王一國際展覽室內裝修設計有限公司創立於2013年，擅於規劃全球展場、展示間及博物館設計，每年在全球各大主要城市進行超過四百件的設計專案，有全球頂級之施工供應鏈和廣大的企業、政府單位客戶，並榮獲政府多項認證，為台灣成長最快速的商業互動設計公司！

具備完整的UI/UX及多媒體工程師團隊，堅持創新研發為客戶打造3D互動式網頁及超擬真AR/VR方案，創造全新的顧客互動體驗，為互動展示設計的標竿顧問級公司。