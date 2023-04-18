透紅佳人

蓮霧為屏東佳冬鄉最具代表性的農產，「透紅佳人」為 20 餘年的蓮霧農產品牌，透過全新的設計觀點，翻轉農產品的舊有思維，讓隱藏在蓮霧底部的星芒轉化如燦星般閃耀的 logo，在品牌市場上大放異彩。