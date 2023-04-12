速克達 MMBCU 設計專案/三陽工業

浩漢設計將「曼巴蛇」靜待獵物到快速出擊的瞬間動態，轉化為核心造型概念，「靜轉動」姿態展現MMBCU不同於DRGBT龍的外顯魄力，而是內斂卻蓄滿能量的張力。為傳達一致的產品感受，從整車造型到車身細節，都以簡約低調，卻不失性能的美學設計貫徹其中，整車運用前傾弓姿的視覺意象，以張嘴捕食的蛇骨特殊結構，創造出擾流件與前臉識別，蛇身弓起的張力線條及飽滿面形所創造的曲面，巧妙地讓車身光影變化流動連貫至車尾，彰顯整車低調卻不失傲氣的風範。