崧柏電子 Figaro品牌識別設計

在品牌標誌設計上，以密碼學的概念去延伸聲音的傳導，長聲與頓點的長短結合堆疊，於彩使用大膽的跳色，讓品牌展現年輕活力、熱情繽紛。並在設計元素中巧妙的置入音符，意味埋藏在底下的故事是：我們曾經細心咀嚼過。