高雄正忠排骨飯全新品牌識別！排骨體、IP人物排骨君、全新便當盒活力亮相

由TDRI與高雄市政府經濟發展局共同合作，邀請無氏製作來為「正忠排骨飯」進行全新品牌識別設計。團隊以正忠創立品牌最知名的「排骨」作為主角，除提出「正忠排骨體」標準字外，也創造品牌吉祥物IP—「排骨君」，讓正忠品牌形象更加富有活力。

「正忠排骨飯」全新品牌識別，期待以正忠創立品牌最知名的「排骨」作為主角，除了提出具其意象的「正忠排骨體」標準字之外，也賦予品牌吉祥物新的靈魂，誕生人物IP——「排骨君」，加深正忠面對市場年輕化的活力品牌形象。

走過30幾年的正忠排骨飯，將以「排骨君」串連未來品牌2.0的行銷推廣，強化品牌形象的一致性。 除了搶先於九月開幕的正忠青年店曝光之外，在2022設計展在高雄期間，將以經典便當盒再設計，翻轉大眾對於日常便當品牌的形象。