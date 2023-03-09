2023新一代設計展5月南港盛大登場！實體展「原點 ORIGIN」嶄新回歸

由經濟部及教育部共同指導，經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行的「新一代設計展」，自1981年開辦迄今，致力朝品牌化、專業化、國際化的方向推進，每年匯聚全台逾百個設計科系、近4千件作品共同展出，為全球最具規模的新銳設計聯展之一。近年展覽更持續創新變革，透過設計領域分區、全展區導入專業策展、籌組品牌形象委員會、增設產學合作主題展區等作法，全面深化展覽內涵及品質；在疫情期間亦不斷精進線上展內容及使用互動體驗，讓年輕學子的創意，獲得多方曝光及企業媒合機會。

今年度展覽主題為「原點」（ORIGIN），以數學上XYZ座標軸的交點（0,0,0），象徵新一代設計展作為跨領域、跨校系交流的現場，以設計為共同語言，讓產學之間、不同領域間的觀點及想法在此交會，進而相互碰撞、發酵，開啟更多對話機會，並由此延展開拓出新的可能性。期盼新一代設計展不只是設計學子的一次成果展出，更是前瞻創意迸發的現場，也是產學間共同思索、展望未來設計的契機與過程。