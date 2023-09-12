平衡互動有限公司
Level Interactive Ltd.
能登廠商
↓手機板
平衡互動有限公司
Level Interactive Ltd.
簡介
Level 是一家屢獲殊榮的品牌策略與網站設計公司。我們專注於新創企業品牌塑造、品牌重建、網站設計和數位行銷服務。藉由創建令人矚目的品牌形象，幫助客戶建立超越競爭對手的品牌識別。
“Every pixel, every letter, and every line of code — it all matters.” —— 魔鬼藏在細節裡，只有注重細節才能造就傑出的成果。
服務項目
- 品牌識別設計
- 網站設計
- 內容行銷
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE3 互動多媒體設計
聯絡資訊
公司地址：221新北市汐止區新台五路二段238-9號8樓
連絡電話：0932-188-040 / 0956-720-518
公司網址：https://www.thelevel.io/
E-mail：joshua@thelevel.io
作品/專案
Radio Free Asia
簡稱RFA，為美國一家非營利組織。專注在亞洲市場推廣民主價值新聞自由和人權。計畫推出一個全新且具現代化的品牌識別系統，以更精準地吸引年輕族群。
Elytone
全方位的電子產品製造商，幫助其客戶從概念到原型再到大規模生產。我們協助Elytone重建品牌形象及視覺設計，以應用於其企業文化、市場傳達和官方網站，並持續提供其行銷、設計需求的服務。
Sumeria Labs
新一代區塊鏈技術的金融服務。我們協助客戶建立品牌識別系統，以適應新的Web3趨勢，展示充滿活力的色彩和動態漸層。並建立詳細的品牌指南和素材，套用於官網，以幫助客戶創建新的市場訊息傳達，保持整體品牌的一致性。
Zumer
新服務模式，以用戶借貸NFT換取以太幣的平台。我們為客戶建立的品牌識別形象和官方網站，展現了有趣和活潑的元素，旨在吸引精明的數位投資者並與其產生共鳴。此Web3專案 (第三代網際網路) 獲得了很多媒體的關注，是第一個能自我建立的數位當鋪，並在NFT持有人之間提供流動性的數字。
GABI+SKIN
台灣肌膚護理品牌，是 Level 旗下的副業。我們創建了完整的品牌識別形象，強調使用天然、咖啡萃取成分。為了打破台灣品牌質感參差不齊的印象，我們建立了一個高端的外觀和視覺網站，使用極簡主義的視覺形象、大地色調和細微的排版設計。品牌設計成功的使一個本土品牌獲得了全球關注。
Acer Green Day
設計和架設Acer Green Day活動網站，一個符合品牌形象、反應靈敏、速度快的網站，旨在展示Acer的可持續發展努力並鼓勵訪客參加為期21天的綠色挑戰。
Acer ebii
在 2023 年 CES 展示會之前，為 Acer 建立一個 E-Bike 的產品網站，以展示這款電動自行車的智慧功能和性能。