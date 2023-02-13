產業設計國家隊，徵的就是你！COC產業跨域創新平台計畫說明會開放報名

為鼓勵臺灣產業導入設計提升競爭力，並且聯結跨領域產業共同創新；台灣設計研究院提出「COC產業跨域創新平台」概念，徵求產業設計跨域國家隊企業成員，強力募集各方產業攜手共同創新，提升台灣國家設計力！
為讓企業夥伴們更了解計畫內容，將於3月3日（五）下午2點，於新北市板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳，舉行計畫平台說明會；同時邀請到三位國家隊代表，以產業創新／地方創新／產學前瞻等三個面向，以實例分享設計如何導入台灣產業，創造共贏價值。
計畫簡介
「COC產業跨域創新平台」共有三個共創小組如下：
【產業創新】趨勢創新議題企業輔導，開放「運動科技與健康醫療」、「永續與智慧零售」等創新提案申請。
設計導入協助產業跨領域創新，以陪伴式輔導陪企業一同走過專家診斷諮詢、趨勢研究與市場分析、企業創新發展策略制定、媒合跨領域資源與設計補助，再到產品方案產出，設研院在短短3年內已協助「家樂福發展impact永續概念店」、「友達光電第一間智慧商店整合方案」與「創利空間建置臺北體育館智慧方案」等成果落地，歡迎各企業與業者提出創新提案，透過設計跨領域合作與陪伴輔導，將加速您的方案開發流程與企業影響力。
【產學創新Design-Hub】設計學研驅動企業跨域創新
自2014年起推動的「新一代設計產學合作」平台，今年首次轉型作法大升級，擴大企業展出機制，邀請企業加入策展與產學共創，帶動更多產業前瞻議題發展！此外，設研院新設立「產學創新Design-Hub」，提供相關經費協助產業與學校等學界單位進行合作，解決其企業使用者﹑市場及場域上的商業發展需求。
【地方創新】計畫企業夥伴徵選開始
因應2023年台灣設計展首次移師到新北市舉辦，設研院將針對新北市在地產業提供設計及跨域聯盟協作等資源，協助推動產業之間的鏈結以及地方政府協作整合，以地域為單位推動城市產業共創共好。入選企業除與設研院共創跨域資源外，最高將獲得100萬設計投入經費，且可在2023新北市台灣設計展露出宣傳，歡迎踴躍申請！
計畫辦法下載：https://reurl.cc/4Q5bl2
活動資訊
■ 活動時間｜03月03日(五)下午2:00
■ 活動地點｜新北市板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳（新北市板橋區府中路29號13樓）
■ 報名網址｜https://tdri.surveycake.biz/s/KeGxD
活動議程
14:00- 14:05 | 開場 — 主持人：台灣設計研究院 產業創新組簡思寧組長
14:05- 14:10 | 致詞 — 台灣設計研究院 林鑫保副院長
14:10- 14:20 | 台灣設計研究院&產業創新組簡介
14:20- 14:35 |【產業創新】企業分享：正隆股份有限公司 永續發展部陳靜宜經理
14:35- 14:50 |【地方創新】案例分享：臺北體育館品牌空間再設計 — 無有設計有限公司 張智舜設計總監
14:50- 15:05 |【產學創新 Design Hub】案例分享：ASUS Think Next｜創思未來 — 華碩設計中心廖軍豪設計策略企劃經理／台灣設計研究院 產業創新組許盈盈副組長
15:05- 15:35 |【COC產業跨域創新平台】計畫說明–台灣設計研究院 產業創新組簡思寧組長
15:35- 15:45 | Q&A
15:45- 16:10 | 自由交流
以上資訊有任何疑問，歡迎聯繫台灣設計研究院「COC 產業跨域創新平台」
02-2745-8199 分機656 張先生
Email：eddie_chang@tdri.org.tw
02-2745-8199 分機658 陳小姐
Email：yt_chen@tdri.org.tw
02-2745-8199 分機652 陸小姐
Email：ruby_lu@tdri.org.tw