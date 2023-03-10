最新消息

112年度台灣設計研究院接受經濟部補助之科技專案計畫研究計畫項下合作對象徵求公告

2023-03-10
112年度台灣設計研究院接受經濟部補助之科技專案計畫研究計畫項下合作對象徵求公告

112年設計科技研發暨產研共創計畫—設計思考應用探索研究

壹、說明

本院執行經濟部112年度科技專案計畫「設計科技研發暨產研共創計畫」，為扣合國內產業發展需求，建立跨領域的科技研發學研網絡，擬就特定領域進行共同合作之研究公開徵求，凡符合資格之單位，向本院提出合作研究計畫申請，經本院籌組專家委員審查後擇優執行研究計畫，以促進設計研究議題多元化與學研交流。

貳、辦理單位

財團法人台灣設計研究院

參、研究議題

一、本計畫就先進國家之設計發展趨勢、前瞻性設計與技術融合之發展前沿，提出針對國內設計發展需求之推動策略，進而訂定三大研究主題。期能邀請國內學者專家一同提出因應科技及產業創新發展之設計研究與建議方針。

二、本次徵求項目主軸請參照下表所列主題，提出研究計畫摘要、研究方法規劃及預期成果。預計核定研究計畫以3~5案為原則，如未有符合資格者，得從缺。

肆、合作對象與資格說明

一、國內公私立大專校院。

二、申請之計畫主持人須為上述單位之正式資格教師，或約聘成員之工作契約至少一年以上，計畫內成員則不設限。

三、具備所需之技術及研究能力，並擁有足以承接本案之研究人力與設備者。

伍、申請時間

本案採每月批次辦理，至公告額滿為止。首批申請至112年4月14日（五）止。

陸、簡章下載

https://reurl.cc/Q4LaR2

柒、聯絡方式

財團法人台灣設計研究院 林小姐
電話：02-2745-8199分機281
Email：michelle_lin@tdri.org.tw

▊ 如有任何疑問，歡迎來電或來訊詢問

相關文章

選舉體驗再升級！地方選舉美學優化示範，率先導入台北市！

選舉體驗再升級！地方選舉美學優化示範，率先導入台北市！

設研院與中選會自2021年起展開三階段的合作，透過設計導入提升台灣選舉美學。第一階段之公投公報再設計成果亮眼，於2022年獲得金點設計獎雙獎殊榮。第二階段除了公投公報外，另與台北市選舉委員會合作，針對選舉公報與投開票所指標優先示範導入於台北市，為第三階段先作暖身！

,
設計改變台灣，設研院擴大徵才！

設計改變台灣，設研院擴大徵才！

我們相信設計是帶動台灣整體發展的關鍵策略，自成立以來，TDRI 不斷致力於連結產、官、學界及不同領域，推動跨域合作共創，帶來更多創新突破與改變的可能。在設計改變台灣的路上，我們誠摯歡迎你一起同行。

2030未來智慧移動情境探索 台灣設計研究院與自行車中心跨領域共創

2030未來智慧移動情境探索 台灣設計研究院與自行車中心跨領域共創

台灣設計研究院與自行車暨健康科技工業研究發展中心從2022年5月展開「未來移動情境共創」系列工作坊，藉由設計方法與趨勢分析探討未來10年交通移動將如何轉變，進而提出前瞻技術的創新應用方向，協助產業技術策略擬定並且提高市場應用機會。

,

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *

Slider
Copyright © Taiwan Design Research Institute. All rights reserved.