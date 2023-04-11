麥傑廣告30年了! 我們還是個小孩! 用最真的心看世界。

有時，品牌或許不夠真實，但真實的品牌，卻能讓我們說起話來，字字清晰，且充滿驕傲!

我們除了創作出令人驚嘆及感動的創意，總是持續的挑戰自我、洞察細微，欣賞著每件人、事、物的獨特，用謙卑的心理解與傾聽，相信所以成就，信賴所以投入，差異化及獨特性是我們透過理解分析後的戰略。我們深信-唯有我們客戶的品牌成功，才是我們的驕傲!