聿典設計專注於提供各種產業之跨國公司及新創企業的品牌設計服務；自2021年起，聿典不只服務台灣當地市場，更協助有實力出口的台灣品牌，透過縝密的品牌和市場研究、品牌重塑的服務等，輕鬆插旗國外不同地區市場。

未來我們將持續透過國際化的團隊，提供給台灣品牌獨有的視覺產出；而對有實力及想出口的台灣品牌，則全力協助品牌透過視覺傳達出台灣實力。