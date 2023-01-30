2022年台灣設計力報告──探究設計產業現況，洞察未來挑戰和發展機會

▲ 《2022年台灣設計力報告》
近年來在國際間，設計已經被視為驅動創新的關鍵力量，並開始在各個領域發揮影響力。例如，英國以設計驅動公共設施環境之改造計畫、城市無人機未來發展計畫；歐盟提出包浩斯計畫以公開徵件為組織與社會尋找創新的解決方案；紐約推動以市民為中心的公共服務設計；韓國投入未來前瞻設計研究、支持中小企業聘用設計人才；新加坡鼓勵設計公司朝商管顧問服務轉型；日本積極布局與培育未來產業所需高階設計人才。
在台灣，隨著台灣設計研究院的升格，作為跨領域的整合平台並且致力於將設計導入作為產業創新的力量，已經在公共服務、地方 社會和前瞻產業有具體的創新實踐，讓設計的價值在不同領域中體現，引領台灣設計力向前跨出一大步。
台灣設計研究院透過 2022 年的台灣設計力之調查研究，旨在了解台灣設計產業的現況能量，並洞察台灣設計產業因應未來趨勢發展的潛力與發展機會。除延續先前的調查模式以利逐年發展比較，本年度報告聚焦主題：台灣的設計產業是否已經為未來做好準備？
調查研究方法分別採取：國內外設計政策發展分析、國內設計產業調查分析，以及未來趨勢專家觀點分析。結合趨勢、產業、專家、多元研究方法，聚合分析台灣的設計力現況與未來潛力。依調查分析結果，以設計產業未來發展的五大議題進行討論，歸納台灣設計產業的未來挑戰和發展機會，並提出結論與建議供產業和設計政策參酌。
▲ 《2022年台灣設計力報告》重點數據圖表
數據分析，再加上超過350間設計公司和企業之調查問卷，從「經營概況」、 「成效衡量」、「人才需求」、「策略發展」等4大面向，帶您一探台灣設計產業之現況。更透過以未來為命題，展開設計產業之設計思維、發展程度、目標策略、團隊夥伴、和未來展望等5大議題的討論。
– 台灣產業的設計思維和設計力，夠前瞻嗎？
– 設計產業的現況發展程度，未來還差哪一些？
– 設計目標和策略，準備好跟上趨勢了嗎？
– 產業如何思考未來團隊和夥伴組成？
– 關於台灣設計產業的未來展望
此外，為貼近產業觀點，報告也邀請了產業界、教育界的設計領域專家學者，從設計獎項趨勢、企業永續發展、設計產業創新、跨領域設計教育等4個面向，分享了他們對於設計不同角度的先驅觀點。
▲ 《2022年台灣設計力報告》
在本報告提出的同時，台灣設計研究院張基義院長受邀參加世界設計之都 (World Design Capital, WDC) 的市長會議，發表「世界設計力指標研究計畫 (Global Design Power Index)」，該計畫旨在建立國際設計力診斷指標系統和設計的社會影響，以及促進設計力的政策與策略行動。世界設計組織 (World Design Organization, WDO) 理事長特別正式發布該計畫為 WDO 近期重要的研發計畫， 並邀請世界各 WDC 參與這項國際研究發展。
台灣設計研究院職在研發國家前瞻創新的設計力之策略與環構，並應用於產業和公共社會共創成長。我們期許，未來將持續發展更有效能的「診斷－對策」之調查方法，確實掌握產業的需求與發展，從而建置更具創新驅動以及國際鍵結的設計力。