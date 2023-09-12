英屬維京群島商奎艾特股份有限公司台灣分公司
Cre8 Inc. Taiwan Branch
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英屬維京群島商奎艾特股份有限公司台灣分公司
Cre8 Inc. Taiwan Branch
簡介
總部位於台北的 CRE8 奎艾特設計，由比利時設計師 Kris Verstockt 在2001年創立，充滿創新精神的團隊，成員包括工業設計師、機構工程師、品牌策略專家、平面設計師、包裝與 UI 設計師等。
連續4年被 iF Design 列為世界前50大設計公司，CRE8 已獲得122座 iF、Red Dot、Good Design 與金點等設計大獎肯定，豐富的設計經驗橫跨電競、科技、消費性電子產品、工業自動化、醫療、運動器材、交通工具、以及生活用品等。
服務項目
- 品牌策略
- 平面設計
- UI設計
- 網站設計
- 包裝設計
- 產品設計
- 機構工程
- 量產製造
設計標籤
DE1 工業設計、DE2 視覺傳達設計
聯絡資訊
作品/專案
COUGAR 電競產品系列 1
設計師將電競玩家對尖端科技以及使用舒適度的追求納入考量，同時從其他領域汲取靈感，比如軍用設備與越野車等元素。模組化的設計讓產品功能的可擴充性大幅度提升，而優化的人因工學元素與可調節的結構設計，讓產品本身有更好的使用舒適度和效能控制。
COUGAR 電競產品系列 2
設計師將電競玩家對尖端科技以及使用舒適度的追求納入考量，同時從其他領域汲取靈感，比如軍用設備與越野車等元素。模組化的設計讓產品功能的可擴充性大幅度提升，而優化的人因工學元素與可調節的結構設計，讓產品本身有更好的使用舒適度和效能控制。
COUGAR 電競產品系列 3
設計師將電競玩家對尖端科技以及使用舒適度的追求納入考量，同時從其他領域汲取靈感，比如軍用設備與越野車等元素。模組化的設計讓產品功能的可擴充性大幅度提升，而優化的人因工學元素與可調節的結構設計，讓產品本身有更好的使用舒適度和效能控制。
COUGAR 電競產品系列 4
設計師將電競玩家對尖端科技以及使用舒適度的追求納入考量，同時從其他領域汲取靈感，比如軍用設備與越野車等元素。模組化的設計讓產品功能的可擴充性大幅度提升，而優化的人因工學元素與可調節的結構設計，讓產品本身有更好的使用舒適度和效能控制。
Woodpecker語言學習程式UI 1
旨在打造跨設備且沉浸式的學習體驗，這套程式共有3個主要功能：影片、網頁瀏覽、字典。設計師使用底部導航工具列以及清楚圖示，讓學習者可在不同主題和頻道間輕鬆切換；操作簡易的下拉式選單，可自定義最喜歡的新聞平台列表；聰明的互動式字典功能設計，讓使用者能夠直覺並即時查找字詞的意義與發音。
Woodpecker語言學習程式UI 2
旨在打造跨設備且沉浸式的學習體驗，這套程式共有3個主要功能：影片、網頁瀏覽、字典。設計師使用底部導航工具列以及清楚圖示，讓學習者可在不同主題和頻道間輕鬆切換；操作簡易的下拉式選單，可自定義最喜歡的新聞平台列表；聰明的互動式字典功能設計，讓使用者能夠直覺並即時查找字詞的意義與發音。
Woodpecker語言學習程式UI 3
旨在打造跨設備且沉浸式的學習體驗，這套程式共有3個主要功能：影片、網頁瀏覽、字典。設計師使用底部導航工具列以及清楚圖示，讓學習者可在不同主題和頻道間輕鬆切換；操作簡易的下拉式選單，可自定義最喜歡的新聞平台列表；聰明的互動式字典功能設計，讓使用者能夠直覺並即時查找字詞的意義與發音。
Woodpecker語言學習程式UI 4
旨在打造跨設備且沉浸式的學習體驗，這套程式共有3個主要功能：影片、網頁瀏覽、字典。設計師使用底部導航工具列以及清楚圖示，讓學習者可在不同主題和頻道間輕鬆切換；操作簡易的下拉式選單，可自定義最喜歡的新聞平台列表；聰明的互動式字典功能設計，讓使用者能夠直覺並即時查找字詞的意義與發音。
Cupola 360 度全景攝影機 1
CRE8從相機的外觀設計、零組件排列、到PCB (印刷電路板) 的疊層結構，以及CNC模型打樣與組裝，全程參與每一個步驟。結合極佳人體工學，工程師在球體形狀、相機尺寸大小等影響內部結構的因素中找到平衡，將所有感光元件和其他零組件都放置在有限的內部空間，並解決了產品散熱的問題，且讓六顆鏡頭的視野最佳化。
Cupola 360 度全景攝影機 2
CRE8從相機的外觀設計、零組件排列、到PCB (印刷電路板) 的疊層結構，以及CNC模型打樣與組裝，全程參與每一個步驟。結合極佳人體工學，工程師在球體形狀、相機尺寸大小等影響內部結構的因素中找到平衡，將所有感光元件和其他零組件都放置在有限的內部空間，並解決了產品散熱的問題，且讓六顆鏡頭的視野最佳化。
Cupola 360 度全景攝影機 3
