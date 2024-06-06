仰角視覺整合企業社
Angle visual integration Company
能登廠商
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仰角視覺整合企業社
Angle visual integration Company
簡介
“設計就像在微光裡前行，摸索整室獨有的完美” — Angle
我們致力於視覺設計，擅長創造品牌識別或視覺，使其擁有獨特的風格，在競爭者中形成差異化。主要專注於品牌識別、品牌策略、企業識別、形象規劃設計、包裝設計、網站設計、平面設計專業領域。迄今完成不少優秀的作品，並獲得許多國際獎項如日本Good Design與亞洲最具影響力設計獎……等肯定。如果你對即將擁有品牌也有一樣的想像，不同於市場的想像，透過完整的品牌形塑流程與策略，相信我們可以精準的將您心中的品牌樣貌實現。
服務項目
企業、品牌策略規劃與識別設計/包裝企劃設計/平面設計/網頁視覺設計/指標系統設計/策展與展示設計/活動視覺設計
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE4 空間設計
聯絡資訊
作品/專案
全部 2022金點設計獎 徵件主視覺 文鼎書苑®宋 字樣 屾屾市・台南來了 海報 洛津那夢-今秋藝術節 海報 小葉覓蜜 品牌識別設計 物外YSTUDIO 品牌識別再造 高雄翻訳社 主視覺設計 甲仙出雲 梅好禮盒 薛詒丹aDAN 《倒敘Flashback》 嘉義縣政府國小聯絡簿 達文西的notebook 主視覺 2023高雄設計節 微距種子博物館 展區策劃 / SSIZE山裏海 高雄翻訳社 色彩洪流
2022金點設計獎 徵件主視覺
以金點設計獎的象徵標誌”PIN“為基礎，配合主要的五大獎項，發展不同的視覺圖像，透過各種象徵類別的物件或概念，用想像的方式重組，意味不斷挑戰與向前，擁抱更多持續發展的未來軌跡，定義金點設計獎的核心意義。
2022金點設計獎 徵件主視覺
以金點設計獎的象徵標誌”PIN“為基礎，配合主要的五大獎項，發展不同的視覺圖像，透過各種象徵類別的物件或概念，用想像的方式重組，意味不斷挑戰與向前，擁抱更多持續發展的未來軌跡，定義金點設計獎的核心意義。
2022金點設計獎 徵件主視覺
以金點設計獎的象徵標誌”PIN“為基礎，配合主要的五大獎項，發展不同的視覺圖像，透過各種象徵類別的物件或概念，用想像的方式重組，意味不斷挑戰與向前，擁抱更多持續發展的未來軌跡，定義金點設計獎的核心意義。
文鼎書苑®宋 字樣
以使用者為出發，藉由不同的印刷與後加工方式，設計而成的文鼎書苑®宋字樣，脫離過去字型常使用的說明手冊設計，希望透過使用情境的模擬，讓設計師更快速理解新世代的宋體造型特色。
文鼎書苑®宋 字樣
以使用者為出發，藉由不同的印刷與後加工方式，設計而成的文鼎書苑®宋字樣，脫離過去字型常使用的說明手冊設計，希望透過使用情境的模擬，讓設計師更快速理解新世代的宋體造型特色。
文鼎書苑®宋 字樣
以使用者為出發，藉由不同的印刷與後加工方式，設計而成的文鼎書苑®宋字樣，脫離過去字型常使用的說明手冊設計，希望透過使用情境的模擬，讓設計師更快速理解新世代的宋體造型特色。
文鼎書苑®宋 字樣
以使用者為出發，藉由不同的印刷與後加工方式，設計而成的文鼎書苑®宋字樣，脫離過去字型常使用的說明手冊設計，希望透過使用情境的模擬，讓設計師更快速理解新世代的宋體造型特色。
文鼎書苑®宋 字樣
以使用者為出發，藉由不同的印刷與後加工方式，設計而成的文鼎書苑®宋字樣，脫離過去字型常使用的說明手冊設計，希望透過使用情境的模擬，讓設計師更快速理解新世代的宋體造型特色。
