頣品集成有限公司
Ciao Design Studio. Ltd.
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頣品集成有限公司
Ciao Design Studio. Ltd.
簡介
頣品集成有限公司成立於2012年，初期創立自我品牌Gochic Bicycle，藉由設計結合台灣自行車供應鏈，近十年在國際間得到好評與報導，在2020年創立設計工作室品牌CRDN 「Creative Den Studio」，藉由創辦人汽車設計之背景與經驗，為台灣企業提供設計執行產品開發、以及品牌識別規劃之服務。除此之外CRDN的品牌也提供汽車內外裝訂製服務，結合工藝與設計，為客戶打造夢想中的車輛。
服務項目
101 產品設計
102 介面設計
106 交通工具設計
505 袋箱包設計
設計標籤
DE1 工業設計、DE5 時尚設計
聯絡資訊
公司地址：100 台北市中正區南港區重陽路190巷12弄14號
連絡電話：02-23143296
E-mail：alexchou.design@gmail.com
作品/專案
Exhaust Ventilation Lighting
以渦輪氣流為靈感，放射旋流式的進氣口設計可有效率的將氣流導入節能變頻換氣扇結合LED平板照明燈，設計上以渦輪氣流為靈感，放射旋流式的進氣口設計可有效率的將氣流導入，LED照明燈有三段色溫，分別為暖光、白光、自然光，簡潔造型與雙功能設計可讓衛浴天花板空間多了個層次感。 協助客戶從設計發想至量產機構調整，與工廠溝通至開模生產。
Gochic Cosmo Bag Collection
Gochic推出結合運動與時尚的Copenhagen backpack後背包與San Francisco Sling斜背包，在講究材質上選擇環保再生紗料，表面做防潑水與抗污處理，即使是被紅酒潑到也能輕鬆清理不留漬，另外搭配真皮，提升時尚度在什麼場合都不違和，反光材質更能在夜間時可提升安全效果，獨特的不鏽鋼五金件都附有特殊工具功能，不管是在緊急狀況需要使或是休息時需要開瓶器，都能以備不時之需。
Gochic Cosmo bags 02
Gochic推出結合運動與時尚的Copenhagen backpack後背包與San Francisco Sling斜背包，在講究材質上選擇環保再生紗料，表面做防潑水與抗污處理，即使是被紅酒潑到也能輕鬆清理不留漬，另外搭配真皮，提升時尚度在什麼場合都不違和，反光材質更能在夜間時可提升安全效果，獨特的不鏽鋼五金件都附有特殊工具功能，不管是在緊急狀況需要使或是休息時需要開瓶器，都能以備不時之需。
Avier Terra Bags
Avier是以3C充電產品為主業的品牌，為了拓展產品線與客群所規劃設計的包包系列，將攀岩繩索的元素融合包包設計，同時也影射Avier充電線的意象。 攀岩繩索可依照個人喜好更換不同顏色，同時也讓包包添增不同使用功能與提拿方式，在內袋細節設計上也以3C產品收納為主，專門設計給喜好戶外生活的城市通勤者所使用，布料選擇回收材質Ecoyard，將環保永續概念擴展至未來商品上。
Electric bus design
依照現有車型與車架來進行新款電動巴士外觀設計，整體外觀利用玻璃與黑化處理來減少量體的笨重感，車頭與車尾燈使用現有燈具，用凹面來表現立體感與graphic比例的調整，車側B柱的面延伸至車頂來掩飾與修飾冷氣機構，同時也讓車側設計帶來類似機翼的曲線。
Gochic MiniYEE 1
MiniYEE為Gochic Bicycle旗下YEE車款的小徑自行車，搭配美國皮帶大廠Gates的碳纖皮帶傳動，與日本Shimano內變速器，搭配台灣手工自行車車架，表面以鋼管原色去做拋光與拉絲處理，增加城市手工車的個性與質感。在2017年得到台灣金點設計獎，也在國內外媒體雜誌與新聞得到好評。此款城市車推出之後成為品牌銷售最受歡迎之車型，也為品牌帶來許多正面效益與讚賞，同時也受到國內外通路商邀請展出。
Gochic MiniYEE 2
MiniYEE為Gochic Bicycle旗下YEE車款的小徑自行車，搭配美國皮帶大廠Gates的碳纖皮帶傳動，與日本Shimano內變速器，搭配台灣手工自行車車架，表面以鋼管原色去做拋光與拉絲處理，增加城市手工車的個性與質感。在2017年得到台灣金點設計獎，也在國內外媒體雜誌與新聞得到好評。此款城市車推出之後成為品牌銷售最受歡迎之車型，也為品牌帶來許多正面效益與讚賞，同時也受到國內外通路商邀請展出。
Gochic MiniYEE electric
Gochic 2023年推出的電動輔助車款，以24吋MiniYEE為底，特殊馬達與電池整合在後輪轂內，一體成型的設計讓外觀更簡潔，同樣搭配Gates碳纖皮帶傳動，輪胎使用較寬的尺寸提升抓地力與騎乘舒適度，車架表面使用手工消光黑烤漆，在坐管上搭配金黃色字體，每台車架都有標示限量號碼，另外在座墊與手握選擇牛皮與汽車黃色千鳥格布料來提升整體質感，將電動科技完美結合手工自行車工藝。