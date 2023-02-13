產業設計國家隊，徵的就是你！COC產業跨域創新平台計畫說明會開放報名

【產業創新】趨勢創新議題企業輔導，開放「運動科技與健康醫療」、「永續與智慧零售」等創新提案申請。

設計導入協助產業跨領域創新，以陪伴式輔導陪企業一同走過專家診斷諮詢、趨勢研究與市場分析、企業創新發展策略制定、媒合跨領域資源與設計補助，再到產品方案產出，設研院在短短3年內已協助「家樂福發展impact永續概念店」、「友達光電第一間智慧商店整合方案」與「創利空間建置臺北體育館智慧方案」等成果落地，歡迎各企業與業者提出創新提案，透過設計跨領域合作與陪伴輔導，將加速您的方案開發流程與企業影響力。

【產學創新Design-Hub】設計學研驅動企業跨域創新

自2014年起推動的「新一代設計產學合作」平台，今年首次轉型作法大升級，擴大企業展出機制，邀請企業加入策展與產學共創，帶動更多產業前瞻議題發展！此外，設研院新設立「產學創新Design-Hub」，提供相關經費協助產業與學校等學界單位進行合作，解決其企業使用者﹑市場及場域上的商業發展需求。

【地方創新】計畫企業夥伴徵選開始

因應2023年台灣設計展首次移師到新北市舉辦，設研院將針對新北市在地產業提供設計及跨域聯盟協作等資源，協助推動產業之間的鏈結以及地方政府協作整合，以地域為單位推動城市產業共創共好。入選企業除與設研院共創跨域資源外，最高將獲得100萬設計投入經費，且可在2023新北市台灣設計展露出宣傳，歡迎踴躍申請！

計畫辦法下載：https://reurl.cc/4Q5bl2