文鼎書苑®宋 字樣
以使用者為出發，藉由不同的印刷與後加工方式，設計而成的文鼎書苑®宋字樣，脫離過去字型常使用的說明手冊設計，希望透過使用情境的模擬，讓設計師更快速理解新世代的宋體造型特色。
屾屾市・台南來了 海報
以台南老宅、廟宇文化、手繪電影海報為意象，凸顯台南府城的獨特基因，並於建城400年前夕，在文化脈絡中循跡，以當代視覺語彙，述說台南的城市體驗，帶領大家一起遊台南。
屾屾市・台南來了 海報
以台南老宅、廟宇文化、手繪電影海報為意象，凸顯台南府城的獨特基因，並於建城400年前夕，在文化脈絡中循跡，以當代視覺語彙，述說台南的城市體驗，帶領大家一起遊台南。
屾屾市・台南來了 海報
以台南老宅、廟宇文化、手繪電影海報為意象，凸顯台南府城的獨特基因，並於建城400年前夕，在文化脈絡中循跡，以當代視覺語彙，述說台南的城市體驗，帶領大家一起遊台南。
屾屾市・台南來了 海報
以台南老宅、廟宇文化、手繪電影海報為意象，凸顯台南府城的獨特基因，並於建城400年前夕，在文化脈絡中循跡，以當代視覺語彙，述說台南的城市體驗，帶領大家一起遊台南。
洛津那夢-今秋藝術節 海報
洛津那夢-今秋藝術節 海報
取材鹿港當地「三步一小廟、五步一大廟」悠久的寺廟文化與城市寫照，以金紙作為發想與印製材料。加強在地文化意象，更演繹歷經時代變遷後的鹿港，其古韻卻又帶新潮的城市個性。
小葉覓蜜 品牌識別設計
小葉覓蜜 品牌識別設計
品牌定位脫離市面常見的茶葉品牌風格，以精品、纖細、女性等關鍵字為風格定調。命名與標準字延續品牌調性，將英文名的“S、T”與中文的“茶”轉譯為圖像。讓品牌形象與包裝系統在市場上更具記憶。
小葉覓蜜 品牌識別設計
品牌定位脫離市面常見的茶葉品牌風格，以精品、纖細、女性等關鍵字為風格定調。命名與標準字延續品牌調性，將英文名的“S、T”與中文的“茶”轉譯為圖像。讓品牌形象與包裝系統在市場上更具記憶。
小葉覓蜜 品牌識別設計
品牌定位脫離市面常見的茶葉品牌風格，以精品、纖細、女性等關鍵字為風格定調。命名與標準字延續品牌調性，將英文名的“S、T”與中文的“茶”轉譯為圖像。讓品牌形象與包裝系統在市場上更具記憶。
物外YSTUDIO 品牌識別再造
「物外YSTUDIO」以結合工藝與美感的銅製鋼筆，提供富情感、溫度的書寫體驗。在品牌十週年之際，審視過去的成長與變化，以及對下個十年的挑戰與應對，在保留最初精神前提下，以新的品牌識別重新定調。
物外YSTUDIO 品牌識別再造
「物外YSTUDIO」以結合工藝與美感的銅製鋼筆，提供富情感、溫度的書寫體驗。在品牌十週年之際，審視過去的成長與變化，以及對下個十年的挑戰與應對，在保留最初精神前提下，以新的品牌識別重新定調。
物外YSTUDIO 品牌識別再造
「物外YSTUDIO」以結合工藝與美感的銅製鋼筆，提供富情感、溫度的書寫體驗。在品牌十週年之際，審視過去的成長與變化，以及對下個十年的挑戰與應對，在保留最初精神前提下，以新的品牌識別重新定調。
物外YSTUDIO 品牌識別再造
「物外YSTUDIO」以結合工藝與美感的銅製鋼筆，提供富情感、溫度的書寫體驗。在品牌十週年之際，審視過去的成長與變化，以及對下個十年的挑戰與應對，在保留最初精神前提下，以新的品牌識別重新定調。
物外YSTUDIO 品牌識別再造
「物外YSTUDIO」以結合工藝與美感的銅製鋼筆，提供富情感、溫度的書寫體驗。在品牌十週年之際，審視過去的成長與變化，以及對下個十年的挑戰與應對，在保留最初精神前提下，以新的品牌識別重新定調。
物外YSTUDIO 品牌識別再造
「物外YSTUDIO」以結合工藝與美感的銅製鋼筆，提供富情感、溫度的書寫體驗。在品牌十週年之際，審視過去的成長與變化，以及對下個十年的挑戰與應對，在保留最初精神前提下，以新的品牌識別重新定調。
