2023金點設計獎頒獎典禮主視覺曝光！王牌製作人陳鎮川再度操刀 虛擬角色趣味演繹設計的「超能負荷」

2023金點設計獎頒獎典禮將於12月1日（週五）晚間在台北盛大登場，今日（11/7）搶先揭曉典禮主視覺。本屆由知名製作人陳鎮川帶領金馬、金曲獎典禮頂尖製作團隊，以逗趣的虛擬角色打造主視覺亮點，將帶來更具視覺張力與豐富感官體驗的年度盛會。主持人由近年在主持界表現亮眼的陳明珠獨挑大樑，表演嘉賓則邀請從演員跨界樂壇的鳳小岳，以及知名跨領域創作歌手安溥帶來動人演出。今年典禮首度移師至臺北表演藝術中心舉辦，並於官方YouTube同步提供中英雙語直播，當晚揭曉象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」及「年度特別獎」得主，精彩可期！

金點設計獎頒獎典禮，每年都是亞洲設計界的一大盛事，不僅作為設計師的榮耀舞台，表彰設計領域的優秀成果，也是集結眾多台灣創意工作者心血的精彩展現。今年典禮以「超能負荷」的主題概念，再度挑戰全新創意視野。典禮總監製陳鎮川表示，在數位時代新科技的賦能，與當今多元跨界的趨勢，讓設計擁有更多可能性，與此同時也帶來更大的挑戰，包括更全面的創意思考、更多重的創作身分、更複雜的議題策應、更受期待的責任角色等，看似加重負荷，卻也激勵設計師們不斷突破框架，為世界帶來更多創新變革，並期待藉此主題點出，每一位設計工作者，既是美好的創作者，也是持續超越自我的超能者，向設計人們的不懈追求致上敬意。

本次主視覺由新銳設計師楊士慶操刀，將抽象的主題概念，化身為一個形象酷炫有趣的人物角色。主視覺中這位虛擬的設計創作者，正手舉畫筆、集中蓄力，準備爆發大腦中的超能創意，而連結著核心動力來源的金點造型能量包，也正源源不絕地為其注入補充力量，象徵每年發掘優秀作品與創新趨勢的金點設計獎，持續為設計人提供創作的指引與養分。以人機結合的詼諧創意演繹的主視覺角色，身體元件與裝備配件充滿細節巧思，後續在典禮舞台與現場視覺創意，也將有更多驚喜亮點呈現。

今年典禮主持人，由近年台灣主持界備受矚目的亮眼新星「客家妹」陳明珠擔綱，以流利中英雙語主持功力與穩健台風闖出佳績的她，曾在2019年以《客家妹來打卡》榮獲第54屆廣播金鐘獎最佳教育文化節目主持人獎，並接連獲邀擔任2022-2023年金曲獎星光大道及2022廣播金鐘獎頒獎典禮主持人，精湛表現備受肯定。對於首度扛下金點設計獎頒獎典禮主持重任，陳明珠表示，金點獎猶如設計界的奧斯卡獎，這次非常榮幸能夠擔任典禮主持人，期望以自身的主持專業，一起為設計人喝采、分享榮耀時刻，也期待自己能在此展現比在金曲紅毯更亮眼、意想不到的一面。