IoT-ISAC 資安情資平台設計

物聯網應用廣泛的同時，亦帶來資安威脅，為降低IoT資安事件所造成的衝擊，透過生動活潑的介面設計讓嚴肅的資安議題可以親近不同的受眾閱讀了解，並透過權限管理，讓使用者亦可上傳資訊。打造雙向多元的資案互動平臺，進而協助國內企業提升其系統層級之資安防護能力。