王一國際展覽室內裝修設計有限公司
KING ONE DESIGN CO., LTD.
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王一國際展覽室內裝修設計有限公司
KING ONE DESIGN CO., LTD
簡介
王一國際展覽室內裝修設計有限公司創立於2013年，擅於規劃全球展場、展示間及博物館設計，每年在全球各大主要城市進行超過四百件的設計專案，有全球頂級之施工供應鏈和廣大的企業、政府單位客戶，並榮獲政府多項認證，為台灣成長最快速的商業互動設計公司！
具備完整的UI/UX及多媒體工程師團隊，堅持創新研發為客戶打造3D互動式網頁及超擬真AR/VR方案，創造全新的顧客互動體驗，為互動展示設計的標竿顧問級公司。
服務項目
- 全球主要城市展覽空間設計及活動發表會企劃
- AR/VR互動程式設計及互動網頁設計
- 3D建模及數位動畫設計
- 企業展示空間設計結合數位演示方案及行銷規劃
- 博物館及故事空間設計及經營規劃
- 多媒體空間及內容設計
設計標籤
DE3 互動多媒體設計、DE4 空間設計、DE6 設計協同
聯絡資訊
公司地址：105台北市松山區復興北路167號12樓之2
連絡電話：02-2718-8083
公司網址：https://www.kingone-design.com/
E-mail：info@kingone-design.com
作品/專案
工業技術研究院-沉浸式3D展示館 1
為呼應主題概念「創新鏈結，台灣向前」，及訪客能獲得完美沉浸式體驗，以打造i-ExpoKit沉浸式3D展示館，增進大眾對技術創新之認知，根據線上訪客體驗流程，搭配3D建模技術，完美營造貼近真實的線上逛展體驗。
工業技術研究院-沉浸式3D展示館 2
為呼應主題概念「創新鏈結，台灣向前」，及訪客能獲得完美沉浸式體驗，以打造i-ExpoKit沉浸式3D展示館，增進大眾對技術創新之認知，根據線上訪客體驗流程，搭配3D建模技術，完美營造貼近真實的線上逛展體驗。
高雄市立歷史博物館-鳳邑雙城記-3D沉浸式線上展覽 1
重現線下博物館展示設計，採用3D建模技術創造出高擬真視覺效果，貼近真實的沉浸式體驗，線上訪客還能根據喜好，自由放大縮小展品，360°無死角清晰觀看，在家就能獲得媲美真實的逛展體驗。
高雄市立歷史博物館-鳳邑雙城記-3D沉浸式線上展覽 2
重現線下博物館展示設計，採用3D建模技術創造出高擬真視覺效果，貼近真實的沉浸式體驗，線上訪客還能根據喜好，自由放大縮小展品，360°無死角清晰觀看，在家就能獲得媲美真實的逛展體驗。
數位臺北館 VR 線上貿易平台 Taipei Digital Trade Center 1
運用線上VR技術讓來賓可以720度的在館內自由走動，就如親臨實體會展的沉浸體驗，提供不同風格的五大主題展廳，廠商多管道曝光，買家快速找到所需產品，線上洽談及3D化全球展銷，為首都的企業品牌打造VR線上貿易平台。
數位臺北館 VR 線上貿易平台 Taipei Digital Trade Center 2
運用線上VR技術讓來賓可以720度的在館內自由走動，就如親臨實體會展的沉浸體驗，提供不同風格的五大主題展廳，廠商多管道曝光，買家快速找到所需產品，線上洽談及3D化全球展銷，為首都的企業品牌打造VR線上貿易平台。
日立永大電梯-全臺唯一兼具趣味與專業實用性的數位互動APP 1
透過AR擴增實境的虛實整合效果，客戶不用再千里迢迢跑到工廠或銷售據點觀看設備，只需要下載APP，便能夠在座位上看到建築物與電梯的透視圖，展現品牌數位軟實力，更了解日立永大電梯的最新智能系統。
日立永大電梯-全臺唯一兼具趣味與專業實用性的數位互動APP 2
透過AR擴增實境的虛實整合效果，客戶不用再千里迢迢跑到工廠或銷售據點觀看設備，只需要下載APP，便能夠在座位上看到建築物與電梯的透視圖，展現品牌數位軟實力，更了解日立永大電梯的最新智能系統。
TECO東元電機-德國Hannover Messe漢諾威工業博覽會Web AR系統應用 1
透過實體與線上的行銷整合讓觀展者只要有一支手機就可以利 Web AR系統還原展品的原貌，以數位化的形式呈現企業展品，讓參觀時間無限制又具有親民高互動性的體驗，進而推廣低碳生產響應智能工廠。
TECO東元電機-德國Hannover Messe漢諾威工業博覽會Web AR系統應用 2
透過實體與線上的行銷整合讓觀展者只要有一支手機就可以利 Web AR系統還原展品的原貌，以數位化的形式呈現企業展品，讓參觀時間無限制又具有親民高互動性的體驗，進而推廣低碳生產響應智能工廠。
中華民國紡織業拓展會-沉浸式VR智慧製造展示區 1
透過VR數位科技如光雕互動牆、沉浸式VR體驗、觸控技術等，展示產品製程到製成，打造與會者沉浸式互動環境，提升觀展體驗，有效強化品牌形象進而吸引參觀者目光，引導人流前往實體攤位。
