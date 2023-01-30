2022年台灣設計力報告──探究設計產業現況，洞察未來挑戰和發展機會

近年來在國際間，設計已經被視為驅動創新的關鍵力量，並開始在各個領域發揮影響力。例如，英國以設計驅動公共設施環境之改造計畫、城市無人機未來發展計畫；歐盟提出包浩斯計畫以公開徵件為組織與社會尋找創新的解決方案；紐約推動以市民為中心的公共服務設計；韓國投入未來前瞻設計研究、支持中小企業聘用設計人才；新加坡鼓勵設計公司朝商管顧問服務轉型；日本積極布局與培育未來產業所需高階設計人才。

在台灣，隨著台灣設計研究院的升格，作為跨領域的整合平台並且致力於將設計導入作為產業創新的力量，已經在公共服務、地方 社會和前瞻產業有具體的創新實踐，讓設計的價值在不同領域中體現，引領台灣設計力向前跨出一大步。

台灣設計研究院透過 2022 年的台灣設計力之調查研究，旨在了解台灣設計產業的現況能量，並洞察台灣設計產業因應未來趨勢發展的潛力與發展機會。除延續先前的調查模式以利逐年發展比較，本年度報告聚焦主題：台灣的設計產業是否已經為未來做好準備？

調查研究方法分別採取：國內外設計政策發展分析、國內設計產業調查分析，以及未來趨勢專家觀點分析。結合趨勢、產業、專家、多元研究方法，聚合分析台灣的設計力現況與未來潛力。依調查分析結果，以設計產業未來發展的五大議題進行討論，歸納台灣設計產業的未來挑戰和發展機會，並提出結論與建議供產業和設計政策參酌。