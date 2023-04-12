應用劇本科技股份有限公司
Scenario Lab Co.,Ltd
能登廠商
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應用劇本科技股份有限公司
Scenario Lab Co.,Ltd
簡介
應用劇本實驗室2004年由余德彰與林文綺共同成立，是台灣唯一應用人類學用戶研究、情境敘事導引、協助客戶建立產品原型與群創能力的設計顧問公司。
自1990年建立生活研究與劇本導引設計思考方法，結合客戶進行用戶經驗創新，打造工具、流程、空間，協助企業發展產品、服務、體驗之概念原型與應用情境，建立共感團隊，持續經營創新。
服務項目
用戶經驗研究、劇本式創新導引、設計策略、體驗設計、服務設計
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE6 設計協同、DE7 整合設計
聯絡資訊
公司地址：300 新竹市東區新竹市光復路二段 101 號 清華大學創新育成大樓 915 室
連絡電話：03-5620245
公司網址：www.scenariolab.com.tw
E-mail：homer@scenariolab.com.tw
作品/專案
淨零碳排新創企業視覺物件設計
在了解客戶背景與願景後，我們聚焦「氣旋」關鍵意象，並將視覺化結構比例，轉換成顧客滿意的CIS與物件設計。
新竹青年自造者聚落(Makerspace)培育計畫
我們洞察了培育計畫中，「自造者呈現與發表舞台」的關係，並將發現視覺化，設計溝通網站與視覺物件。
沉浸式 XR 智慧眼鏡雙語化教學服務產品原型設計
與佐臻、靜宜寰宇學院合作，洞察「多屏視角助學」雙語的關鍵UX，並發展出多屏多視角互動的創新GUI架構。
運動科技創新生態系運動情境場域體驗分析
以場域空間與使用者經驗洞察，發展出與設計管理、設計實施、設計研究三方團隊「並行合作」的模式。
微破壞設計思考共創 打造醫院創新中心
在共創過程中，洞察了醫療團隊「化零為整」的創新模式，打造共創工具與運作機制，協助創新中心成立運行。
銀髮活力中心新據點服務 UX 體驗設計
在共創過程中，洞察了在地銀髮交友有價的商模機會，融合入接觸點，轉換出相關的服務與體驗。
企業資料隨手取共創與設計
以中小企業經營視角出發，發掘與建構小企業「需求與共益」原型，整合資源，打造政府一站式服務網站架構。