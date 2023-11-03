洞悉大時代，探索新未來！「台灣設計週」初登場，國際論壇邀9國近70位講者齊聚台灣分享跨界設計新趨勢，即日起開放報名

台灣設計圈年度壓軸活動即將登場！首屆台灣設計週由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，以「打開視野、打開邊界、建立平台」為目標，將於12月1日至10日在松菸盛大舉辦。主題設定以「彈性橋接」概念展現台灣設計的靈活及跨界合作激發出的無窮潛力！主視覺由創意團隊HOUTH設計，扣合主題以彈簧、堆疊、線性交錯，搭配平面銜接立體的畫面，展現不同層次與維度的橋接，將主題概念空間化、立體化，配色則呼應台灣在地與國際混種後的新潮在地色系。
台灣設計週活動包含主題展、交流場與設計夜，主題展邀請55組台灣跨領域團隊展演精采創意、5組海外團隊推出期間限定創作；交流場「國際論壇」主題涵蓋永續發展、智慧創新、AI科技、人機互動、設計政策、城市設計指標、建築趨勢、城市美學等關鍵議題，邀請9國近70位跨領域專家接力開講，可說是今年台灣最盛大的國際設計交流活動，即日起開放線上報名！
▲ 台灣設計週將於12月1日首次登場，以「彈性橋接」為年度主題，主視覺由創意團隊HOUTH設計，生動展現台灣設計自由奔放的彈性與靈活橋接的特質。
產業創新系列論壇，揭露國內外產業熱議話題
產業若要永續發展，勢必接軌國際最新趨勢！台灣設計週致力打造台灣與國際設計社群的交流平台，邀請國內外頂尖講師分享產業最新議題：國際上對於永續發展與城市策略的最新觀點為何？近期席捲全球的AI熱潮，影響力擴及設計圈與諸多行業，究竟該如何應變？疫情讓人們更加重視運動與醫療，相關空間該如何設計才能迎合需求？台灣建築師如果想跨國接案，該怎麼做？產業創新系列論壇邀請跨領域專家對談，為觀眾快遞國際間最新趨勢議題。
設計前瞻系列論壇，展望未來設計的無限可能
台灣設計週關注設計研究未來發展，規劃一系列領先議題，像是設計如何影響公共政策制定？人機互動近年隨著科技進步而有迅猛突破，未來將有什麼樣令人期待的應用出現？全球人口超過半數聚居於大城市，面對SDGs帶動的公私部門思維升級，如何從城市的宏觀角度應對？疫情之後，產業數位轉型已成主流共識，設計思維能在轉型過程中扮演哪些關鍵角色？設計前瞻系列論壇打開產學研之間的大門，帶領觀眾提前窺見未來的發展趨勢。
城市美學願景對談，以設計帶動公共服務創新
城市的公共建設，與居民生活品質息息相關。近年來，台灣各地越來越多的公共空間和設施陸續加入美學再造的行列，不僅善用減法讓視覺更舒服，更用設計加乘讓空間更好用。三場對談將分享台灣10座城市進行中的14個公共美學共創案例，邀請設計團隊及政府部門代表齊聚一堂，分享城市美學計畫的創新合作模式與因地制宜的設計實踐，一同預見更美好的未來。
年末壓軸創意盛會，立即報名為大腦充電
台灣設計週國際趨勢論壇，將是今年底最值得期待的創意交流盛會！力邀國際重量級講者來台，與台灣頂尖設計師、建築師、各領域專家同台交流，精彩火花不能錯過！即日起開放免費報名，為大腦充飽電，儲備動力迎向2024年的全新視野！
✸台灣設計週資訊 ✸
2023年12/1(五)-12/10(日)
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地點：松山文創園區
主題展（免費參觀）| 台灣設計館03展間 展出至2024/1/28
交流場（免費報名）| 台灣設計研究院創意劇場
設計夜（邀請制）| 松菸巴洛克花園、不只是圖書館
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主辦單位｜經濟部產業發展署
執行單位｜台灣設計研究院
合作單位｜財團法人台北市文化基金會、松山文創園區、打開台北、Giloo紀實影音
響應單位｜台灣設計聯盟、中華平面設計協會、中華民國室內設計協會、台灣建築學會、潘冀聯合建築師事務所、浩漢產品設計股份有限公司、台北插畫藝術節、蒙納、NOVIKI、波蘭台北辦事處、波蘭平面設計基金會、荷蘭在台辦事處、博客來數位科技股份有限公司、好事交易所、綠藤生機、奧森青、臉譜、台灣富士軟片資訊股份有限公司、FunNow、光一一個時間、京盛宇、Island133