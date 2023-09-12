澎湖輪開航！重新定義航運交通 開啟海上慢活美學之旅

隨著國人對於休閒生活品質的日益重視，旅遊型態已從過去「追景點、追新鮮」逐漸轉變為追求更深層的體驗。為了提升台灣航運品質，由交通部航港局主導藍色公路計畫，委託台灣設計研究院共同打造全新的澎湖輪，邀請到「鳴日號」設計師，柏成設計邱柏文（Johnny Chiu）總監操刀，為船舶外觀及室內空間進行設計，重新定義了海上交通工具，打破「船舶只是從一個地方到另一個地方的交通工具」的既定印象，開啟海上交通運輸的嶄新想像。邱柏文表示，儘管設計澎湖輪相當具有挑戰，但這是重塑民眾對於公共交通運輸印象的重要機會，也可以促使民眾改變對於離島旅遊的觀點。

「澎湖輪」為台灣航業公司旗下往返高雄港與澎湖馬公港的客貨兩用船，由日本內海造船廠耗時近兩年建造、日本長崎船舶裝備株式會社進行當地室內裝修設計，可載運旅客600人、4台大型遊覽車4及82台小客車，結合了台灣的設計理念、品牌、指標、空間設計，以及與日本細緻的製造技術，是一項跨國際、跨領域努力的成果，設計方面由台灣設計研究院擔任設計整合，在船舶設計中融入航港局海上運輸全新品牌「Taiwan Hi」（本質設計公司設計）以及藍色公路指標設計（Bohan Graphic設計），希望傳遞Taiwan Hi多元、優質、歡樂、永續的品牌精神，提供舒適、高品質的服務。