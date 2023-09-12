澎湖輪開航！重新定義航運交通 開啟海上慢活美學之旅

隨著國人對於休閒生活品質的日益重視，旅遊型態已從過去「追景點、追新鮮」逐漸轉變為追求更深層的體驗。為了提升台灣航運品質，由交通部航港局主導藍色公路計畫，委託台灣設計研究院共同打造全新的澎湖輪，邀請到「鳴日號」設計師，柏成設計邱柏文（Johnny Chiu）總監操刀，為船舶外觀及室內空間進行設計，重新定義了海上交通工具，打破「船舶只是從一個地方到另一個地方的交通工具」的既定印象，開啟海上交通運輸的嶄新想像。邱柏文表示，儘管設計澎湖輪相當具有挑戰，但這是重塑民眾對於公共交通運輸印象的重要機會，也可以促使民眾改變對於離島旅遊的觀點。
「澎湖輪」為台灣航業公司旗下往返高雄港與澎湖馬公港的客貨兩用船，由日本內海造船廠耗時近兩年建造、日本長崎船舶裝備株式會社進行當地室內裝修設計，可載運旅客600人、4台大型遊覽車4及82台小客車，結合了台灣的設計理念、品牌、指標、空間設計，以及與日本細緻的製造技術，是一項跨國際、跨領域努力的成果，設計方面由台灣設計研究院擔任設計整合，在船舶設計中融入航港局海上運輸全新品牌「Taiwan Hi」（本質設計公司設計）以及藍色公路指標設計（Bohan Graphic設計），希望傳遞Taiwan Hi多元、優質、歡樂、永續的品牌精神，提供舒適、高品質的服務。
▲ 澎湖輪設計概念（柏成設計製圖提供）。
澎湖輪可視為澎湖群島的延伸，將這趟概念性的旅程比擬為澎湖的漂浮綠洲，讓旅客在踏上澎湖島之前便感受到澎湖的個性。設計以公眾為中心，滿足不同使用者的需求。材質的選用上，呼應品牌及澎湖人文，照明設計上，提供不同模式的照明方式來滿足日間、夜間睡覺乘客不同需求、高質感的餐廳、看海的長椅等等。
▲ 餐廳內部實景（照片提供：丰宇影像）。
▲ VIP房內部實景（照片提供：丰宇影像）。
▲ 經濟艙內部實景（照片提供：丰宇影像）。
這是一艘媲美星級飯店設計的客船，期望改變乘客對於旅遊的觀點，細細品味當下的生活與美好，開啟乘客重視在交通過程中經常令人忽視的時刻。對於那些習慣搭飛機和高速船旅行的人來說，澎湖輪將提供另一種更具吸引力的選擇。在現今忙碌的世界裡，提醒大家仔細品味慢活美學、擁抱在匆忙的現代生活中經常被忽視的美好。
「澎湖輪」的誕生，象徵著臺灣海上交通運輸將開啟全新的一頁。
▲ 照片提供：李國民。
∎ 參與單位
計畫單位｜交通部航港局
船舶所有人｜台灣航業股份有限公司
設計整合｜台灣設計研究院
船舶外觀與室內設計｜柏成設計有限公司 JC. Architecture & Design
品牌設計｜本質設計顧問有限公司 Benzhi Design
指標設計｜博瀚設計工作室 Bohan Graphic
船舶建造｜日本內海造船株式會社 Naikai Zosen Corporation
當地設計｜日本長崎船舶裝備株式會社 NSS Nagasaki Sempaku Sobi Co. Ltd.
船舶外觀攝影｜劉學儒
空間攝影｜丰宇影像（室內）、李國民（大廳、商務艙、RAMP）