2023新一代設計展「原點 ORIGIN」即將登場！5月19日南港展覽館2館盛大開展

▲ 2023新一代設計展主視覺，由知名新銳設計師李宜軒操刀，以點線面元素的堆疊形變，創造豐富視覺變化。
台灣指標性新銳設計展會「新一代設計展」，睽違三年的實體展覽，即將於5月19日（五）至22日（一）在台北南港展覽館2館登場，並於開展首日上午隆重舉辦開幕典禮。今年共有全台55校、121系共近4千件作品一同展出，內容橫跨產品與工藝、服裝與時尚、視傳與包裝、數位多媒體、空間與建築、跨領域整合等多元設計領域，並邀請泰國朱拉隆功大學、香港理工大學，與日本千葉工業大學、桑澤研究所、大阪國際學生創作節等8所海外頂尖設計院校學生或競賽獲獎作品跨海參展，將是一場匯聚國內外新銳設計能量的年度盛事。歡迎企業及設計愛好者蒞臨實體展，一同支持台灣年輕設計力！
由經濟部及教育部共同指導、經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行的「新一代設計展」，每年展出全台百餘個設計校系的創意作品，並搭配「新一代設計產學合作」計畫，呈現產業、學界與年輕設計力共創成果，同時結合官方獎項「金點新秀設計獎」評選，發掘與獎勵優秀的設計人才，為全球最具規模的新銳設計聯展之一，也是台灣設計人才與產業交流的重要平台。
過去三年（2020-2022年），新一代設計展雖因疫情影響改為線上展出，仍持續推動各項創新變革，包括打造全新展覽品牌識別、全展區導入專業策展、籌組跨領域品牌形象委員會為展覽規劃把關、策劃主題展區聚焦產學合作成果、辦理多元產學交流活動、邀請國際頂尖設計院校參展、關注環保與推動綠色展會模式、線上展提升內容互動體驗與人才媒合服務等作法，深化展覽內涵及品質，期望帶給參展校系與觀展大眾更加專業化與國際化的新銳設計展會格局。
▲ 第九屆新一代設計產學合作金獎作品：國立雲林科技大學創意生活設計系「璃0」
（出題企業：春池玻璃實業有限公司 / W春池計畫）
▲ 第九屆新一代設計產學合作金獎作品：明志科技大學工業設計系、國立臺北教育大學藝術與造形設計學系「COS-Conveyer PRO 貨物傳送輔助載具」（出題企業：建大工業股份有限公司）
▲ 第九屆新一代設計產學合作金獎作品：明志科技大學工業設計系「E-SAVE電利貼」（出題企業：威剛科技股份有限公司）
今年是新一代設計展開辦以來的第42屆，也是由世貿一、三館移師南港展覽館2館後的首次實體展覽，嶄新回歸倍受各界矚目與期待。本屆以「原點 ORIGIN」為主題，以數學上XYZ座標軸的交點（0,0,0），象徵新一代設計展作為跨領域、跨校系與產學交流的現場，不同觀點與想法將在此交會，迸發出更多創意火花與可能性。實體展由曾打造國民法官法庭空間的本埠設計蔡嘉豪建築師，為展場空間進行整體規劃，在以各校系精彩作品展示為主角外，亦策劃多個特展區域，建構產業與設計新生代之間的對話機制。
今年在1樓展場中，主題展區「新一代。原點」，聚焦產業與學生相互激盪共創的心血，將展出參與「2022-2023新一代設計產學合作」計畫的40件優秀入圍及得獎作品，並以「環境、教育、溝通、科技」四大主題面向，展現新一代設計師如何運用創意，為後疫情社會帶來更多美好的可能，以及與產業共同探索創新機會與未來發展的軌跡。「新一代。新一代」展區，則匯聚近三年未能於新一代實體展出的金點新秀設計獎得獎作品與新一代設計產學合作成果，再現疫情下依然豐沛的年輕創作能量。
4樓的「新一代。沙龍」則打造以對話為主軸的多功能場域，包括在「耳機亭」留聲的趣味設計，邀請36位來自不同領域的企業老闆、業界設計師或新一代學長姊，給予設計新鮮人勉勵話語，也以影像採集學生們參與產學合作的心得，暢談對於自身未來的想像及期待；此外更可靈活轉換成活動場地，讓參展校系可在此發表作品、舉辦活動等，促進產學間的對話與交流。「新一代。設計。展」一區，則不藏私地特別呈現2020年起專業策展團隊的工作記錄，帶大家一窺這個歷史悠久的展覽，近年致力在策展創新上的思考過程。
▲ 主視覺除了平面維度的呈現，更創新整合了AR技術，利用2D、3D畫面轉換的瞬間打造視覺亮點。
今年度主視覺則由新銳設計團隊StudioPros Design優仕創意操刀，透過設計的基礎元素點、線、面構成，並以網格、創造比例與圖形多樣性的排列組合，傳達在新一代設計展場域下產業與跨界的碰撞，以及年輕創意不拘一式、無可限量的未來性。主視覺除了平面維度的呈現，更創新整合了AR技術，利用2D、3D畫面轉換的瞬間打造視覺亮點。繼首波釋出的主視覺海報，屆時從參展證、主題展區、展場主視覺牆等多處，也都藏有不同變化的AR互動彩蛋，等著大家來發掘背後的驚喜。
▲ Virsody X 新一代設計展主視覺展間
「2023第42屆新一代設計展」將於5月19日（五）至5月22日（一）在台北南港展覽館2館舉辦，線上、線下同步開展。今年線上展再度攜手台灣知名數位策展平台「ARTOGO 帶你看展」及「Virsody」，為參展校系提供多元的展覽創作與曝光管道，讓好創意被更多人關注。本次Virsody也特別為新一代設計展打造「原點 ORIGIN」虛擬展間（https://virsody.io/branding/yodex2023），以3D沉浸式虛擬展場放大主視覺體驗。
此外，今年實體展期間也將於4樓設計沙龍區，與「設計Z賣所」、經濟部智慧財產局、教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫、點子松、金點概念設計獎等多方單位合作，辦理精彩講座或設計選秀活動；此外也將有輔仁大學織品服裝學院及應用美術系、銘傳大學動漫文創設計學士學位學程等參展校系，主辦型態多元的現場活動，精彩可期。官方獎項競賽「2023金點新秀設計獎」則將於5月19日於實體展現場舉辦決審，21日下午盛大舉辦頒獎典禮，屆時將揭曉年度得獎名單。誠摯歡迎大家透過線上平台或實體展覽，欣賞支持新銳設計師們的精彩創意，為台灣設計未來注入能量！
2023新一代設計展「原點 𝐎𝐑𝐈𝐆𝐈𝐍」展覽資訊
■ 展覽期間｜05.19（五）– 05.22（一）
■ 開放時間｜10:00 – 17:00（週末延長至18:00）
■ 展出地點｜台北南港展覽館2館 1F、4F
■ 指導單位｜經濟部、教育部
■ 主辦單位｜經濟部工業局
■ 協辦單位｜經濟部國際貿易局、中華民國對外貿易發展協會
■ 執行單位｜台灣設計研究院 TDRI
售票資訊
■ 預售票（04.17 – 05.18）：每張新台幣180元
■ 展期票（05.19 – 05.22）：全票每張新台幣200元；優待票（學生／軍警／團體／設籍於南港區與內湖區之民眾，出示證件可憑證購買）每張新台幣150元
■ 購票通路：「TaiTIX」南港展覽館售票平台、全家FamiPort
■ 展期售票：1F、4F售票口，或持悠遊卡、一卡通或icash刷卡入場