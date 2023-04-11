麥傑特設計有限公司
Magic Creative
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麥傑特設計有限公司
Magic Creative
簡介
麥傑廣告30年了! 我們還是個小孩! 用最真的心看世界。
有時，品牌或許不夠真實，但真實的品牌，卻能讓我們說起話來，字字清晰，且充滿驕傲!
我們除了創作出令人驚嘆及感動的創意，總是持續的挑戰自我、洞察細微，欣賞著每件人、事、物的獨特，用謙卑的心理解與傾聽，相信所以成就，信賴所以投入，差異化及獨特性是我們透過理解分析後的戰略。我們深信-唯有我們客戶的品牌成功，才是我們的驕傲!
服務項目
品牌藍圖規劃與建構、品牌(企業)識別設計、包裝設計、平面製作物設計規劃、網頁視覺設計、展場設計規劃、平面及動態影片規劃執行、品牌顧問諮詢與內訓….等品牌相關服務
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE6 設計協同、DE7 整合設計
聯絡資訊
公司地址：114 台北市內湖區行善路 417 巷 26 號 10 樓
連絡電話：02-27192996
公司網址：www.magic868.com.tw
E-mail：adhome@magic868.com.tw
作品/專案
CipherLab 全球形象系列-產品上市廣告
欣技資訊致力於掃描設備的穩定性與多元性，針對不同屬性的工作者，提供全方位的條碼辨識解決方案。在專案啟動前的會議中 ，我們除對產品功能及外型、握感與客戶做多元討論外，亦會針對競品詳加分析及理解。在強調實用性以及功能性差異微小的領域中，如何與競品視覺與訴求做差異化廣告表現，並能延用出影片等動態與靜態不同行銷媒介，強化品牌具信賴感與認同，將是每張廣告稿發想的重點關鍵。
雨川食堂品牌識別設計
雨川食堂，用小吃雕琢令人著迷的金門。小吃是城市中活力與創意的最佳表現，也是城市中人們生活的具體縮影，來自於街頭，源自於當地的日常，雨川食堂，金門在地風味的展現。以金門在地小吃美食，希望來客熙攘如雨後匯流成川，絡繹不絕。
雨川食堂品牌識別設計 2
品牌視覺以雨滴轉換出層層堆疊匯聚成川，廣納百川的意象，層層把關 ，滴滴用心，以在地食材顛覆傳統，翻轉新意，期許永保初心本質，潮野金門光彩。
SUPER ARMOR 品牌識別設計
SUPER ARMOR自 1990年以來從事固有的防火紡織品業務，在全球範圍內生產和分銷防火面料和防護服的目標。面對全球市場競爭SUPER ARMOR品牌形象已失去優勢。麥傑團隊透過市場調查以品牌核心概念Solution First /Techonlogy First / Service First為中心--Armed First全新定位，導入全球新品牌識別形象系統，成功在全球創下銷售佳績!
百年雪花齋品牌定位策略規劃及包裝系列設計
創立於清光緒26年的雪花齋，走過百餘年，行至當代，記憶與技藝需重新連結時代新心意。承襲百年來的手工製餅職人堅持與初心，加上與時俱進的服務與用心 ，將相傳記憶的雪花識別轉換成現代簡化圖騰，表現餅藝層層，包裹用心，也增添想像力!
百年雪花齋品牌定位策略規劃及包裝系列設計 2
整體專案由品牌內涵重新梳理後，轉化到識別，運用延伸到包裝與通路視覺，整體沿襲記憶中櫻花粉色 ，重塑簡潔品牌形象，以品牌新姿態傳遞世代交棒的新意!
舊振南品牌識別形象簡介暨規範管理手冊
厚禮數--舊振南，在漢餅文化館開幕後，為使消費者對百年餅行的歷史傳承及創新，有全新記憶與文化連結，因此在既有識別之下，全新整理品牌識別系統的運用。
舊振南品牌識別形象簡介暨規範管理手冊 2
為落實通路與行銷人員的品牌教育，特別在規範手冊設計編排上，強化舊振南歷史傳承文化內涵，並以圖像視覺展現優雅的漢餅風華 ，除強化內部的品牌文化溝通，也對外展現系列一致性。
和仕商務集團全新官網設計規劃
和仕集團以空間為載體，以使用者的舒適度出發，無論新創與拓點，單點到全球，所需客製化之辦公、會議空間。讓每個身處其中的工作者除能專注於本業，更對五感的體驗有全新的詮釋。網頁設計上如何定義出空間感與精品感，如何以設計做出服務的溫度，由前端品牌定位與識別執行後，再導入網頁設計由文字企劃到攝影拍攝及視覺呈現，麥傑團隊以企畫與美學視覺與客戶共同打造出頂級商務空間的精緻品味。
馬上愛希在-百大設計師創作公益募款策展
麥傑團隊相信設計能改變世界!這一年我們義務協助希望馬場重建計畫。
馬上愛希在-百大設計師創作公益募款策展 2
邀請設計師們以美學幻化出對這個世界的光。並以此在北部與中部辦了公益展，期望以此行動讓更多人了解馬術治療。
馬上愛希在-百大設計師創作公益募款策展 3
對身心障礙的家庭來說，馬術治療是身心障礙孩子的希望，以物理治療，馬背上的律動，讓攣縮的肌肉鬆綁，讓緊繃的心靈釋放。
馬上愛希在-百大設計師創作公益募款策展 4
我們以馬首創作展出與義賣，拋磚引玉，讓希望馬場得以重建，讓馬術治療得以持續，讓身障兒得以看見希望。
健康食彩品牌設計服務導入內化訓練
經由麥傑團隊重新規劃完成的健康食彩品牌定位與內涵後，如何傳遞到各分店店長的心中，再經由他們傳遞給消費者是此次教育內訓的重點。
健康食彩品牌設計服務導入內化訓練 2
在經過顧問們帶領下，分組活動中各店長士氣高昂的熱情參與，展現的是健康食彩品牌標語--食多彩，養健康。因為健康所以精彩，因為健康，我們分享!