浩漢產品設計股份有限公司
Nova Design Co.,Ltd.
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浩漢產品設計股份有限公司
Nova Design Co.,Ltd.
簡介
浩漢設計成立於1988年，以工業產品設計服務為核心。目前在全球有 3 個設計網路基地，包括台北、上海、義大利。
台灣總部扮演資源運籌與協調管制的中樞；我們提供五大設計服務，強調以「設計系統競爭力」，快速反應新趨勢、提供新觀點、靈活運用資源、持續流程創新、整合國際資源，建立與客戶策略夥伴關係，共創設計新價值。
服務項目
市場趨勢策略研究、產品設計研發、工程與模型服務、量產化服務、市場與行銷服務
設計標籤
DE1 工業設計、DE2 視覺傳達設計、DE3 互動多媒體設計、DE6 設計協同
聯絡資訊
公司地址：114 台北市內湖區潭美街 285 號
連絡電話：02-27912198 #2320
公司網址：https://www.e-novadesign.com/
E-mail：fay@e-novadesign.com
作品/專案
PE1 移動能源電池裝置設計專案/三陽工業
PE1 提供了露營、救災等生活上的便利性，並可透過換電方式，快速滿足能源需求，PE1提供了備用能源的全新選擇。同時，多方應用的平台方案，使用上可搭配不同的載體大大提升更多得應用。
智能臺車 ID+ME 設計/東元電機
智慧工廠興起提升更多的可能性與效能，此款針對偵測技術的應用與提升，並導入設計優化使用者人機介面，並將內部配置最佳化設計。
智能送餐機器人第一代與第二代設計
智能化提升更多的可能性與效能並且帶來更多的便利性，透過線上點餐系統，將線上的選購與現場的實際體驗做結合，提供消費者新奇得用餐體驗，此款針對偵測技術的應用在提升，結合圖資地圖定位及感測性統，並導入設計優化使用者人機介面，提供有趣的互動感。
MAXSYM TL SPEED METER 儀表介面設計/三陽工業
Maxsym TL 為三陽機車第一台雙缸大排氣量黃牌機種，並搭載全數位科技儀表，透過浩漢的設計的介面設計，整合最佳的人機互動ＵＩ/UX 。儀表平台系統化介面，人性化界面操作讓資訊判讀更簡單更具安全性，同時，三種畫面色彩的用戶選擇方案，提升消費者對於機車儀表的風格互動需求，以及騎乘資訊的機能展現，並藉由識認性的提升達到騎乘的安全性。
露營延長線機構設計案
針對機構設計進行多次調整，讓產品功能、造型、結構同時符合未來使用需求，並維持原概念構想，此部分之投入除了單純機構件設計外，研發過程創造全新之結構量產銜接的豐富經驗進行產品整合。
速克達 MMBCU 設計專案/三陽工業
浩漢設計將「曼巴蛇」靜待獵物到快速出擊的瞬間動態，轉化為核心造型概念，「靜轉動」姿態展現MMBCU不同於DRGBT龍的外顯魄力，而是內斂卻蓄滿能量的張力。為傳達一致的產品感受，從整車造型到車身細節，都以簡約低調，卻不失性能的美學設計貫徹其中，整車運用前傾弓姿的視覺意象，以張嘴捕食的蛇骨特殊結構，創造出擾流件與前臉識別，蛇身弓起的張力線條及飽滿面形所創造的曲面，巧妙地讓車身光影變化流動連貫至車尾，彰顯整車低調卻不失傲氣的風範。
SYM 4MICA125/150 機車商業包裝設計/三陽工業
台灣的機車用車情境複雜，除一般通勤外，對於載人、載貨、甚至在寵物等多功能需求市場需求旺盛，現有市場對於各種用途的多功能機車並無一台能夠滿足年輕消費族群的機車平台，浩漢設計透過針對4mica125/150機種的商業包裝設計以多元的色彩與視覺造型成功開啟市場對於機車用途的多元想像。
浩漢產品設計新版網站設計
於2019年NOVA Design 搬遷至新總部後，為配合公司整體形象包裝和企業形象一致性，故執行浩漢官方網站更新，強化 NOVA 對應數位時代之需求，並於整體使用者操作介面、企業和部門風格形象、作品展示、自媒體平台、數據蒐集及業務系統…等進行更新。
三陽工業機種開發-設計趨勢研究分析/三陽工業
浩漢設計針對速克達各機種進行產品戰略規劃與生命週期管理，運用市場調查與趨勢研究分析，洞察市場潛在需求，開發新定位機種，並執行分眾策略，擴大客戶品牌之市場占有率。
三陽工業機種開發-設計策略研究及規劃/三陽工業
基於與三陽工業的長期合作關係，浩漢設計針對速克達各機種進行產品戰略規劃與生命週期管理，針對客戶的商用車開發需求進行分析研究，並提出市場策略調整之建議，進而延伸出全新定位之產品開發計劃。