2022金點概念設計獎得獎名單揭曉！日落海邊情境燈具、極明朝體、孕婦安全帶獲獎

▲ 2022金點概念設計獎標章得主：「日落海邊情境燈具」（蕭伃君、顏佳頤、徐國維、陳泓齊／台灣／產品設計類）
2022金點概念設計獎今（16）日揭曉標章得主及晉級決審名單！今年報名件數再創新高，共有來自全球29地、多達5,114件作品參賽，經7、8月的初、複審評選，最終有43件來自台灣、中國大陸、香港、新加坡、日本、俄羅斯、德國、土耳其等地作品，從激烈競爭中脫穎而出，獲得金點概念設計獎標章，其中19件更獲晉級資格，將於9月決審繼續角逐象徵最高榮耀的「年度最佳設計獎」，得主3名各可獲得新台幣40萬元獎金！
金點概念設計獎鼓勵設計師勇於創新，每年透過海內外重量級設計師及創意人組成的專業評審團，發掘新穎設計創意或解決方案，並提供總獎金120萬元，支持優異的作品能有機會「概念成真」。在今年得獎作品中，即有許多亮眼的設計提案，為日常生活應用、社會及環境議題大膽提出解方，更不乏具商業性及市場性的潛力之作。如產品設計類，台灣設計師蕭伃君、顏佳頤、徐國維、陳泓齊的「日落海邊情境燈具」，以瀑布紋壓花玻璃結合暖黃光源的一系列燈具設計，營造出不同時刻的海邊景致，讓人彷彿將大自然帶入家中，帶來平靜放鬆的氛圍感受。在空間設計類，台灣設計師賴翰宇的「YEMOJA — 水源守護者」，為運用傳統材料及竹編技術打造的汲水裝置設計，利於捕捉霧氣並將其凝結成水滴，再流入下方容器貯存，且取材容易、成本相對低廉，希望為淡水資源或基礎設施稀缺的地區帶來助力。
▲ 2022金點概念設計獎標章得主：「YEMOJA — 水源守護者」（賴翰宇／台灣／空間設計類）
今年傳達設計類有多件精彩字體作品出線，如台灣設計師陳冠穎的「旭黑體」，從台灣老街舊巷的文字風景取材，融合現代黑體的俐落線條，與舊時代手繪老招牌的個性手感，設計出一款兼具復古風味、又適用於現代場景的標題字字型，將舊時的文字風采再現於當代。中國大陸設計師吕方俏的「北魏碑刻」，從傳統文化尋找根基，提取魏碑書體稜角分明、鐫刻清晰的精髓，重新繪製並設計出具現代感且實用的字型，並以二十四節氣為例，增加合體字設計，豐富使用情境。
▲ 2022金點概念設計獎標章得主：「旭黑體」（陳冠穎／台灣／傳達設計類）
▲ 2022金點概念設計獎標章得主：「北魏碑刻」（吕方俏／中國大陸／傳達設計類）
俄羅斯設計師Vikoria Ivanova的「ANIMAL CLOTHING」，以服裝型錄的概念，展示不同動物皮草背後的生命代價，每件價格皆以所需動物皮數量顯示，透過直觀且強烈的視覺設計，訴說皮草產業的殘酷。日本設計師西尾秋乃（Akino Nishio）的「Kids behind the doors」，從自身經驗取材，以看似樸拙的影像拼貼與設計手法，細膩重構模糊於日常與想像之際的童年記憶，影像概念強烈又極富想像力，引發觀者內心共鳴。
▲ 2022金點概念設計獎標章得主：「ANIMAL CLOTHING」（Vikoria Ivanova／俄羅斯／傳達設計類）
▲ 2022金點概念設計獎標章得主：「Kids behind the doors」（西尾秋乃／日本／傳達設計類）
