從本次參賽作品驚喜看見亞洲文化豐富的多樣性，而整體的精細程度也令他印象深刻。建築師邱文傑則觀察，今年各地有許多公共空間作品相當出色，而在評選時他特別重視設計「微小而巨大」的力量，不只空間本身，更在思考什麼樣的設計，能為社會帶來正向的影響。整合設計類評審、探照文化有限公司執行長李明璁表示，從參賽作品感受到越來越豐沛的跨界共創能量，其中對於數位化與新科技的嘗試，不僅止於技術層面，更是深度參與、甚至創造文化，也期待未來設計能更勇敢跨界，動員起更多非數位原民或特殊及弱勢群體，成為設計重要的服務對象。