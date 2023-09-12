新至陞科技股份有限公司
Nishoku Technology Inc.
能登廠商
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新至陞科技股份有限公司
Nishoku Technology Inc.
簡介
新至陞科技股份有限公司創始於1980年，為一單雙色射出成型及鋼模專業製造廠商，近年來成立研發部，除了為國際大廠提供更前端的設計服務外，也承接產品研發、機構設計、模具製造、塑膠射出至組裝量產等項目，為客戶提供一條龍的完整服務。
服務項目
產品研發、外型設計、機構設計、模型測試、模具製造、塑膠射出、組裝量產
設計標籤
DE1 工業設計
聯絡資訊
公司地址：242新北市新莊區化成路11巷36號
連絡電話：02-2998-3578#133
公司網址：https://www.nishoku.com.tw/
E-mail：bing_wu@nishoku.com.tw
作品/專案
雙頭龍USB TYPE C+A設計
因應Type-C接頭將廣為應用於各類產品，客戶委託設計Type-C結合 Type-A兩端串連的雙接頭隨身碟，以及可插T-Flash Card之應用產品， 與客戶來回提案討論，從外型、內部零組件至機構整合，最終選定以繩子串聯整體，將體積精簡，達到方便操作與收納造型。
X3腳踏車高亮度LED前燈設計
客戶原有把手前燈、尾燈等車燈產品，委託設計並擴增產品線，並設計架設於前輪上方支架上的把手車燈，除了符合客戶產品線造型語意，亦將內部電路板、按鍵、燈具模組整合，達到IP66防水防塵設計，提供完整的產品設計提案，使消費者有良好的使用體驗。
EV906 EASY 4通道低周波電療機設計
客戶端委託設計新款4通道低周波電療機，除了重新規劃操作介面及顯示介面，外觀跳脫醫療用產品之儀器外型，內部機構針對客戶需求導入鋰電池及Type-C接頭充電模式，完善電路規劃、PCB板與按鍵配置，使產品從外型至內部機構有一致性。
工業鹽度測試罐設計
客戶端委託設計工業鹽度測試罐，既維持舊有生產成本及跳脫舊款產品之工業呆板造型，在初期提供多項造型提案，並繪製內部配合機構等，最終從使用者體驗著手，以流線、層次、流水意向呈現出簡約、現代感造型。