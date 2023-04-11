聿典設計有限公司
Forward Creative Ltd.
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聿典設計有限公司
Forward Creative Ltd.
簡介
聿典設計專注於提供各種產業之跨國公司及新創企業的品牌設計服務；自2021年起，聿典不只服務台灣當地市場，更協助有實力出口的台灣品牌，透過縝密的品牌和市場研究、品牌重塑的服務等，輕鬆插旗國外不同地區市場。
未來我們將持續透過國際化的團隊，提供給台灣品牌獨有的視覺產出；而對有實力及想出口的台灣品牌，則全力協助品牌透過視覺傳達出台灣實力。
服務項目
品牌策略、企業識別系統規劃、品牌出口設計服務、商品包裝設計、廣告設計、網站設計
設計標籤
DE2 視覺傳達設計
聯絡資訊
公司地址：104 台北市中山區長春路 20 號 7 樓之 6
連絡電話：02-77420423#007
公司網址：https://forwardcreative.tw/
E-mail：juichi@forwardcreative.tw
作品/專案
RFS 產品眠易復產品設計及廣告圖
透過產品特性及內容升級的強調，設計出該包裝及廣告圖。
RFS 運動所需行銷廣告圖
丸豐居品牌行銷廣告圖
將職人精神作為設計主軸，帶出產品高品質的形象。
Well+邀請函信封
logo的加號強調品牌的訊息和聲音：透過學習追求人類的無限潛力，人們將感覺更好、更享受生活。 充滿活力的藍色色調在品牌色中占主導地位，這是對傳統醫學色彩的更新，賦予 Well+ 更具活力的外觀，加強其影響力。
Well+品牌元素應用於社群媒體
透過顏色以及針對亞洲市場的訴求，協助找到適合的圖像敘事，並結合品牌元素於該社群平台中呈現。
T’La Vie 品牌形象及包裝設計
建立言生活的品牌系統：一個有創意、同時以品牌消費者為核心，建立起消費者忠誠度，協助品牌在該領域成為佼佼者。
Roocare 品牌重塑
我們為客戶設計了一套全新為北美市場打造的企業識別系統，並在設計上選用了乾淨、現代的字體和橘色色調，以及建立了命名架構和美國電子商務網站，使Roocare能夠更好地定位自己，並成為與美國消費者產生共鳴的品牌。
Roocare 產品及系列標籤設計
協助客戶改善產品設計及外觀，彰顯出Roocare提供不只功能性、更設計精美的產品，能超越美國消費者的期望並透過產品改善他們的身心健康。
嘉義人 古早贈禮包裝設計
我們設計了一種兼顧成本效益、醒目、同時也充滿復古感的包裝，與嘉義人的目標客戶產生共鳴；透過包裝，帶客戶踏上記憶之旅，也透過特別的包裝，傳達該產品的質量和文化價值。
嘉義人 古早贈禮三款設計
我們設計了一種兼顧成本效益、醒目、同時也充滿復古感的包裝，與嘉義人的目標客戶產生共鳴；透過包裝，帶客戶踏上記憶之旅，也透過特別的包裝，傳達該產品的質量和文化價值。
Teotihuacán 特奧蒂瓦坎
美味從視覺體驗開始，我們將特奧蒂瓦坎菜單的視覺改造成吸引人的設計，透過混合拉丁文化顏色和選擇特定的字體做圖面上的搭配，在味覺饗宴以外，也能創造出令人愉悅的視覺體驗。
Teotihuacán 特奧蒂瓦坎
美味從視覺體驗開始，我們將特奧蒂瓦坎菜單的視覺改造成吸引人的設計，透過混合拉丁文化顏色和選擇特定的字體做圖面上的搭配，在味覺饗宴以外，也能創造出令人愉悅的視覺體驗。
仙品茗茶北美品牌落地
我們與仙品茗茶緊密合作，確保品牌基調保持不變，同時透過其品牌內容以及顏色和調整過的logo強調其與美國消費者的情感共鳴。
仙品茗茶北美品牌落地 網站
我們與仙品茗茶緊密合作，確保品牌基調保持不變，同時透過其品牌內容以及顏色和調整過的logo強調其與美國消費者的情感共鳴。