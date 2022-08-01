品味新生代的設計創意！「2022新一代特調展」8月2日台灣設計館盛大登場

「2022新一代特調展」擷取得獎的優秀作品以實體展方式展出，「特調」原意為店家特別調製的飲料，代表絕無僅有的招牌品項，本次特展期望觀展過程彷彿品嚐一杯專屬今年、由設計新銳揮灑創意與靈感結晶打造的「新一代特調」。展覽由國內外獲獎無數的「柏成設計」團隊操刀，運用可回收的黑色紙管作為展台材料，展現紙材的堅固耐用並符合循環設計理念，並在產學設計展區設置穿線互動牆，傳達企業與學生合作過程彷彿拉出一條連結彼此的「實線」，再以共創與合作「實現」跨域創新設計。

展覽集結今年度表現最優異之作，包括「金點新秀設計獎」獲9大參賽類別評審團最高評價的年度最佳設計獎、包裝設計與循環設計特別獎，以及金點新秀贊助特別獎之優設銀獎得獎作品共16件，皆為自4千多件參賽作品中脫穎而出的一時之選；另外，還有參與本（第8）屆「新一代設計產學合作」獲得金、銀、銅獎作品共36件，亦是由出題企業自513件參與計畫作品中選出，為產學合作最精湛的心血成果。