高雄翻訳社 主視覺設計
高雄翻訳社 主視覺設計
計畫中邀請三位不同領域的專業日本設計師，體驗五天的高雄之旅，以國際的視角、設計思考的切入、各自的觀點，找出30個高雄關鍵字，並提出不同的「高雄定義」。
高雄翻訳社 主視覺設計
計畫中邀請三位不同領域的專業日本設計師，體驗五天的高雄之旅，以國際的視角、設計思考的切入、各自的觀點，找出30個高雄關鍵字，並提出不同的「高雄定義」。
高雄翻訳社 主視覺設計
計畫中邀請三位不同領域的專業日本設計師，體驗五天的高雄之旅，以國際的視角、設計思考的切入、各自的觀點，找出30個高雄關鍵字，並提出不同的「高雄定義」。
高雄翻訳社 主視覺設計
計畫中邀請三位不同領域的專業日本設計師，體驗五天的高雄之旅，以國際的視角、設計思考的切入、各自的觀點，找出30個高雄關鍵字，並提出不同的「高雄定義」。
高雄翻訳社 主視覺設計
計畫中邀請三位不同領域的專業日本設計師，體驗五天的高雄之旅，以國際的視角、設計思考的切入、各自的觀點，找出30個高雄關鍵字，並提出不同的「高雄定義」。
甲仙出雲 梅好禮盒
甲仙出雲 梅好禮盒
甲仙農會同時收購甲仙、那瑪夏、桃源三地的青梅。因為青梅的收成有關產地與時效，因而開發許多的青梅農產品。近年在農會協助下推動有機種植理念，讓大眾認同與明白，唯有善待土地才能讓永續經營。
甲仙出雲 梅好禮盒
甲仙農會同時收購甲仙、那瑪夏、桃源三地的青梅。因為青梅的收成有關產地與時效，因而開發許多的青梅農產品。近年在農會協助下推動有機種植理念，讓大眾認同與明白，唯有善待土地才能讓永續經營。
甲仙出雲 梅好禮盒
甲仙農會同時收購甲仙、那瑪夏、桃源三地的青梅。因為青梅的收成有關產地與時效，因而開發許多的青梅農產品。近年在農會協助下推動有機種植理念，讓大眾認同與明白，唯有善待土地才能讓永續經營。
甲仙出雲 梅好禮盒
甲仙農會同時收購甲仙、那瑪夏、桃源三地的青梅。因為青梅的收成有關產地與時效，因而開發許多的青梅農產品。近年在農會協助下推動有機種植理念，讓大眾認同與明白，唯有善待土地才能讓永續經營。
薛詒丹aDAN 《倒敘Flashback》
專輯歌曲以觀察者的角度，探討了人類生而為人時必然面對的愛情、現實迷惘與自我探索等課題。裝幀設計透過「撕開、刮開、攤開」行為，體驗「人生就是不斷地選擇與捨得」的概念，保有獨一無二的樣子。
薛詒丹aDAN 《倒敘Flashback》
專輯歌曲以觀察者的角度，探討了人類生而為人時必然面對的愛情、現實迷惘與自我探索等課題。裝幀設計透過「撕開、刮開、攤開」行為，體驗「人生就是不斷地選擇與捨得」的概念，保有獨一無二的樣子。
薛詒丹aDAN 《倒敘Flashback》
專輯歌曲以觀察者的角度，探討了人類生而為人時必然面對的愛情、現實迷惘與自我探索等課題。裝幀設計透過「撕開、刮開、攤開」行為，體驗「人生就是不斷地選擇與捨得」的概念，保有獨一無二的樣子。
薛詒丹aDAN 《倒敘Flashback》
專輯歌曲以觀察者的角度，探討了人類生而為人時必然面對的愛情、現實迷惘與自我探索等課題。裝幀設計透過「撕開、刮開、攤開」行為，體驗「人生就是不斷地選擇與捨得」的概念，保有獨一無二的樣子。
薛詒丹aDAN 《倒敘Flashback》
專輯歌曲以觀察者的角度，探討了人類生而為人時必然面對的愛情、現實迷惘與自我探索等課題。裝幀設計透過「撕開、刮開、攤開」行為，體驗「人生就是不斷地選擇與捨得」的概念，保有獨一無二的樣子。
薛詒丹aDAN 《倒敘Flashback》
專輯歌曲以觀察者的角度，探討了人類生而為人時必然面對的愛情、現實迷惘與自我探索等課題。裝幀設計透過「撕開、刮開、攤開」行為，體驗「人生就是不斷地選擇與捨得」的概念，保有獨一無二的樣子。
嘉義縣政府國小聯絡簿
嘉義縣政府國小聯絡簿
