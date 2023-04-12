熹晴形象設計有限公司
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熹晴形象設計有限公司
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簡介
做自己的太陽，就能當別人的光。
創辦人近二十年的設計實戰經驗，「SSD-熹晴形象設計」以正向的態度，不斷追求自我成長與突破，並協力各專業領域的菁英夥伴，共同為客戶打造最佳化的完整式品牌策略。
服務項目
【品牌策略系統】：LOGO設計、IP吉祥物、包裝設計、產品設計
【數位行銷工具】：網站設計、廣告企劃設計、社群代操
設計標籤
DE2 視覺傳達設計
聯絡資訊
公司地址：106 台北市大安區忠孝東路四段 300 號 5 樓
連絡電話：02-89720089
公司網址：https://ssdesign.tw/
E-mail：ssd.sunnysung@gmail.com
作品/專案
WOWA－屋哇，最驚奇的炸蛋蔥油餅
位於泰山的炸蛋蔥油餅專賣店，品牌定調為「創意台味，手工蔥餅」，專注於麵皮開發及特色佐搭配料，其多元的口味及選擇深受當地民眾喜愛。
WOWA－屋哇，最驚奇的炸蛋蔥油餅 2
品牌識別將「麵皮」桿平後的形狀與英文名稱設計結合，不規則的自然圓形，就像是每個手工蔥餅的獨一無二。
WOWA－屋哇，最驚奇的炸蛋蔥油餅 3
品牌標準色以鮮明黃搭配熱情紅，呈現食品業的創新與美味。
HCD－和釗室內設計，創意裡的穩健扎實
擁有二十多年實戰經驗的HCD和釗室內設計公司，客戶從台北101商業大樓、遠到屏東滿洲鄉的民宿，企業版圖遍佈全台，為更突顯將來在設計及工程的野心，進行企業識別的更新設計。
HCD－和釗室內設計，創意裡的穩健扎實 2
以HCD三個英文單字為標誌基礎。
HCD－和釗室內設計，創意裡的穩健扎實 3
透過剛硬的筆畫詮釋HCD的高品質管控與堅持，對稱的圖像設計同時也將「聚寶盆、八卦」正向力量的寓意置入其中，讓整體識別呈現專業嚴謹、穩健扎實的企業形象。
NOX－引擎高潤排碳催化劑，點石成金的高速快感
NOX是一款透過特殊的奈米技術，提供汽機車的引擎高潤排碳催化劑。
NOX－引擎高潤排碳催化劑，點石成金的高速快感 2
品牌標誌以流線型的字體設計，搭配速度感的視覺意象。
NOX－引擎高潤排碳催化劑，點石成金的高速快感 3
呈現NOX的創新科技技術及致力提供給駕駛的奔馳快感。