在今年43件得獎作品中，評審團亦進一步選出19件晉級決審，角逐年度最佳設計獎殊榮。在產品設計類，台灣設計師沈鴻達、陳彥彤、吳宗祐、張瑜庭的「kokãir — 桌上型烹飪油煙清淨器」，是一款體積小、容易收納及擺放的桌上型抽油煙機，以短距離抽風提升吸取效率，搭配加熱功能融化過濾完的油水，達到輕鬆清洗的效果，滿足租屋族或小坪數住家使用者的自煮需求。新加坡設計師Edwind Tan Yi Fong的「IRIS」，從樂高積木汲取靈感，設計出一款模組化的相機系統，整合現代內容創作者常用拍攝設備及數位功能於一體，確保流暢的拍攝體驗，亦減少需備不同規格配件的負擔及資源浪費。中國大陸設計師謝曉文、邱俊哲的「Embrace孕婦安全帶」，內層有仿生蜘蛛網面設計，拉出後可靈活調整形狀、適應不同身材曲線，為孕婦駕駛提供更加舒適的安全帶使用體驗。
▲ 2022金點概念設計獎晉級決審作品：「kokãir — 桌上型烹飪油煙清淨器」（沈鴻達、陳彥彤、吳宗祐、張瑜庭／台灣／產品設計類）
▲ 2022金點概念設計獎晉級決審作品：「IRIS」（Edwind Tan Yi Fong／新加坡／產品設計類）
▲ 2022金點概念設計獎晉級決審作品：「Embrace孕婦安全帶」（謝曉文、邱俊哲／中國大陸／產品設計類）
在傳達設計類晉級作品，則有香港設計師何晉彥的「極明朝體 （可變字形）」，是一款包含十種字重的繁體中文可變字型，從極粗到極細，利用線條的特性創造出剛柔並重的豐富變化，將一套字型的應用性發揮至極致，適用於內文、標題、標示招牌至產品包裝等範疇。空間設計類則有台灣設計師賴翰宇、蔡偉群的「都市空中運動公園／社區共享運動橋」，設計概念為在市中心創造新型態的空中運動公園，既整合多元機能、拓展市民的活動空間，亦結合大量綠色走廊設計與散熱材質的使用，幫助減少城市熱島效應。
▲ 2022金點概念設計獎晉級決審作品：「極明朝體 （可變字形）」（何晉彥／香港／傳達設計類）
▲ 2022金點概念設計獎晉級決審作品：「都市空中運動公園社區共享運動橋」（賴翰宇、蔡偉群／台灣／空間設計類）
綜觀今年入圍作品，竅門設計事務所主持設計師王俊隆、Alice Wang Design 設計師王艾莉皆表示，今年有不少作品務實提出功能性的解決方案，表現出色，也期待未來能看到更多具實驗性或著重情感設計的大膽提案。擔任複、決審評審的知名廣告人莊淑芬則表示，整體作品具備不錯的水準，其中不少台灣團隊在生活應用設計上的美學表現突出，期待創新能量在未來能觸及更多領域。對於晉級決審的參賽者，她也建議，在為作品提報時，要能清楚論述初衷及設計的必要性，並進一步提出願景與未來潛力，才能為作品說出好故事，將是評選考量的重點。
貝殼放大執行長林大涵則從市場性及集資角度觀察，今年有不少具發展潛力及市場性的作品，而概念簡單有力且容易入手，或概念宏大但願景能引發人們內心期待、進而願意支持與匯聚資源去實現的作品，會特別吸引他的目光。電通麥格瑞博恩股份有限公司創意長周麗君則提到，在概念作品的評選，她首重設計洞察的深度，以及設計者如何運用創意打開新的視角，而在執行上能否貫徹其概念、細節是否具備一定美感，也都是重要考量。
2022金點概念設計獎即將邁入第三階段評選！今年決審將於9月23日線上舉辦，入圍者皆可親自提報設計概念，爭取評審團青睞。決審評審團將選出象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」3名，每名得主可獲新台幣40萬元、獎狀及獎座。入圍年度最佳設計獎名單將於10月公布，並於12月初與金點設計獎共同舉辦的頒獎典禮上正式揭曉！獎項評選最新消息，歡迎繼續關注金點設計獎官網（https://www.goldenpin.org.tw/）與社群媒體平台。