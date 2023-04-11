黑洞創造提供頂級數位體驗服務，業務內容涵蓋 3D 特效網站、互動科技、虛擬展場、擴增實境，主打美感及良好用戶體驗，推出的作品同時具備尖端技術與視覺質感。

旗下虛擬策展平台 Virsody，曾與哈根達斯、寶拉珍選、可口可樂等國際知名品牌合作，打造沉浸式 3D 虛擬展間，並提供多種訂閱方案供品牌與一般用戶選擇。期望讓所有人都可以輕鬆無負擔地進入元宇宙成為策展者，為後疫情時代的線上動靜態活動，提供另一個深具吸引力的跨時空場域，解放元宇宙虛擬狂想。