西伯里品牌形象設計有限公司
Sparkly Identity Design
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西伯里品牌形象設計有限公司
Sparkly Identity Design
簡介
西伯里擁有多年品牌實戰經驗，協助企業重新定義品牌、挖掘商品獨特魅力。透過診斷與溝通，擬定品牌策略，建立獨有品牌識別形象，讓企業在多變商業環境中突出重圍。
服務品牌涵蓋時尚、食品、美妝、公益、科技、運動等產業，亦協助諸多台灣在地農業品牌走向國際。
服務項目
品牌顧問/設計整合/品牌識別/包裝設計/整合行銷
設計標籤
DE2 視覺傳達設計
聯絡資訊
公司地址：100 台北市中正區重慶南路一段 57 號 12 樓之 15
連絡電話：02-23312476#61
公司網址：https://www.sparkly.com.tw/
E-mail：rachel@sparkly.com.tw
作品/專案
澎湖伯
以綠蠵龜與鳳頭燕鷗等棲地保育物種作為澎湖伯代⾔⼈，全新的品牌識別與包裝設計在市場上重新定位，塑造永續保育的品牌形象，突顯產品⼒與品牌特⾊。
幸福千千歲
與高齡農友聯手組成「千歲團」，發展為「幸福千千歲」品牌，以青銀共農進行土地復耕的模式，傳達友善共好、健康幸福的企業理念；識別以幸福千歲娘娘 IP 為主視覺，雙頰的微笑紅暈渲染品牌的幸福愉悅。
峨眉茶莊
隱身新竹縣峨眉鄉的百年茶行重新梳理品牌識別及應用包裝設計，透過俐落簡約設計與色彩表現，讓傳統茶以現代模式更精緻便利地融入生活，讓品牌 2.0 擁有豐富的故事，更獨具穿越百年的茶飲美學。
蜀隆蘭業
蜀隆蘭業為台灣蝴蝶蘭專家，透過精準的設計切點跳脫傳統農產印象，取育苗品種的「多樣性」為設計主軸，以漸層色彩與簡潔線條。展現由種苗到花朵綻放的姿態；多語系官網的設置，更是溝通接軌國際市場的重要渠道。
透紅佳人
蓮霧為屏東佳冬鄉最具代表性的農產，「透紅佳人」為 20 餘年的蓮霧農產品牌，透過全新的設計觀點，翻轉農產品的舊有思維，讓隱藏在蓮霧底部的星芒轉化如燦星般閃耀的 logo，在品牌市場上大放異彩。
鑽石家
鑽石家為珠寶服務新創品牌，其概念取自奧地利大公與法國公主訂婚時贈予女方的鑽石戒指作為締約信物，識別設計將鑽戒及二人婚後定居美泉宮形象作為主視覺，傳達「鑽石家殿堂」代表的永恆之愛與精緻高貴的品牌定位。