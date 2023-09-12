雙頭龍USB TYPE C+A設計

因應Type-C接頭將廣為應用於各類產品，客戶委託設計Type-C結合 Type-A兩端串連的雙接頭隨身碟，以及可插T-Flash Card之應用產品， 與客戶來回提案討論，從外型、內部零組件至機構整合，最終選定以繩子串聯整體，將體積精簡，達到方便操作與收納造型。