TDRI X ASUS Think Next創思未來｜徵件．工作坊 — 初賽入圍名單揭曉！

華碩以 Start with People 為信念，於2022發起「ASUS Think Next｜華碩創思未來」計畫，期望提供一個新世代共創共學的平台，為下一代打造更美好的未來。

今年由TDRI與ASUS攜手合作，舉辦「𝗔𝗦𝗨𝗦 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗸 𝗡𝗲𝘅𝘁 創思未來｜徵件．工作坊」，即日起至8/5止，邀請全國大專院校在學學生，以「#Alpha世代數位共學新方案」為題，一起探索疫情後的數位科技對於教育的下個創新機會點。

今年共有來自全國69間校系、90件作品參賽，歷經激烈的初審評選會議，最終有15件作品脫穎而出，獲得本次初賽入圍資格。15組晉級資格的團隊，將於 9~10月的產學共創Workshop 一起與ASUS及TDRI一起探索使用者需求﹑收斂設計方案並一起探討原型製作。

詳細資訊將於8/29當週以Email方式提供給入圍之團隊代表，恭喜所有的入圍團隊！也謝謝大家的參與 🙂

► 初賽入圍名單這裡看：https://reurl.cc/zNlW7y

► 更多活動資訊：https://www.asus.com/microsite/ASUS-Think-Next/

#大家都好優秀競爭超級激烈 #非常感謝大家的參與

#準備一起共創囉 #ASUSTHINKNEXT