高雄正忠排骨飯全新品牌識別！排骨體、IP人物排骨君、全新便當盒活力亮相

由TDRI與高雄市政府經濟發展局共同合作，邀請無氏製作來為「正忠排骨飯」進行全新品牌識別設計。團隊以正忠創立品牌最知名的「排骨」作為主角，除提出「正忠排骨體」標準字外，也創造品牌吉祥物IP—「排骨君」，讓正忠品牌形象更加富有活力。
「正忠排骨飯」全新品牌識別，期待以正忠創立品牌最知名的「排骨」作為主角，除了提出具其意象的「正忠排骨體」標準字之外，也賦予品牌吉祥物新的靈魂，誕生人物IP——「排骨君」，加深正忠面對市場年輕化的活力品牌形象。
走過30幾年的正忠排骨飯，將以「排骨君」串連未來品牌2.0的行銷推廣，強化品牌形象的一致性。 除了搶先於九月開幕的正忠青年店曝光之外，在2022設計展在高雄期間，將以經典便當盒再設計，翻轉大眾對於日常便當品牌的形象。
▲ 正忠排骨體：品牌標準字以正忠排骨飯的「排骨」作為發想，使字型的架構扁平，並帶入弧形及骨狀的特色，勾勒出排骨獨有的特徵，藉以加強品牌與識別間的連結性。
▲ 排骨君：優化品牌原有吉祥物，賦予新的靈魂為「排骨君」誕生的緣起，出生於高雄，喜歡分享活力與快樂，雖然害怕剪刀跟菜刀，但性格開朗的排骨君身為主菜屆的乖乖排， 不挑食的個性是大家心中的Good Boy!
▲ 新品牌識別形象將搶先於正忠排骨飯-青年店曝光，並優化原店使用的經典便當盒，陸續於全台38間門市使用，2022設計展在高雄期間，也將透過經典便當盒再設計的策略，以快閃店模式進行限量販售。
全新品牌識別形象將搶先於9月1日在正忠排骨飯鳳山青年店曝光，同時設計的經典便當盒，也將陸續於全台38間門市使用。另在2022台灣設計展期間，正忠排骨飯也將在大港倉10推出快閃旗艦店，屆時將有多款期間限定款便當，更有全新推出的「潮排」新品。