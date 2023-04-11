白質設計有限公司
matterlab Ltd.
能登廠商
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白質設計有限公司
matterlab Ltd.
簡介
白質設計結合策略性思維與精準形象設計，與跨域、跨界企業家合作，協助不同產業建立品牌。
精準的策略是品牌成功的基礎，白質擅長協助品牌從市場溝通建立概念，洞悉品牌的優勢與不足，透過調整讓品牌在市場競爭中立足明確定位。
服務項目
品牌策略規劃、品牌識別系統設計、商業包裝設計、視覺設計、多媒體製作
設計標籤
DE2 視覺傳達設計
聯絡資訊
作品/專案
Pinacell 鳳梨纖維
以「時尚」作為溝通核心，推動 品牌發展的動力，有利於Pinacell成為未來全球紡織原料的形象定位。以「編織」作為設計的基本元素 ，由貫通、組織、循環為概念的視覺形象系統，呈現Pinacell作為整合循環經濟產業鍊的領導佈局。
soulthink 首心液態皂
手工皂/液態皂作為無毒洗沐的優勢商品之一，在本土市場卻逐漸與沐浴乳差距拉大。手工精神的傳遞是首心核心宗旨，曠時的工藝熟成、繁複的香調層次，精準的工藝完整呈現原料的優異，萃造給身體享用的干邑。為世界上身體脆弱敏感的人，提供給皮膚享用的品味體驗。 透過首心，感受靈魂微醺。
Orisland 東舫
隨著資訊時代的成熟，富豪們的消費與一般人的落差增大的情況下，Orisland提供亞洲富豪一個新的消費平台選擇。以東方島嶼為概念，以台灣的地理象徵打造奢華品牌的中心。華麗雋永的東島文化呈現內斂的品牌氣質，汲取亞洲熱帶島嶼及華人文化特質，象徵最頂級的東方文化。
新亦勝 | 系列禮盒包裝
新亦勝在迪化街深耕30年，近年在白質設計協助下品牌形象煥然一新，當下品牌除原本三節禮盒市場外，也希望透過設計，擴大至平日送禮、企業送禮的市場。
Blueseeds | DIMOKOS 系列包裝
Blueseeds多年來深耕CSR領域 ，陸續推動產品至各大通路，新系列DIMOKOS首次嘗試與保險業者合作，透過線下直購方式行銷 ，打通品牌壁壘，以更貼近人心的方式與消費者互動。