黑洞創造有限公司
BlackHole Creative
能登廠商
↓手機板
黑洞創造有限公司
BlackHole Creative
簡介
黑洞創造提供頂級數位體驗服務，業務內容涵蓋 3D 特效網站、互動科技、虛擬展場、擴增實境，主打美感及良好用戶體驗，推出的作品同時具備尖端技術與視覺質感。
旗下虛擬策展平台 Virsody，曾與哈根達斯、寶拉珍選、可口可樂等國際知名品牌合作，打造沉浸式 3D 虛擬展間，並提供多種訂閱方案供品牌與一般用戶選擇。期望讓所有人都可以輕鬆無負擔地進入元宇宙成為策展者，為後疫情時代的線上動靜態活動，提供另一個深具吸引力的跨時空場域，解放元宇宙虛擬狂想。
服務項目
虛擬展間、企業官網、互動網站、3D 特效網站、RWD 響應式設計、VR
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE3 互動多媒體設計
聯絡資訊
公司地址：100 台北市中正區忠孝東路一段 49 巷 17 號 3 樓
連絡電話：02-7752377#999
公司網址：https://bkhole.com/
E-mail：archsoong@bkhole.com
作品/專案
太古可口可樂_Impact is Flowing
協助可口可樂和 Impact Hub 將企業永續經營成果藉虛擬策展呈現，提高企業在永續領域上的成果能見度。展間設計結合品牌對水資源議題的投入，以巨型水管建構富含遊戲感的復合空間，為虛擬展提供嶄新詮釋。
哈根達斯_線上虛擬展
本次虛擬線上展與哈根達斯合作，以絕世典藏藝術為題融合羅浮宮建築特色，打造藍白高級感展間。並聯合知名藝術家以哈根達斯的羅浮宮聯名禮盒為題，創作6款NFT，獻上視覺與味覺的最高藝術饗宴。
格蘭路思_線上虛擬展
百年酒廠格蘭路思針對「雪莉單桶印象」系列上市舉辦線上特展，讓3位印象派大師的藝術畫作躍然眼前。結合印象派大師的光影悸動，演繹出「雪莉單桶印象」系列三款單一麥芽威士忌單桶原酒舌尖味蕾的風味印象。
萊食堂_線上虛擬展
與萊爾富共同推出沉浸式元宇宙特展。外觀以漁船餐廳做為發想，入店後可一覽萊爾富熟悉的商品櫃、冰櫃，與結帳櫃台，並提供具代表性的冷凍水產美味料理與食譜資訊，充滿超商從產地到餐桌的多元服務精神。
新一代設計展
與新一代設計展攜手打造3D虛擬展，結合年度策展主題「超常真實」與聶永真團隊的視覺設計，為當代策展開創全新局面。更提供多種虛擬展間供新一代參展學生使用，提供更易擴散的展示機會，讓好的內容被更好的看見。
跨境電商_泰國館
台灣經貿網主辦的跨境電商線上展，以未來科技、宇宙概念風格，打造品牌展場基地，分五展區展示台灣中小企業的各式商品，讓跨境商業交流合作在 web3 時代不受國境與疫情影響，進而達成優勢媒合的雙贏局面。
寶拉珍選_寶藏研究院
以知性的圖書館作為發想，與寶拉珍選及好事交易所合作打造品牌質感展間，傳達品牌在保養領域的專業。使用者可透過實境互動，無死角探索五大保養成分實驗室，還能通過展間內得到的知識破解保養迷思，獲得美肌好禮。
SDK_JCard
NFT交易平台Jcard透過我們提供的SDK服務，將虛擬場景整合至平台系統，推出「NFT Jallery」給自家使用者 ，於平台購買NFT後即可擁有虛擬場景的使用權限，開辦屬於自己的NFT特展。