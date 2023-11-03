洞悉大時代，探索新未來！「台灣設計週」初登場，國際論壇邀9國近70位講者齊聚台灣分享跨界設計新趨勢，即日起開放報名

台灣設計圈年度壓軸活動即將登場！首屆台灣設計週由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，以「打開視野、打開邊界、建立平台」為目標，將於12月1日至10日在松菸盛大舉辦。主題設定以「彈性橋接」概念展現台灣設計的靈活及跨界合作激發出的無窮潛力！主視覺由創意團隊HOUTH設計，扣合主題以彈簧、堆疊、線性交錯，搭配平面銜接立體的畫面，展現不同層次與維度的橋接，將主題概念空間化、立體化，配色則呼應台灣在地與國際混種後的新潮在地色系。

台灣設計週活動包含主題展、交流場與設計夜，主題展邀請55組台灣跨領域團隊展演精采創意、5組海外團隊推出期間限定創作；交流場「國際論壇」主題涵蓋永續發展、智慧創新、AI科技、人機互動、設計政策、城市設計指標、建築趨勢、城市美學等關鍵議題，邀請9國近70位跨領域專家接力開講，可說是今年台灣最盛大的國際設計交流活動，即日起開放線上報名！