世界客家博覽會圓滿閉幕！臺灣館打造客家當靚、族群共好里程碑

本次臺灣館的縣市展區，依循客庄369的路徑，帶領民眾依序從雙北都會客進入，沿著臺三線的桃竹竹苗及臺中，再穿越臺九線的花蓮臺東，經過南投、雲林、臺南等獨立縣市，最後抵達南台灣六堆地區的高雄屏東。

第一個進入的新北市展區由無有設計策畫，以「客之繹術」為主題，表達客家族群在新北市世代打拼，不斷變「繹」進化；其中最大亮點為「講客同樂會」，以饒富趣味的多螢幕同步訪談，呈現新北市轄內包括客家老中青世代，與其他如原住民、新住民的對話，彼此用不同腔調的客家話跨族群交流，顯示新北族群多元融合包容力。