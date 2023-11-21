Avier Terra Bags

Avier是以3C充電產品為主業的品牌，為了拓展產品線與客群所規劃設計的包包系列，將攀岩繩索的元素融合包包設計，同時也影射Avier充電線的意象。 攀岩繩索可依照個人喜好更換不同顏色，同時也讓包包添增不同使用功能與提拿方式，在內袋細節設計上也以3C產品收納為主，專門設計給喜好戶外生活的城市通勤者所使用，布料選擇回收材質Ecoyard，將環保永續概念擴展至未來商品上。