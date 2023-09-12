十一百造股份有限公司
111 Plus Design Co., LTD.
能登廠商
↓手機板
十一百造股份有限公司
111 Plus Design Co., LTD.
簡介
總是挑戰、跨越3D空間的創作。我們喜歡與⼈貼近感受需求。喜愛運⽤觀察、聆聽、設計思考，全⾯性地設計整合。
善於運⽤溝通後轉化為多元化創作，⼿繪、線條與⾊塊極簡元素，編織出豐富視覺訊息。
以「百造」的概念創造百工價值、提供藝術跨領域結合設計服務價值的設計師團隊。
服務項目
視覺整合、商品設計、展覽設計
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE4 空間設計
聯絡資訊
公司地址：100台北市中正區忠孝西路一段72號2樓
連絡電話：0910-082-189
公司網址：https://www.facebook.com/111plusdesign/?locale=zh_TW
E-mail：111plusdesign@gmail.com
作品/專案
UVCat紫外光消毒器 1
面對疫情的挑戰，開發一款隨身攜帶的清毒器。從初步的產品開發設計、有效的溝通策略、精確的3D建模，到商品包裝設計和LOGO設計等，設計團隊均投入。這款消毒器可以隨時充電並進行殺菌消毒，有效對口罩、餐具及手機等日常物品進行清潔。透過這種方便且有效的方法，我們期待為大眾提供一種面對疫情的實用工具。
UVCat紫外光消毒器 2
面對疫情的挑戰，開發一款隨身攜帶的清毒器。從初步的產品開發設計、有效的溝通策略、精確的3D建模，到商品包裝設計和LOGO設計等，設計團隊均投入。這款消毒器可以隨時充電並進行殺菌消毒，有效對口罩、餐具及手機等日常物品進行清潔。透過這種方便且有效的方法，我們期待為大眾提供一種面對疫情的實用工具。
UVCat紫外光消毒器 3
面對疫情的挑戰，開發一款隨身攜帶的清毒器。從初步的產品開發設計、有效的溝通策略、精確的3D建模，到商品包裝設計和LOGO設計等，設計團隊均投入。這款消毒器可以隨時充電並進行殺菌消毒，有效對口罩、餐具及手機等日常物品進行清潔。透過這種方便且有效的方法，我們期待為大眾提供一種面對疫情的實用工具。
UVCat紫外光消毒器 4
面對疫情的挑戰，開發一款隨身攜帶的清毒器。從初步的產品開發設計、有效的溝通策略、精確的3D建模，到商品包裝設計和LOGO設計等，設計團隊均投入。這款消毒器可以隨時充電並進行殺菌消毒，有效對口罩、餐具及手機等日常物品進行清潔。透過這種方便且有效的方法，我們期待為大眾提供一種面對疫情的實用工具。
UVCat紫外光消毒器 5
面對疫情的挑戰，開發一款隨身攜帶的清毒器。從初步的產品開發設計、有效的溝通策略、精確的3D建模，到商品包裝設計和LOGO設計等，設計團隊均投入。這款消毒器可以隨時充電並進行殺菌消毒，有效對口罩、餐具及手機等日常物品進行清潔。透過這種方便且有效的方法，我們期待為大眾提供一種面對疫情的實用工具。
府中帶著走 1
重新塑造府中舊城區老街的風貌。我們透過深度的田野調查與店家訪談，瞭解地方文化與人文特色，並以此作為規劃的根基。我們以全新、實驗性的視覺規劃，融合設計策略與店家特色，為舊城區注入新的生命。期望創造出與眾不同、充滿生活情感的府中新風貌。
府中帶著走 2
