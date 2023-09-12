鐵人創意行銷有限公司
Ironman Creative Marketing Ltd.
能登廠商
↓手機板
鐵人創意行銷有限公司
Ironman Creative Marketing Ltd.
簡介
本公司專精於網站系統建置與資訊系統整合、品牌形象規劃、全網整合行銷與營運數據分析等服務，客戶群主要為國內中小企業。我們協助客戶實現其品牌、產品或服務面的各種想法，運用資訊系統來達成其營運目標與優化執行流程，是頗受客戶信賴的數位行銷、客製化系統、電子商務等數位轉型解決方案供應商。
服務項目
網站/網頁設計、資訊系統整合開發、廣告設計、品牌/企業識別形象設計、商業包裝設計、數位行銷規劃
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE3 互動多媒體設計
聯絡資訊
公司地址：701台南市東區林森路一段149號5樓之11
連絡電話：06-2003520
公司網址：http://www.tactics13.com/
E-mail：services@tactics13.com
作品/專案
佑民醫院 衛教宣傳刊物設計
透過生動活潑的形式呈現院內的衛教傳單，同時作為宣傳院所的廣告媒介，經由資訊企劃、重整與插畫製作來呈現衛教內容，助於傳達相關訊息，容易和目標客群溝通達到教育目標族群的功能。
永䥶工業 形象招牌設計
有別於傳統商業招牌的設計形式，強調既有企業識別與重新設計的中英文字型搭配，輔以特殊的材質與型態展現，賦予企業實體營業場域別具風格的識別元素，讓訪客㇐眼就能辨識，且留下印象。
永大福建設 永華海悅建案廣告行銷設計
客戶除了透過傳統的實體曝光與銷售管道外，也想增加線上廣告行銷管道，透過規劃與設計在社群媒體廣告行銷活動，塑造建案品牌的專業感，以及呈現建案產品的優勢，期望能建立潛在客群對於產品的信任感，進而提升建案產品的詢問度與促進銷售量。
夏荷米 美人計科技內衣廣告行銷設計
客戶的商業模式較為特殊，期望從B2B2C的模式轉換為B2C模式，透過行銷活動的廣告主視覺設計、Google搜尋引擎與社群媒體的廣告設計投放，帶動品牌社群媒體的觸及、互動等。
效果書局 廣告行銷設計
客戶⾧期經營參考書銷售的業務，多年來透過自家官網與SEO的效果，維持不錯的營收，為了開拓不同的客群，並維繫老客戶，透過多樣化的廣告行銷管道以及廣告行銷活動的規劃與設計，來推廣新官網以及留存客戶。
上豪傢俱工廠 廣告行銷設計
我們運用有趣的議題與該品牌過往未嘗試的表現手法規劃出整體性的行銷活動，透過線上活動與線下活動促成與客戶的互動，累積了許多粉絲，創新的手法讓品牌變化多樣性，吸引更多消費者目光，擴大品牌客群。
傳意 KINGSUNG保護貼廣告行銷設計
我們致力於將該品牌轉型，將原有代工廠創立新品牌，打入消費者市場。除了運用圖文廣告也運用了影片將品牌產品傳遞的更加詳細，吸引更多消費者購買。除廣告行銷之外，我們也將網站優化，讓客戶創立的品牌更具吸引力。
華育生殖醫學中心 廣告行銷設計
客戶的服務較為小眾因此除了穩固原有的消費者，挖掘出潛在客群更是我們的首要目標，善用社群媒體及google廣告，吸引潛在消費者以參加講座作為最終達成目標。整體的行銷規劃成功的引導客戶到實體店面了解更多。
全晟海產 廣告行銷設計
我們與全晟海產致力提高品牌銷售為目標，透過規劃與設計主要社群媒體廣告行銷活動，以生動的素材凸顯食材產品的視覺豐富感，以引發潛在客群需求，搭配節慶與生活感的主題進行各檔期的產品曝光，以帶動營收成⾧。
