杉悟有限公司
Salute Interactive Ltd.
能登廠商
↓手機板
杉悟有限公司
Salute Interactive Ltd.
簡介
杉悟互動 Salute Interactive 是融合藝術、設計與數位技術的設計公司，致力為品牌打造絕佳的數位體驗。擅長跨域技術整合，包含視覺設計、UIUX設計、互動設計、VR/AR、程式開發等。合作品牌包含 NIKE、YAMAHA、LINE、BMW、IKEA、LEGO、中華奧會、黑松、玉山銀行 等國內外知名品牌。期待藉由長期服務國際品牌的經驗，協助台灣品牌展現自身價值。
服務項目
品牌設計、形象網站製作、行銷網站製作、客製化網站製作、UIUX設計、視覺設計、客製化程式開發、客製化系統開發
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE3 互動多媒體設計
聯絡資訊
公司地址：110 台北市信義區永吉路 120 巷 61 號 2 樓
連絡電話：0982-092881
公司網址：https://salute-interactive.com/
E-mail：chloechen@salute-interactive.com
作品/專案
豆舍花生堅果飲 品牌設計
豆舍為台灣全新的花生奶品牌，由業者自行研發，從原料的挑選到製作工法都非常用心。由於是新品牌的緣故，需要有完整的品牌規劃，用於後續洽談販售等用途。
ZIMA 品牌設計
ZIMA 為台灣新創團隊自行開發的新型態社交平台，其目標是建立一個友善的平台，移除掉常有的偏見（外貌／社會地位／求曝光等），以降低陌生交友時的目的性，僅以話題與位置展開交流。
YAMAHA EMF 形象官網
EMF為台灣山葉於2022年的全新重點車款。此次製作新車形象網站，重點突顯車身與強勁動能的特點，並且呈現未來科技感的視覺感受。
韋恩咖啡形象官網
製作韋恩咖啡新品形象網站，內容包含網站美術規劃、視覺設計、程式開發等。
安麗植萃追溯之旅-活動網站
將產品九大製成步驟用多米諾的概念及互動遊戲來呈現，讓使用者在遊戲的過程中，間接的吸收產品資訊，加深商品信任度及好感度。製作內容包含整體流程規劃、影片腳本、視覺設計、UI設計、互動機制、遊戲流程及開發等。
中華奧會 揪神RUN台灣-活動網站
將奧運主題結合在地文化製作成主題性活動網站。包含網站流程規劃、互動機制、遊戲流程、視覺及UI設計、網站開發等製作與統籌。互動內容有創建角色、六款運動遊戲、擲骰環島、抽機會命運卡牌、為中華隊祝福訊息等數位互動內容。
來自LINE的祝福-活動網站
以有趣的VR互動方式製作電子賀卡系統，維持 LINE 與各種商業夥伴的關係。互動內容包含：360環景、VR互動、編輯客製化祝福留言。
黑松 夢想GOGO樂-活動網站
以大富翁為核心概念的線上抽獎遊戲，融合十間在地特色店家，將品牌特色融入遊戲場景，打造獨具黑松風格的台灣島嶼，並可登錄瓶蓋序號即可擲骰子抽獎。製作內容包含網站流程規劃、互動機制、3D視覺規劃、視覺及UI設計等執行製作與統籌。