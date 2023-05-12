2023新一代設計展「原點 ORIGIN」即將登場！5月19日南港展覽館2館盛大開展

台灣指標性新銳設計展會「新一代設計展」，睽違三年的實體展覽，即將於5月19日（五）至22日（一）在台北南港展覽館2館登場，並於開展首日上午隆重舉辦開幕典禮。今年共有全台55校、121系共近4千件作品一同展出，內容橫跨產品與工藝、服裝與時尚、視傳與包裝、數位多媒體、空間與建築、跨領域整合等多元設計領域，並邀請泰國朱拉隆功大學、香港理工大學，與日本千葉工業大學、桑澤研究所、大阪國際學生創作節等8所海外頂尖設計院校學生或競賽獲獎作品跨海參展，將是一場匯聚國內外新銳設計能量的年度盛事。歡迎企業及設計愛好者蒞臨實體展，一同支持台灣年輕設計力！

由經濟部及教育部共同指導、經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行的「新一代設計展」，每年展出全台百餘個設計校系的創意作品，並搭配「新一代設計產學合作」計畫，呈現產業、學界與年輕設計力共創成果，同時結合官方獎項「金點新秀設計獎」評選，發掘與獎勵優秀的設計人才，為全球最具規模的新銳設計聯展之一，也是台灣設計人才與產業交流的重要平台。

過去三年（2020-2022年），新一代設計展雖因疫情影響改為線上展出，仍持續推動各項創新變革，包括打造全新展覽品牌識別、全展區導入專業策展、籌組跨領域品牌形象委員會為展覽規劃把關、策劃主題展區聚焦產學合作成果、辦理多元產學交流活動、邀請國際頂尖設計院校參展、關注環保與推動綠色展會模式、線上展提升內容互動體驗與人才媒合服務等作法，深化展覽內涵及品質，期望帶給參展校系與觀展大眾更加專業化與國際化的新銳設計展會格局。