Vetica Group 瑞致集團創立於1998年，是一間來自瑞士，全球化及策略化導向的品牌暨設計顧問集團。全球辦公室佈局於歐亞兩洲，歐洲辦公室包括瑞致集團總部的琉森辦公室 (Lucerne, Switzerland)、商業顧問分部的蘇黎世辦公室 (Zurich, Switzerland)，以及專業影像團隊的德國漢堡辧公室 (Hamburg, Germany)；亞洲服務據點則於2006年，成立品牌形象設計團隊的台灣台北辦公室 (Taiwan, Taipei) 。

為落實服務在地化，瑞致品牌台北團隊於2022年成立瑞致品牌設計顧問有限公司，以品牌顧問、品牌形象、設計策略、企業識別的品牌專業組成亞洲品牌設計顧問團隊。