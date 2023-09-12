Zumer

新服務模式，以用戶借貸NFT換取以太幣的平台。我們為客戶建立的品牌識別形象和官方網站，展現了有趣和活潑的元素，旨在吸引精明的數位投資者並與其產生共鳴。此Web3專案 (第三代網際網路) 獲得了很多媒體的關注，是第一個能自我建立的數位當鋪，並在NFT持有人之間提供流動性的數字。