中華民國紡織業拓展會-沉浸式VR智慧製造展示區 2
透過VR數位科技如光雕互動牆、沉浸式VR體驗、觸控技術等，展示產品製程到製成，打造與會者沉浸式互動環境，提升觀展體驗，有效強化品牌形象進而吸引參觀者目光，引導人流前往實體攤位。
中興保全科技-智慧城市AR展示中心 1
互動性極高的智慧AR展示中心兼具教育的功能，帶領各年齡層體驗虛實整合的智慧城市AR情境，了解中保科技帶給我們的安全生活環境，提升品牌心占率！
中興保全科技-智慧城市AR展示中心 2
互動性極高的智慧AR展示中心兼具教育的功能，帶領各年齡層體驗虛實整合的智慧城市AR情境，了解中保科技帶給我們的安全生活環境，提升品牌心占率！
中興保全科技-智慧城市AR展示中心 3
互動性極高的智慧AR展示中心兼具教育的功能，帶領各年齡層體驗虛實整合的智慧城市AR情境，了解中保科技帶給我們的安全生活環境，提升品牌心占率！
辰亞能源股份有限公司-太陽光電教育展示館 1
採科技導覽形式規劃多處數位互動專區，運用AR、觸控互動技術完美營造逛展沉浸式體驗，並設計四個大型展示區、訪客服務區及互動遊戲區，有效結合空間設計與互動科技，獲得嶄新太陽能互動展覽體驗，完整傳遞教育價值。
辰亞能源股份有限公司-太陽光電教育展示館 2
採科技導覽形式規劃多處數位互動專區，運用AR、觸控互動技術完美營造逛展沉浸式體驗，並設計四個大型展示區、訪客服務區及互動遊戲區，有效結合空間設計與互動科技，獲得嶄新太陽能互動展覽體驗，完整傳遞教育價值。
淡水水資源回收中心-環境教育ARVR空間規劃 1
設計八大主題展示間加上VR體驗區搭配良好的動線規劃，推動更完整的環境教育，並以VR體驗展示汙水處理作業過程，使園區參加環境教育之學員，更深入了解水資源教育議題及「綠建築」教育理念，達到教育推廣之目的。
淡水水資源回收中心-環境教育ARVR空間規劃 2
設計八大主題展示間加上VR體驗區搭配良好的動線規劃，推動更完整的環境教育，並以VR體驗展示汙水處理作業過程，使園區參加環境教育之學員，更深入了解水資源教育議題及「綠建築」教育理念，達到教育推廣之目的。
淡水水資源回收中心-環境教育ARVR空間規劃 3
設計八大主題展示間加上VR體驗區搭配良好的動線規劃，推動更完整的環境教育，並以VR體驗展示汙水處理作業過程，使園區參加環境教育之學員，更深入了解水資源教育議題及「綠建築」教育理念，達到教育推廣之目的。
工業技術研究院- SATELLITE 2022「Taiwan Space台灣形象館」 1
主題館設計整體採黑銀色系，展區以白色為底，凸顯展品及技術，品牌LOGO曝光於各種視角，最後再由低到高的攤位結構層次，層層推高Taiwan Space 臺灣形象館品牌地位。
工業技術研究院- SATELLITE 2022「Taiwan Space台灣形象館」 2
主題館設計整體採黑銀色系，展區以白色為底，凸顯展品及技術，品牌LOGO曝光於各種視角，最後再由低到高的攤位結構層次，層層推高Taiwan Space 臺灣形象館品牌地位。
德國IFA歐洲最大消費性電子展-微星科技MSI 1
MSI微星科技特別邀請王一設計協助規劃攤位的設計，利用顏色呼應MSI微星科技的主題風格，並以整體結構挑高6米，搭配簡約大氣的吊點更結合品牌形象，讓創新產品和解決方案能夠完整的呈現，使微星科技在IFA展最引人注目。
德國IFA歐洲最大消費性電子展-微星科技MSI 2
MSI微星科技特別邀請王一設計協助規劃攤位的設計，利用顏色呼應MSI微星科技的主題風格，並以整體結構挑高6米，搭配簡約大氣的吊點更結合品牌形象，讓創新產品和解決方案能夠完整的呈現，使微星科技在IFA展最引人注目。
台灣歐姆龍OMRON「台北國際自動化工業大展」攤位展示設計
攤位風格設計和顏色搭配以灰白為主，以鐵網營造工廠化氛圍，運用專業展場規劃經驗將攤位分成三區：控制進化、智能化和人與機械，完整呈現5G時代智慧製造的三大核心訊息，呼應世界自動化大廠的品牌專業形象。
國立故宮博物院南部院區（故宮南院）-東亞茶文化展 1
引導觀者沿邊線由唐至清、走過千年，擴及東洋、蒙藏，各區以相關情境，如:明代茶寮、日本茶室等，營造沉浸式體驗與生活既視感，運用體感遊戲、擴增實境技術，展現茶文化的趣味性、生活面，讓茶聲色並茂、虛實相生。
國立故宮博物院南部院區（故宮南院）-東亞茶文化展 2
引導觀者沿邊線由唐至清、走過千年，擴及東洋、蒙藏，各區以相關情境，如:明代茶寮、日本茶室等，營造沉浸式體驗與生活既視感，運用體感遊戲、擴增實境技術，展現茶文化的趣味性、生活面，讓茶聲色並茂、虛實相生。
臺北市政府社會局-廣慈文物陳列室
以「齊」「樂」「暢」「談」概念，將空間劃分成四大展區，再到沉浸式的談天空間，平衡了空間、光線、視線和展物間的緊湊感；回字型的參觀動線，一步步地將觀眾帶入院區中每個人的生活大小事，一同介紹著院內的故事。