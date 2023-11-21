瑞致品牌設計顧問股份有限公司
Vetica Brand Consultancy Co.,Ltd.
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瑞致品牌設計顧問股份有限公司
Vetica Brand Consultancy Co.,Ltd.
簡介
Vetica Group 瑞致集團創立於1998年，是一間來自瑞士，全球化及策略化導向的品牌暨設計顧問集團。全球辦公室佈局於歐亞兩洲，歐洲辦公室包括瑞致集團總部的琉森辦公室 (Lucerne, Switzerland)、商業顧問分部的蘇黎世辦公室 (Zurich, Switzerland)，以及專業影像團隊的德國漢堡辧公室 (Hamburg, Germany)；亞洲服務據點則於2006年，成立品牌形象設計團隊的台灣台北辦公室 (Taiwan, Taipei) 。
為落實服務在地化，瑞致品牌台北團隊於2022年成立瑞致品牌設計顧問有限公司，以品牌顧問、品牌形象、設計策略、企業識別的品牌專業組成亞洲品牌設計顧問團隊。
服務項目
品牌顧問、品牌形象、設計策略、企業識別
設計標籤
DE2 視覺傳達設計
聯絡資訊
公司地址：103 台北市大同區民樂街24號1樓
連絡電話：(02)2555-6000
公司網址：https://www.vetica-group.com/tw/
E-mail：taipei@vetica-group.com
作品/專案
CTone 訊勢科技
因應新世代通訊科技與企業資安需求，趨勢科技投入專屬資源成立的 CTOne 訊勢科技，瑞致提出品牌策略解決方案，使新品牌在啟動之時具市場競爭力，並透過品牌識別設計，使訊勢科技品牌內外得以完整且有脈絡的展現一致形象。
富邦金控年報設計
瑞致規劃每年度的富邦金控年報設計，是以長遠的設計策略，將富邦願景融合品牌形象，藉由每年度的年報宣傳溝通，傳遞富邦使命與價值。瑞致為富邦金控建立系統化的年度品牌管理工具，協助富邦持續傳遞影響力。
富邦金控集團簡介設計
瑞致為富邦集團規劃簡介規劃案，每年皆延續集團創辦人的三信條理念，以及匯聚四方的智慧力量為核心價值，建立集團品牌形象，呈現富邦的正向能量。瑞致將持續攜手富邦，延續富邦正向力量，在所有的合作上，努力不懈。