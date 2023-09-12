派趣行動整合科技股份有限公司
Playsure Technology Co., Ltd.
能登廠商
↓手機板
派趣行動整合科技股份有限公司
Playsure Technology Co., Ltd.
簡介
派趣科技致力於研發專業先進資通訊與電子商務系統，以「商業企劃」、「軟硬體系統開發」、「視覺體驗設計」三大主軸，透過完整的企劃規劃與堅強的技術力，提供專業電子資訊化系統開發、ERP 系統開發、智慧農業、智慧行動科技開發服務。
服務項目
全端型資訊工程整合開發
電子商務系統
智慧應用裝置系統
APP行動應用程式
IoT物聯網整合應用開發
設計標籤
DE2 視覺傳達設計
聯絡資訊
公司地址：710台南市永康區中華路12號17樓之4
連絡電話：06-3121757
公司網址：https://www.playsure.com.tw/
E-mail：service@playsure.com.tw
作品/專案
成功大學_華語中心官方網頁
本系統目的用於成功大學華語中心來招募國際學生，網站設有多國語言、中心介紹、課程介紹等相關資訊，學生可透過網站進行課程申請、身份註冊、班級進度追蹤等功能使用，提供更好的華語文相關服務。
金蘭_電子商務系統
依據金蘭食品的產品和價值主張規劃官方網站，通過品牌識別、視覺吸引力、響應式設計，呈現品牌的專業、創新和高品質形象，並透過穩重、童趣的設計，讓老牌企業有嶄新的風範。
臺灣大學_線上課程策展平台
本次系統平台旨在展示多元的通識課程，用戶可方便地在不同裝置上查看課程內容、授課講師等信息，設計上採用美術館的方式，使網站有獨樹一格的體驗，提升課程的可見性及教育品質。
高雄科技大學_水域運動計畫申請平台
本次申請計畫平台旨在提升國中小學對水域運動豐富的形象。不僅讓各個學校更深入地了解計畫的全貌和內容，還可以作為進入管理系統的分流入口，有效提升校方計畫申請流程的效率。