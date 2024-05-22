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鐙烜獎十週年隆重公布！迎接智慧生活，啟動健康之光

2024-05-22
鐙烜獎十週年隆重公布！迎接智慧生活，啟動健康之光

2024年鐙烜獎迎來創辦第十年！這場台灣唯一以照明產品設計作為競賽主軸的競賽是照明界的盛事，旨在表揚對照明燈具設計領域展現卓越創意的創作者。自 2014 年首次舉辦以來，鐙烜獎已成為照明設計領域的權威標誌，激勵著無數創新者為照明產業的發展做出更大貢獻。

在這個特別的十週年，將引領創作者進入智慧生活的未來，啟動健康之光的全新境界。今年，鐙烜獎的徵件主題分為兩組，涵蓋了照明設計的多個方面，吸引著大專院校學生及應屆畢業生的參與，同時也向全社會開放了企業出題組的參加機會。

創新照明系統設計類別：

今年，我們期待參賽者能在照明系統設計的領域探索更多創新，整合智慧化技術，將照明帶入更智慧的生活方式中。無論是將感測器結合到燈具中，實現更精準的照明控制，還是將照明系統與環保永續技術相結合，降低能源消耗，都將是參賽者可以探索的方向之一。

企業出題組：擁抱智慧生活，啟動健康之光—閱讀檯燈整合設計

在這個組別中，我們鼓勵參賽者思考如何設計一款能夠擁抱智慧生活，同時對使用者健康有益的閱讀檯燈。發揮每位創作者的創意發想並透過整合智慧技術和人因設計，讓閱讀成為一種更舒適、更健康的體驗。這也是企業出題組首次向社會人士開放，期待各界人士帶來更多元的創新思維和設計理念。

今年的鐙烜獎將繼續秉承著專業、公正、公開的原則，為照明設計領域的發展提供一個展現創新能力的舞台。我們期待著您的參與，一同探索照明科技的無限可能！

徵件詳情

對象：大專院校學生及應屆畢業生（創新照明系統設計類別）；全社會人士（企業出題組）。

徵件日期： 2024 年 5 月 1 日 6 月 30 日。

報名系統：https://tlda.lighting.org.tw/register/

更多詳情，請洽鐙烜獎官網：https://tlda.lighting.org.tw/
FB、IG 專頁：TLDA.info

讓我們攜手共建照明科技的美好未來！

賽事聯絡窗口：照明公會 tlda@lighting.org.tw ，電話 02-2999-7739*13

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