重新塑造府中舊城區老街的風貌。我們透過深度的田野調查與店家訪談，瞭解地方文化與人文特色，並以此作為規劃的根基。我們以全新、實驗性的視覺規劃，融合設計策略與店家特色，為舊城區注入新的生命。期望創造出與眾不同、充滿生活情感的府中新風貌。
府中帶著走 3
重新塑造府中舊城區老街的風貌。我們透過深度的田野調查與店家訪談，瞭解地方文化與人文特色，並以此作為規劃的根基。我們以全新、實驗性的視覺規劃，融合設計策略與店家特色，為舊城區注入新的生命。期望創造出與眾不同、充滿生活情感的府中新風貌。
府中帶著走 4
重新塑造府中舊城區老街的風貌。我們透過深度的田野調查與店家訪談，瞭解地方文化與人文特色，並以此作為規劃的根基。我們以全新、實驗性的視覺規劃，融合設計策略與店家特色，為舊城區注入新的生命。期望創造出與眾不同、充滿生活情感的府中新風貌。
空軍三重一村2D奇幻眷村 1
空軍三重一村打造「2D奇幻眷村」特展，全台首創2D眷村風格。展場以2Dcafe風格融入眷村懷舊元素，如花磚和跳格子。透過電腦繪圖技術，展現三重特色元素，如花磚、砲陣地遺跡等，並加入幽默細節，提供鮮明沉浸式視覺體驗，吸引民眾打卡。
空軍三重一村2D奇幻眷村 2
空軍三重一村打造「2D奇幻眷村」特展，全台首創2D眷村風格。展場以2Dcafe風格融入眷村懷舊元素，如花磚和跳格子。透過電腦繪圖技術，展現三重特色元素，如花磚、砲陣地遺跡等，並加入幽默細節，提供鮮明沉浸式視覺體驗，吸引民眾打卡。
空軍三重一村2D奇幻眷村 3
空軍三重一村打造「2D奇幻眷村」特展，全台首創2D眷村風格。展場以2Dcafe風格融入眷村懷舊元素，如花磚和跳格子。透過電腦繪圖技術，展現三重特色元素，如花磚、砲陣地遺跡等，並加入幽默細節，提供鮮明沉浸式視覺體驗，吸引民眾打卡。
空軍三重一村2D奇幻眷村4
空軍三重一村打造「2D奇幻眷村」特展，全台首創2D眷村風格。展場以2Dcafe風格融入眷村懷舊元素，如花磚和跳格子。透過電腦繪圖技術，展現三重特色元素，如花磚、砲陣地遺跡等，並加入幽默細節，提供鮮明沉浸式視覺體驗，吸引民眾打卡。
空軍三重一村2D奇幻眷村 5
空軍三重一村打造「2D奇幻眷村」特展，全台首創2D眷村風格。展場以2Dcafe風格融入眷村懷舊元素，如花磚和跳格子。透過電腦繪圖技術，展現三重特色元素，如花磚、砲陣地遺跡等，並加入幽默細節，提供鮮明沉浸式視覺體驗，吸引民眾打卡。
晴空下的守護者-空軍三重一村與防空部隊的記憶 1
「晴空下的守護者」展覽以空軍三重一村為主題，呈現了起源、轉折、告別與再開始的故事。展覽的初衷在於表達感謝之情，並串聯國家與家庭之間的關係。展示中融合了軍事硬度與家眷柔情，以結合插圖、影像等圖文並茂的方式呈現相關資料和照片，展現空軍眷村的文史價值。透過細緻的校稿和精心設計的展示方式，成功呈現了空軍三重一村的特殊故事，並向相關單位和人士致以敬意和感謝。
晴空下的守護者-空軍三重一村與防空部隊的記憶 2
「晴空下的守護者」展覽以空軍三重一村為主題，呈現了起源、轉折、告別與再開始的故事。展覽的初衷在於表達感謝之情，並串聯國家與家庭之間的關係。展示中融合了軍事硬度與家眷柔情，以結合插圖、影像等圖文並茂的方式呈現相關資料和照片，展現空軍眷村的文史價值。透過細緻的校稿和精心設計的展示方式，成功呈現了空軍三重一村的特殊故事，並向相關單位和人士致以敬意和感謝。
晴空下的守護者-空軍三重一村與防空部隊的記憶 3
「晴空下的守護者」展覽以空軍三重一村為主題，呈現了起源、轉折、告別與再開始的故事。展覽的初衷在於表達感謝之情，並串聯國家與家庭之間的關係。展示中融合了軍事硬度與家眷柔情，以結合插圖、影像等圖文並茂的方式呈現相關資料和照片，展現空軍眷村的文史價值。透過細緻的校稿和精心設計的展示方式，成功呈現了空軍三重一村的特殊故事，並向相關單位和人士致以敬意和感謝。
