晴空下的守護者-空軍三重一村與防空部隊的記憶 1

「晴空下的守護者」展覽以空軍三重一村為主題，呈現了起源、轉折、告別與再開始的故事。展覽的初衷在於表達感謝之情，並串聯國家與家庭之間的關係。展示中融合了軍事硬度與家眷柔情，以結合插圖、影像等圖文並茂的方式呈現相關資料和照片，展現空軍眷村的文史價值。透過細緻的校稿和精心設計的展示方式，成功呈現了空軍三重一村的特殊故事，並向相關單位和人士致以敬意和感謝。