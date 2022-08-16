2022金點概念設計獎得獎名單揭曉！日落海邊情境燈具、極明朝體、孕婦安全帶獲獎

2022金點概念設計獎今（16）日揭曉標章得主及晉級決審名單！今年報名件數再創新高，共有來自全球29地、多達5,114件作品參賽，經7、8月的初、複審評選，最終有43件來自台灣、中國大陸、香港、新加坡、日本、俄羅斯、德國、土耳其等地作品，從激烈競爭中脫穎而出，獲得金點概念設計獎標章，其中19件更獲晉級資格，將於9月決審繼續角逐象徵最高榮耀的「年度最佳設計獎」，得主3名各可獲得新台幣40萬元獎金！

金點概念設計獎鼓勵設計師勇於創新，每年透過海內外重量級設計師及創意人組成的專業評審團，發掘新穎設計創意或解決方案，並提供總獎金120萬元，支持優異的作品能有機會「概念成真」。在今年得獎作品中，即有許多亮眼的設計提案，為日常生活應用、社會及環境議題大膽提出解方，更不乏具商業性及市場性的潛力之作。如產品設計類，台灣設計師蕭伃君、顏佳頤、徐國維、陳泓齊的「日落海邊情境燈具」，以瀑布紋壓花玻璃結合暖黃光源的一系列燈具設計，營造出不同時刻的海邊景致，讓人彷彿將大自然帶入家中，帶來平靜放鬆的氛圍感受。在空間設計類，台灣設計師賴翰宇的「YEMOJA — 水源守護者」，為運用傳統材料及竹編技術打造的汲水裝置設計，利於捕捉霧氣並將其凝結成水滴，再流入下方容器貯存，且取材容易、成本相對低廉，希望為淡水資源或基礎設施稀缺的地區帶來助力。