依不同年級孩子的使用需求與習慣改造，結合觀察、審美、創造三個層次切入，並於上下學期邀請不同插畫家共同協力，結合在地多元特色，增加孩子對於家鄉的認識與認同感。
嘉義縣政府國小聯絡簿
依不同年級孩子的使用需求與習慣改造，結合觀察、審美、創造三個層次切入，並於上下學期邀請不同插畫家共同協力，結合在地多元特色，增加孩子對於家鄉的認識與認同感。
嘉義縣政府國小聯絡簿
依不同年級孩子的使用需求與習慣改造，結合觀察、審美、創造三個層次切入，並於上下學期邀請不同插畫家共同協力，結合在地多元特色，增加孩子對於家鄉的認識與認同感。
嘉義縣政府國小聯絡簿
依不同年級孩子的使用需求與習慣改造，結合觀察、審美、創造三個層次切入，並於上下學期邀請不同插畫家共同協力，結合在地多元特色，增加孩子對於家鄉的認識與認同感。
達文西的notebook 主視覺
手抄、草稿等隨意的筆記意象，加上馬戲團獨具一格的肢體演出，將畫面拆解拼湊。節目冊延伸筆記概念，以散裝的報紙刊物為載體，穿插疊加、拼湊、看似亂數的畫面建構，挖掘劇場中如詩的可能性。
達文西的notebook 主視覺
手抄、草稿等隨意的筆記意象，加上馬戲團獨具一格的肢體演出，將畫面拆解拼湊。節目冊延伸筆記概念，以散裝的報紙刊物為載體，穿插疊加、拼湊、看似亂數的畫面建構，挖掘劇場中如詩的可能性。
達文西的notebook 主視覺
手抄、草稿等隨意的筆記意象，加上馬戲團獨具一格的肢體演出，將畫面拆解拼湊。節目冊延伸筆記概念，以散裝的報紙刊物為載體，穿插疊加、拼湊、看似亂數的畫面建構，挖掘劇場中如詩的可能性。
達文西的notebook 主視覺
手抄、草稿等隨意的筆記意象，加上馬戲團獨具一格的肢體演出，將畫面拆解拼湊。節目冊延伸筆記概念，以散裝的報紙刊物為載體，穿插疊加、拼湊、看似亂數的畫面建構，挖掘劇場中如詩的可能性。
達文西的notebook 主視覺
手抄、草稿等隨意的筆記意象，加上馬戲團獨具一格的肢體演出，將畫面拆解拼湊。節目冊延伸筆記概念，以散裝的報紙刊物為載體，穿插疊加、拼湊、看似亂數的畫面建構，挖掘劇場中如詩的可能性。
達文西的notebook 主視覺
手抄、草稿等隨意的筆記意象，加上馬戲團獨具一格的肢體演出，將畫面拆解拼湊。節目冊延伸筆記概念，以散裝的報紙刊物為載體，穿插疊加、拼湊、看似亂數的畫面建構，挖掘劇場中如詩的可能性。
2023高雄設計節 微距種子博物館 展區策劃 / SSIZE山裏海
2023高雄設計節 微距種子博物館 展區策劃 / SSIZE山裏海
藉由展策内容，細分三個區域，引導⺠衆了解壽⼭植被與歷史發展脈絡、並以標本採集⾓度，發現壽⼭特有種的種⼦微距觀察，最後呈現⼯作坊成果。
2023高雄設計節 微距種子博物館 展區策劃 / SSIZE山裏海
藉由展策内容，細分三個區域，引導⺠衆了解壽⼭植被與歷史發展脈絡、並以標本採集⾓度，發現壽⼭特有種的種⼦微距觀察，最後呈現⼯作坊成果。
2023高雄設計節 微距種子博物館 展區策劃 / SSIZE山裏海
藉由展策内容，細分三個區域，引導⺠衆了解壽⼭植被與歷史發展脈絡、並以標本採集⾓度，發現壽⼭特有種的種⼦微距觀察，最後呈現⼯作坊成果。
2023高雄設計節 微距種子博物館 展區策劃 / SSIZE山裏海
藉由展策内容，細分三個區域，引導⺠衆了解壽⼭植被與歷史發展脈絡、並以標本採集⾓度，發現壽⼭特有種的種⼦微距觀察，最後呈現⼯作坊成果。
2023高雄設計節 微距種子博物館 展區策劃 / SSIZE山裏海
藉由展策内容，細分三個區域，引導⺠衆了解壽⼭植被與歷史發展脈絡、並以標本採集⾓度，發現壽⼭特有種的種⼦微距觀察，最後呈現⼯作坊成果。
高雄翻訳社 色彩洪流
高雄翻訳社 色彩洪流
我們轉譯了日本設計師對於高雄的觀點，打造了一間暗室，並以超過2千片的壓克力裝置，加上燈光投射，建構色彩洪流直接映在身上的效果，呈現生命盎然的結果，有如高雄多彩的街景印象。