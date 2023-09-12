兆映創新擅長美國以及歐洲市場消費型產品設計研發，專門從事工業設計、設計及市場策略、戶外產品銷售等服務，秉持著 『重視機能，永續設計』的經營理念，以創新精神投入品牌經營、商品設計開發，關懷環境，創造企業與員工共同成長，共創多贏；投入研發多元綠色商品和服務，力行產品經營運作生命週期各個階段，包含原料使用、產品設計、綠色生產、物流配送，到最終端的消費使用，創造符合世界趨勢及市場期待的優質產品。