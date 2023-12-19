意集設計股份有限公司
DreamVok Ltd.
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意集設計股份有限公司
DreamVok Ltd.
簡介
DreamVok 意集設計，是第一家從工研院 Spin off 的創新設計顧問公司。憑藉過去多年在科技研發、休閒旅遊、健康照護、金融保險和公共服務等領域，累積超過三百多件創新產品、品牌再造、服務設計經驗。以設計力來驅動創新，與客戶共創獨特的品牌價值與服務體驗，重新定義未來產業的商業模式和遊戲規則。
DreamVok 發展出結合設計 (D)、商業 (B) 與科技 (T) 的 Dechnology 創新方法。 以此思維脈絡，並依循服務設計的 4D 流程，協同客戶重新定義客群樣貌和需求痛點，串聯跨領域的利害關係人，建構起永續商業鏈與生態系統，打造品牌新價值與新體驗。
成立以來，也因應全球高齡少子化、ESG 浪潮，DreamVok 更聚焦於永續轉型、 50⁺ 新熟齡、大健康市場與議題，透過設計帶來能創新轉型之產品與服務。公司旗下另有 5% Design Action 社會設計平台、地球解方 Earth Solutions 等倡議品牌。
服務項目
永續顧問服務｜現況盤整與目標設定、市場趨勢與議題研究、商業策略服務設計、解方顧問輔導、共創設計引導
go action平台｜行動登錄引導、資源推薦媒合、行動影響力擴散
地球解方倡議｜永續聯名行動、永續生態系資源媒合與佈局、行銷設計、推廣曝光
設計標籤
DE6 設計協同、DE7 整合設計
聯絡資訊
作品/專案
Rise Up Taiwan 服務設計顧問案
與國內最大行銷傳播集團合作，結合社會設計品牌(5% DesignAction)社群與服務設計方法、工具，以電通集團角度與品牌高度設計競賽模型、梳理與定義永續議題、引導工作坊與舉辦論壇。邀請 KOL 與各企業品牌以剩食為題，共同分享「傳播參與永續發展」的重要性，並論述 Rise Up Taiwan 的價值主張、方法、產出代表案例、學生參加共創在質化與量化上提升成果，並參與企業實質作為，搭接行銷傳播力。
熟齡未來生活指數與解方
由台灣銀髮產業協會發起，意集設計與東方線上、康健雜誌共同打造「熟齡未來生活指數量表」，針對近341位45歲以上大人進行問卷調查，試圖了解他們對於未來生活準備程度。前期搭配問卷、國際案例研究，邀請35名高齡跨域專家解析，近一步彙整未來熟齡安居四大關鍵面向創新實踐機會點；並據此方向蒐集國內具代表性、創新性、有多元發展性實務案例，後於趨勢論壇中提出「熟齡未來生活的100種設計提案」。
111年社區長者健康飲食創新服務設計計畫
延續2020年計畫，針對都市、原住民部落健康、亞健康長輩，重新設計「易理解」、「好上手」、能夠「有效提升營養識能」的創新服務方案，讓長輩們在日常生活中接觸到專業的營養知識，從「不知道」到「知道營養的價值」；進而從「無法做到」到「容易落實的營養行為」；再更進階從「行為改變」到「養成習慣」的營養賦能旅程。 原鄉部落以菜車方式導入設計、而都市則與連鎖通路賣場「家樂福」合作，分別針對小型超市通路型態與大型量販賣場，打造「營養選品示範店」，本案例獲得112年金點設計標章肯定。