CRE8從相機的外觀設計、零組件排列、到PCB (印刷電路板) 的疊層結構，以及CNC模型打樣與組裝，全程參與每一個步驟。結合極佳人體工學，工程師在球體形狀、相機尺寸大小等影響內部結構的因素中找到平衡，將所有感光元件和其他零組件都放置在有限的內部空間，並解決了產品散熱的問題，且讓六顆鏡頭的視野最佳化。
Sunrise 電動自行車系列設計語言 1
CRE8利用鮮明的線條、負空間、有稜邊的表面、以及堅固的連結等適合應用在5款不同車身的元素，來定義整個電動自行車家族外觀。設計師利用圖案的變化與兩種顏色搭配的色彩計畫，減少視覺上的重量，讓牢固堅實的車架有種纖細的輕量感。無論是上管還是下管的結構設計，高度都具有一致性，方便利用液壓成型的金屬加工技術製造。
Sunrise 電動自行車系列設計語言 2
CRE8利用鮮明的線條、負空間、有稜邊的表面、以及堅固的連結等適合應用在5款不同車身的元素，來定義整個電動自行車家族外觀。設計師利用圖案的變化與兩種顏色搭配的色彩計畫，減少視覺上的重量，讓牢固堅實的車架有種纖細的輕量感。無論是上管還是下管的結構設計，高度都具有一致性，方便利用液壓成型的金屬加工技術製造。
URSrobot 企業識別設計 1
設計師希望將URSrobot打造成一個很酷、有自信、又值得信賴的夥伴，並將這樣的精神具象化。秉持將人性放在科技之前， CRE8在logo中注入親切感和人性化元素。藍色能在消費者心中深植信賴感的種子。Logo以機器人的形象作為圖案，並以簡潔現代感的幾何圖形呈現，同時賦予機器人一對看起來平易近人且具有同理心的眼睛。
URSrobot 企業識別設計 2
設計師希望將URSrobot打造成一個很酷、有自信、又值得信賴的夥伴，並將這樣的精神具象化。秉持將人性放在科技之前， CRE8在logo中注入親切感和人性化元素。藍色能在消費者心中深植信賴感的種子。Logo以機器人的形象作為圖案，並以簡潔現代感的幾何圖形呈現，同時賦予機器人一對看起來平易近人且具有同理心的眼睛。
Mountain電競產品的環保永續包裝系列 1
MOUNTAIN非常重視永續性。設計師透過結合品牌CI元素與堅固的結構，來打造高品質的包裝盒；同時，更在開箱體驗中嵌入了令人驚豔的因子。採用聰明的模組化設計，讓包裝盒既能夠以整組出售，也能夠作為單獨的套件出售，包裝設計以經久耐用為前提，使用的材料，紙張和 EPE，都是 100%可回收的。
Mountain電競產品的環保永續包裝系列 2
MOUNTAIN非常重視永續性。設計師透過結合品牌CI元素與堅固的結構，來打造高品質的包裝盒；同時，更在開箱體驗中嵌入了令人驚豔的因子。採用聰明的模組化設計，讓包裝盒既能夠以整組出售，也能夠作為單獨的套件出售，包裝設計以經久耐用為前提，使用的材料，紙張和 EPE，都是 100%可回收的。
Mountain電競產品的環保永續包裝系列 3
MOUNTAIN非常重視永續性。設計師透過結合品牌CI元素與堅固的結構，來打造高品質的包裝盒；同時，更在開箱體驗中嵌入了令人驚豔的因子。採用聰明的模組化設計，讓包裝盒既能夠以整組出售，也能夠作為單獨的套件出售，包裝設計以經久耐用為前提，使用的材料，紙張和 EPE，都是 100%可回收的。
MOOY 品牌識別、網頁、包裝設計 1
MOOY所想傳遞的訊息，是讓生活更加舒適便利，且提供兼具功能性與都會感的設計商品。當固定的桌上型電腦漸漸從使用情境中消失，我們專注於創造一個更友善、可以直覺操作的介面，以及完善的跨裝置使用者體驗。
MOOY 品牌識別、網頁、包裝設計 2
MOOY所想傳遞的訊息，是讓生活更加舒適便利，且提供兼具功能性與都會感的設計商品。當固定的桌上型電腦漸漸從使用情境中消失，我們專注於創造一個更友善、可以直覺操作的介面，以及完善的跨裝置使用者體驗。
MOOY 品牌識別、網頁、包裝設計 3
MOOY所想傳遞的訊息，是讓生活更加舒適便利，且提供兼具功能性與都會感的設計商品。當固定的桌上型電腦漸漸從使用情境中消失，我們專注於創造一個更友善、可以直覺操作的介面，以及完善的跨裝置使用者體驗。
ASRock ARKY 吉祥物設計 1
在品牌成立20週年之際，ASRock請CRE8設計吉祥物運用在品牌的行銷，設計團隊將ASRock的字母重新組合並加上字母Y，將吉祥物命名為ARKY。猶如扮演品牌大使一般，ARKY是品牌特質的具體化身，既聰明、富有冒險精神，又被賦予滿滿的能量與活力和不斷創新的動力。
ASRock ARKY 吉祥物設計 2
在品牌成立20週年之際，ASRock請CRE8設計吉祥物運用在品牌的行銷，設計團隊將ASRock的字母重新組合並加上字母Y，將吉祥物命名為ARKY。猶如扮演品牌大使一般，ARKY是品牌特質的具體化身，既聰明、富有冒險精神，又被賦予滿滿的能量與活力和不斷創新的動力。
ASRock ARKY 吉祥物設計 3
在品牌成立20週年之際，ASRock請CRE8設計吉祥物運用在品牌的行銷，設計團隊將ASRock的字母重新組合並加上字母Y，將吉祥物命名為ARKY。猶如扮演品牌大使一般，ARKY是品牌特質的具體化身，既聰明、富有冒險精神，又被賦予滿滿的能量與活力和不斷創新的動力。