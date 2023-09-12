鏡水設計有限公司
MirrorWater Design Company
能登廠商
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鏡水設計有限公司
MirrorWater Design Company
簡介
讀到清晰的品牌設計是一種快速傳達到消費市場的重要策略，讓設計賦予溫度進而衍生視覺感動。而促進消費升級的本質就是審美升級、滿足客戶需求是我們的目標、我們更崇尚超越客戶需求進而改變格局成為消費市場的焦點我們用心了解客戶需求、解決所有設計萬難創造品牌價值。
服務項目
社群內容行銷
CONTENT MAKETING
◆網頁UI/UX
◆BANNER設計
◆腳本鑽寫
◆影片拍攝
◆人像/產品攝影
◆文案/企劃鑽寫
視覺設計
VISUAL DESIGN
◆名片/會員卡
◆贈品禮品
◆DM/型錄/書籍
◆包裝設計
◆海報/社群廣告
◆大圖輸出
品牌設計
BRANDING DESIGN
◆CIS企業識別系統
◆LOGO商標設計
◆品牌命名/行銷策略
◆IP/公仔/貼圖/設計
◆形象顧問
◆策略定位
設計標籤
DE2 視覺傳達設計
聯絡資訊
公司地址：800高雄市新興區復興二路217號
連絡電話：0938-528-166
公司網址：https://www.watermirrordesign.com/
E-mail：clst888design@gmail.com
作品/專案
UTOPAN希臘神話藝術香氛
UTOPAN是一款把藝術、文化、生活、信仰合而為一的能量香氛品牌、賦予人性的西方文明的泉源「希臘神話」與理想國烏托邦結合。 我們希望用香氣與精緻手繪藝術帶給您最佳的感官饗宴、如同烏托邦追求理想締造美好生活同時、讓我們在這不完美的世界、學習用最真實而完整的自己找到熱愛生活的方式、讓我們與希臘眾神成為你的太陽,為你照亮前進的方向、享受充滿儀式感的每一天!
東方美人文創面膜包裝設計
作品以手繪文創東方美人作為設計主體，分別為西施、王昭君、貂蟬、楊貴妃，組成「沈魚落雁，閉月羞花。」西施浣紗、昭君出塞、貂蟬拜月、貴妃醉酒，四大經典典故結合面膜包裝獨家立體設計，讓使用者體驗如同東方佳麗般的尊貴奢華，美如天仙般的享受 回眸一笑媚百生，六宮粉黛無顏色.....貴妃醉酒，用夢幻的彩線，及現代感的色調，把貴妃撫媚的姿態呈現，如穿越時空的新與舊的夢幻交響樂。齊胸襦裙、半臂、提帛，是唐代的標誌，插畫也完整呈現那時代的元素。 西施春秋末期，昭君西漢、貂蟬東漢末年、貴妃唐代、完美還原保留當時朝代服飾，並重整再次創新。
BEAUTY BLOSSOM 高雄綻美時尚診所 系統設計
以漸層式意象結合花朵綻放由下而上作為設計基礎，如冬末初春，花朵柔嫩的雙臂迎接新生萬物重生到來意味新希與轉變，嫣紅綻放的花朵，朝天空欣欣向榮，也代表著此企業未來蓬勃發展、興旺昌盛。
虹牌油漆 - 最萌大藝術家們！公仔貼圖設計
最萌的居家設計師登場啦！以金剛鸚鵡、水狸、猴子作為設計師，讓可愛的設計師們為你的生活添增色彩吧！