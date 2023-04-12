應用劇本實驗室2004年由余德彰與林文綺共同成立，是台灣唯一應用人類學用戶研究、情境敘事導引、協助客戶建立產品原型與群創能力的設計顧問公司。

自1990年建立生活研究與劇本導引設計思考方法，結合客戶進行用戶經驗創新，打造工具、流程、空間，協助企業發展產品、服務、體驗之概念原型與應用情境，建立共感團隊，持續經營創新。