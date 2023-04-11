Orisland 東舫

隨著資訊時代的成熟，富豪們的消費與一般人的落差增大的情況下，Orisland提供亞洲富豪一個新的消費平台選擇。以東方島嶼為概念，以台灣的地理象徵打造奢華品牌的中心。華麗雋永的東島文化呈現內斂的品牌氣質，汲取亞洲熱帶島嶼及華人文化特質，象徵最頂級的東方文化。