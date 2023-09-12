兆映創新實業有限公司
CHAMPING CORPORATION
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兆映創新實業有限公司
CHAMPING CORPORATION
簡介
兆映創新擅長美國以及歐洲市場消費型產品設計研發，專門從事工業設計、設計及市場策略、戶外產品銷售等服務，秉持著 『重視機能，永續設計』的經營理念，以創新精神投入品牌經營、商品設計開發，關懷環境，創造企業與員工共同成長，共創多贏；投入研發多元綠色商品和服務，力行產品經營運作生命週期各個階段，包含原料使用、產品設計、綠色生產、物流配送，到最終端的消費使用，創造符合世界趨勢及市場期待的優質產品。
服務項目
專攻美國以及歐洲市場消費型產品開發設計、設計及市場策略服務、工具機設備型產品開發設計、專業性產品開發設計、品牌規劃以及企業識別形象規劃設計服務、商業展覽及展示設計服務、高階戶外器材銷售
設計標籤
DE1 工業設計、DE2 視覺傳達設計、DE4 空間設計
聯絡資訊
公司地址：406台中市北屯區山西路三段192號5樓之13
連絡電話：@norsekamp（LINE）
公司網址：https://www.ddf3d.com/featured
E-mail：champing8888@gmail.com
作品/專案
聯合台灣3D列印設備品牌商共同開發PING全系列3D列印設備，涵蓋工業用途以及教育市場，創新的結構以及高辨識度的外觀造型，榮獲金點設計獎以及多項專利，同時帶動大量銷售。 開發設計經歷3次以上疊代發展，產品上市之後汲取市場回饋，正在積極開發新一代的設計。
聯合北美客戶Walmart開發團隊，共同開發打造全球最緊湊的便攜汽修條燈，創新的機構以及強悍的外觀造型，榮獲多項專利同時帶動大量銷售。 開發設計經歷15次以上疊代發展，產品上市之後汲取市場回饋，正在積極開發新一代的設計。
為澳洲新能源設備商打造消費型移動電源全系列產品，創新的結構以及強悍的外觀造型，榮獲多項專利同時帶動大量銷售。 開發設計經歷7次以上疊代發展，產品上市之後汲取市場回饋，正在積極開發新一代的設計。
聯合北美客戶Walmart開發團隊，共同開發打造全球最穩定的消費級電動切割工具設計，創新的雷射定位功能以及強悍的外觀造型，榮獲多項專利同時帶動大量銷售。 開發設計包含傳動以及馬達散熱建構及優化，產品上市之後汲取市場回饋，正在積極開發新一代的設計。
為澳洲新能源設備商重塑品牌同時制定品牌方針完整內容，包含品牌定義，受眾，呈現視角，標準字，形象色，產品設計語言，視覺設計語言，包裝設計規範，英雄產品等服務。
為台灣3D列印設備品牌商重塑品牌同時制定品牌方針完整內容，包含品牌定義，受眾，呈現視角，標準字，形象色，產品設計語言，視覺設計語言，包裝設計規範，英雄產品等。
為澳洲新能源設備商設計符合品牌呈現的商業包裝設計，強調視覺比例分割以及運用形象色創造記憶點，同時凸顯商標呈現。
為澳洲新能源設備商設計符合品牌呈現的展場，強調視覺比例分割以及運用形象色創造記憶點，同時凸顯商標呈現。