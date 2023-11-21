藝誠科技有限公司
EZTRUST TECHNOLOGY CO., LTD
能登廠商
↓手機板
藝誠科技有限公司
EZTRUST TECHNOLOGY CO., LTD
簡介
藝誠科技是由「網站架設、網站建置、網路行銷」具專業經驗的網站設計團隊所組成，我們協助眾多公司企業建立優質網站設計專案，並廣受各界好評。除了網頁設計服務外，我們還提供了網路遊戲開發、網頁系統開發及整合、購物平台開發、金流整合、空間租賃、網路行銷…等全方面的服務機制，全方面的網站架設專業服務，能在日新月異的網際網路中開創新的格局，顯現了我們對客戶用心及優良的服務品質。
服務項目
我們的服務項目包含：
(一)網站建置
- 客製化網站建置
- EZWeb智慧型網站建置
- 網站達人租用型網站
- 網頁程式資料庫系統開發設計
- 網站主機租用 (EZ-Hosting)
(二)ERP企業系統建置
- 客製化ERP建置
- 年租型ERP租賃
- 網站.POS資料串接
(三)雲端服務
- 點餐訂位系統
- 雲端集點系統
- 行動支付
- 電子發票
(四)網路行銷
- 整體行銷及規劃
- 關鍵字行銷 (SEO、PPC)
- 社群行銷 (FB、Blog)
- 活動網站及網路活動規劃
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE3 互動多媒體設計
聯絡資訊
公司地址：404 台中市北區崇德路一段629號11樓之2
連絡電話：(04)2230-1313#139
公司網址：https://www.eztrust.com.tw/
E-mail：sharon@eztrust.com.tw
作品/專案
金點實業股份有限公司官網建置
金點實業的品牌名為8more，專注於提供新鮮的白木耳飲品。銷售途徑集中在電子商務平台上。為了更好地回饋這些推崇者，他們的目標是重新打造官網，使其更加現代化和符合時代潮流，同時引入會員制度以提供更佳的個人化購物體驗。
CreamTea官網建置
CreamTea從品牌創立之初就鎖定在網路經營，對於官網的品牌形象建立提出了極高的要求。訂單下訂後的排單系統，成為了這個網站不可或缺的重要功能。我們已與該品牌合作多年，今年再次進行功能擴充，重新打造品牌形象。
節約能源園區
節約能源園區網站是工研院專門推廣節能生活的入口平臺，包含生活節能、產業節能、縣市節電推動以及節能推廣資源等各類型的節能資訊。節能園區由衷的盼望，透過節能減碳，讓我們身處的環境更美好。
台灣手語小小探險家遊戲
公司長期與政府補助相關單位配合製作活動網站，活動網站的主要目的是希望藉由小遊戲讓需要學習手語的小朋友提升相關能力。