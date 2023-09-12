URSrobot 企業識別設計 1

設計師希望將URSrobot打造成一個很酷、有自信、又值得信賴的夥伴，並將這樣的精神具象化。秉持將人性放在科技之前， CRE8在logo中注入親切感和人性化元素。藍色能在消費者心中深植信賴感的種子。Logo以機器人的形象作為圖案，並以簡潔現代感的幾何圖形呈現，同時賦予機器人一對看起來平易近人且具有同理心的眼睛。