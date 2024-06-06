“設計就像在微光裡前行，摸索整室獨有的完美” — Angle

我們致力於視覺設計，擅長創造品牌識別或視覺，使其擁有獨特的風格，在競爭者中形成差異化。主要專注於品牌識別、品牌策略、企業識別、形象規劃設計、包裝設計、網站設計、平面設計專業領域。迄今完成不少優秀的作品，並獲得許多國際獎項如日本Good Design與亞洲最具影響力設計獎……等肯定。如果你對即將擁有品牌也有一樣的想像，不同於市場的想像，透過完整的品牌形塑流程與策略，相信我們可以精準的將您心中的品牌樣貌實現。