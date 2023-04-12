也樂設計有限公司
PILOstyle Co.,Ltd.
能登廠商
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也樂設計有限公司
PILOstyle Co.,Ltd.
簡介
創設於2013年，成立初心希望藉由設計及創作領域經驗，搭建「藝術」、「設計」與「受眾」間親和的視覺橋樑。隨著設計業務與組職拓展，集結各專業領域優秀人才，陸續發展資訊圖表設計、數位前端工程、互動多媒體及空間設計等服務。
近年更致力關注環境永續發展議題，並獲取多項國際永續性認證，逐步邁向循環、服務等設計整合領域，共創友善未來。
服務項目
品牌識別形象設計、環境識別設計、空間/展示規劃設計、網頁/網站設計、視覺介面設計、無障礙網站、多媒體互動設計
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE3 互動多媒體設計、DE4 空間設計
聯絡資訊
公司地址：106 台北市大安區敦化南路二段 1 號 4 樓
連絡電話：02-27012072
公司網址：無
E-mail：pilostyle@gmail.com
作品/專案
大溪光觀街區歷史老店升級
透過設計方法導入，與成立65年的歷史老店共創並再造品牌形象，透過一連串的空間共同改造、設計陪伴、風土知識建立、經驗座談分享。「由形至心」進行優化服務。
苗栗陶藝術祭展
一年一度的藝文盛事「苗栗陶國際藝術節」，藉由設計調研，梳理陶業轉化為陶藝的脈絡歷程，並藉由展示實體與虛擬互動體驗，傳遞分享歷史共同記憶。
苗栗陶藝術祭展 2
整合項目：展覽策劃、展示設計、攝影、互動導覽、專輯平面暨裝幀設計製作。
IoT-ISAC 資安情資平台設計
物聯網應用廣泛的同時，亦帶來資安威脅，為降低IoT資安事件所造成的衝擊，透過生動活潑的介面設計讓嚴肅的資安議題可以親近不同的受眾閱讀了解，並透過權限管理，讓使用者亦可上傳資訊。打造雙向多元的資案互動平臺，進而協助國內企業提升其系統層級之資安防護能力。