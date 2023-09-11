設計趨勢國際論壇—熱烈報名中！

【重點產業設計職能需求研究發表】

為培育未來產業所需設計技能與人才，邀請工業局「重點產業設計職能需求研究」計畫主持人台灣科技大學設計系宋同正教授，分享研究成果。研究鎖定受雇人數最高之工業「電腦、電子產品及光學製品製造業」與服務業「批發及零售業」，分析其設計職位之職涯路徑、關鍵職務內容與現在及未來所需職能。

【主題場次一：數位轉型設計】

在當今快速發展的環境下，數位轉型已成為推動組織發展、提升客戶體驗和商模創新的關鍵力量。本次論壇邀請荷蘭設計工作室Livework Studio服務設計長Anne van Lieren，分享藉由數位轉型與服務設計，協助企業轉為顧客中心導向組織之案例。並與104資訊科技設計長曹訓誌一同與談，討論組織轉型、客戶洞察與新興科技應用。

【主題場次二：策展與體驗設計】

策展與體驗設計為現代資訊傳遞的重要途徑，更於教育與商業應用上有效傳達知識與品牌價值。本次論壇邀請荷蘭廣播電視台媒體實驗室VPRO Medialab創意總監Annelies Termeer，探討新興科技與平台結合故事敘述，帶來的創新觀眾體驗；澳洲動態影像中心ACMI執行長Sebastian Chan分享博物館觀眾體驗與虛實空間整合應用與。並與叁式共同創辦人曾煒傑一同與談，討論使用者參與服務體驗設計。

【主題場次三：公共服務設計】

公共服務設計促進塑造更為人性化、高效的公共服務，創造健康、公正且永續的社會。本次論壇邀請法國公共政策創新實驗室27e Région共同創辦人Stéphane VINCENT，分享改變公共組織與政策制定案例，以及此過程中設計的力量與挑戰；英國Open University服務設計總監Kate Ivey-Williams，分享在GOV.UK與Open University之服務設計導入公部門經驗。並與英國Dark Matter Labs創新總監張芳睿一同與談，討論政策與公共服務共創與轉型。