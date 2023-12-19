DreamVok 意集設計，是第一家從工研院 Spin off 的創新設計顧問公司。憑藉過去多年在科技研發、休閒旅遊、健康照護、金融保險和公共服務等領域，累積超過三百多件創新產品、品牌再造、服務設計經驗。以設計力來驅動創新，與客戶共創獨特的品牌價值與服務體驗，重新定義未來產業的商業模式和遊戲規則。

DreamVok 發展出結合設計 (D)、商業 (B) 與科技 (T) 的 Dechnology 創新方法。 以此思維脈絡，並依循服務設計的 4D 流程，協同客戶重新定義客群樣貌和需求痛點，串聯跨領域的利害關係人，建構起永續商業鏈與生態系統，打造品牌新價值與新體驗。

成立以來，也因應全球高齡少子化、ESG 浪潮，DreamVok 更聚焦於永續轉型、 50⁺ 新熟齡、大健康市場與議題，透過設計帶來能創新轉型之產品與服務。公司旗下另有 5% Design Action 社會設計平台、地球解方 Earth Solutions 等倡議品牌。