晴空下的守護者-空軍三重一村與防空部隊的記憶 4
「晴空下的守護者」展覽以空軍三重一村為主題，呈現了起源、轉折、告別與再開始的故事。展覽的初衷在於表達感謝之情，並串聯國家與家庭之間的關係。展示中融合了軍事硬度與家眷柔情，以結合插圖、影像等圖文並茂的方式呈現相關資料和照片，展現空軍眷村的文史價值。透過細緻的校稿和精心設計的展示方式，成功呈現了空軍三重一村的特殊故事，並向相關單位和人士致以敬意和感謝。
晴空下的守護者-空軍三重一村與防空部隊的記憶 5
「晴空下的守護者」展覽以空軍三重一村為主題，呈現了起源、轉折、告別與再開始的故事。展覽的初衷在於表達感謝之情，並串聯國家與家庭之間的關係。展示中融合了軍事硬度與家眷柔情，以結合插圖、影像等圖文並茂的方式呈現相關資料和照片，展現空軍眷村的文史價值。透過細緻的校稿和精心設計的展示方式，成功呈現了空軍三重一村的特殊故事，並向相關單位和人士致以敬意和感謝。
摸魚教授曾晴賢-臺灣河川洄游生物的守護者 1
「摸魚教授曾晴賢-台灣河川洄游生物守護者」展覽旨在向觀眾介紹清華大學曾晴賢教授在台灣河川洄游生物保育領域的重要貢獻和努力。展覽以整體的錯視視覺風格為主軸，通過模擬水道和水的折射效果，展示洄游生物壯麗景象，提醒觀眾洄游的重要性及面臨的挑戰。融合豐富的色彩和流動的線條，營造出獨特的藝術風格，使觀眾更能投入其中。
摸魚教授曾晴賢-臺灣河川洄游生物的守護者 2
「摸魚教授曾晴賢-台灣河川洄游生物守護者」展覽旨在向觀眾介紹清華大學曾晴賢教授在台灣河川洄游生物保育領域的重要貢獻和努力。展覽以整體的錯視視覺風格為主軸，通過模擬水道和水的折射效果，展示洄游生物壯麗景象，提醒觀眾洄游的重要性及面臨的挑戰。融合豐富的色彩和流動的線條，營造出獨特的藝術風格，使觀眾更能投入其中。
摸魚教授曾晴賢-臺灣河川洄游生物的守護者 3
「摸魚教授曾晴賢-台灣河川洄游生物守護者」展覽旨在向觀眾介紹清華大學曾晴賢教授在台灣河川洄游生物保育領域的重要貢獻和努力。展覽以整體的錯視視覺風格為主軸，通過模擬水道和水的折射效果，展示洄游生物壯麗景象，提醒觀眾洄游的重要性及面臨的挑戰。融合豐富的色彩和流動的線條，營造出獨特的藝術風格，使觀眾更能投入其中。
摸魚教授曾晴賢-臺灣河川洄游生物的守護者 4
「摸魚教授曾晴賢-台灣河川洄游生物守護者」展覽旨在向觀眾介紹清華大學曾晴賢教授在台灣河川洄游生物保育領域的重要貢獻和努力。展覽以整體的錯視視覺風格為主軸，通過模擬水道和水的折射效果，展示洄游生物壯麗景象，提醒觀眾洄游的重要性及面臨的挑戰。融合豐富的色彩和流動的線條，營造出獨特的藝術風格，使觀眾更能投入其中。
摸魚教授曾晴賢-臺灣河川洄游生物的守護者 5
「摸魚教授曾晴賢-台灣河川洄游生物守護者」展覽旨在向觀眾介紹清華大學曾晴賢教授在台灣河川洄游生物保育領域的重要貢獻和努力。展覽以整體的錯視視覺風格為主軸，通過模擬水道和水的折射效果，展示洄游生物壯麗景象，提醒觀眾洄游的重要性及面臨的挑戰。融合豐富的色彩和流動的線條，營造出獨特的藝術風格，使觀眾更能投入其中。
摸魚教授曾晴賢-臺灣河川洄游生物的守護者 6
「摸魚教授曾晴賢-台灣河川洄游生物守護者」展覽旨在向觀眾介紹清華大學曾晴賢教授在台灣河川洄游生物保育領域的重要貢獻和努力。展覽以整體的錯視視覺風格為主軸，通過模擬水道和水的折射效果，展示洄游生物壯麗景象，提醒觀眾洄游的重要性及面臨的挑戰。融合豐富的色彩和流動的線條，營造出獨特的藝術風格，使觀眾更能投入其中。