桃園馨心月子餐 廣告行銷設計
我們將客戶的服務訴求放大，規劃出一系列行銷特別活動，提高消費者訂購，並將其視覺規劃一致，視覺傳達出溫馨、粉色系、浪漫氛圍，讓該品牌於眾多月子餐品牌中自有特色，並使其能與消費者產生共鳴，達成此行銷目的。
永華春休閒商務旅館 廣告行銷設計
品牌固有的陳舊形象重新打造，透過客戶環境的改造，讓品牌煥然一新，加上行銷的活動規劃與網紅行銷，讓企業形象換新，而所吸引客群關注、官網的流量提升、訂房的詢問度提升。
鄉味食品社 一璽制研所品牌識別設計
在品牌標誌設計以日式家徽，結合殼物研磨為設計發想。簡約的日式風格，中心圖形詮釋出穀物研磨及沖泡的旋轉、流動意象。整體設計使用簡單線條並結合意象設計，呈現一璽職人精神，在新穎中帶點品牌精神及文化的味道。
嘉源生技 品牌識別設計
在品牌標誌設計以生物結構式的六角形，銜接幾何圖形的黃金比例概念，傳達生物與科技的結合，並融入長生果外型意象圖示，結合演繹“萃取”意象的圖示，傳達精華萃取的產品本質，整體設計呈現企業的技術、價值與理念。
崧柏電子 品牌識別設計
品牌標誌設計上以企業品牌英文開頭S為代表設計，陽光的嶄露與灑落，展現在樹木上的色調漸次提升，猶如樂音由深沉到嘹亮，從而發想構成設計概念，由字形、字義延伸至色彩，結合出視覺傳達設計，表達企業理念與精神。
崧柏電子 Figaro品牌識別設計
在品牌標誌設計上，以密碼學的概念去延伸聲音的傳導，長聲與頓點的長短結合堆疊，於彩使用大膽的跳色，讓品牌展現年輕活力、熱情繽紛。並在設計元素中巧妙的置入音符，意味埋藏在底下的故事是：我們曾經細心咀嚼過。
夏荷米 品牌識別設計
以細膩柔美的曲線呈現，帶出品牌徜徉於未來的科技與環保，在色彩計畫上， 以現代流行的綠色， 為品牌打造質感， 鑲上金黃餘暉般的高級古銅色， 搭配深淺金色營造輕奢精品感，妝點品牌耀眼及魅力之視覺感受。
效果書局 官方電子商務網站建置
以多樣的主題商品分類設計豐富官網內容，並規劃會員留存與優惠促銷等相關功能，吸引潛在客群，提升官網通路的營收，以及設計商城平台機制，吸引供應商加入平台，期望能達成供應方與需求方雙邊吸引互利的平台效應。
效果書局 官方APP設計
以APP常見架構進行規劃，並符合官網本身已經建置的功能，APP整體視覺風格與UI設計與官網風格㇐致，符合品牌本身的形象，並建立APP與官網資料串接機制，維持資料同步與㇐致性。
夏荷米 好好分享美學平台建置
為了旗下經銷商多元的銷售管道，結合時下風行的直播電商熱潮建置系統平台，提供直播主發揮的舞台創造話題與熱度，提升產品的銷售力道，以及建置購物分享回饋機制，促進使用者黏著度，達到多方互利共享的目標。
漫渡時光手作茶飲 官方網站建置
建置客戶自有的品牌官網，設計規劃商品與加盟等資訊架構，以及門市店鋪地圖，幫助訪客了解分店資訊，以利提供便利的查詢功能，增進消費者到訪的機會。
捷特威 官方網站建置
為了提高官網觸及提升訂餐效益的商家客群，在官網呈現商品、案例的相關資訊，讓潛在客群能夠直接洽詢商品方案，拓展B2B的商業推廣模式。
國立成功大學 縣市推動兒童死因回溯分析資源網站建置
因應中央與地方政府共同推動兒童死因回溯分析之所需，建置該計畫的形象官網，設計規劃具備學術感的版型風格，塑造學術單位官網的專業度，彙整研究計畫的相關資源與數據，以利將本計畫的相關資訊有組織的呈現。
誠睿自動化系統 官方網站建置
與客戶溝通討論網站的架構規劃，改善了原有官網的效能與功能架構，讓訪客更輕易的瀏覽資訊，幫助訪客了解專業的產品應用情境，以利提升詢問度與互動交流的機會。
心動力健身會館 官方網站建置
以個性化風格建置品牌官網，並網頁規劃主題館、教練與課程等資訊功能，讓瀏覽者入站後能留下深刻印象，有別於其他健身服務的品牌形象，塑造識別度。