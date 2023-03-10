112年度台灣設計研究院接受經濟部補助之科技專案計畫研究計畫項下合作對象徵求公告

壹、說明

本院執行經濟部112年度科技專案計畫「設計科技研發暨產研共創計畫」，為扣合國內產業發展需求，建立跨領域的科技研發學研網絡，擬就特定領域進行共同合作之研究公開徵求，凡符合資格之單位，向本院提出合作研究計畫申請，經本院籌組專家委員審查後擇優執行研究計畫，以促進設計研究議題多元化與學研交流。

貳、辦理單位

財團法人台灣設計研究院

參、研究議題

一、本計畫就先進國家之設計發展趨勢、前瞻性設計與技術融合之發展前沿，提出針對國內設計發展需求之推動策略，進而訂定三大研究主題。期能邀請國內學者專家一同提出因應科技及產業創新發展之設計研究與建議方針。

二、本次徵求項目主軸請參照下表所列主題，提出研究計畫摘要、研究方法規劃及預期成果。預計核定研究計畫以3~5案為原則，如未有符合資格者，得從缺。