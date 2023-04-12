美商盛派克股份有限公司台灣分公司
Zenpack TAIWAN BRANCH
能登廠商
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美商盛派克股份有限公司台灣分公司
Zenpack TAIWAN BRANCH
簡介
Zenpack 台灣分公司是由一群中西文化不同背景的品牌規劃師，行銷推廣師，平面與網頁設計師、社群與媒體操作專家、數據分析師、市場調查與策略規劃師、創意策略師等組成，擁有北美設計與行銷推廣資源，團隊過去擁有幫助北美當地客戶品牌與包裝設計的豐富經驗，為提供客戶夥伴更全面的品牌加值服務而開始系統性地拓展業務從策略規劃，品牌架構，內容設計到行銷推廣，客製化提供全方位一站式顧問與整合性服務。
服務項目
品牌診斷與市場洞察、品牌發展、品牌策略、品牌內化與管理、創意與設計、品牌推廣
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE3 互動多媒體設計
聯絡資訊
公司地址：106 台北市大安區新生南路 1 段 97 巷 24 號 1 樓
連絡電話：02-27472698#104
公司網址：https://www.zenpack.tw/
E-mail：ann@zenpack.us
作品/專案
TXOne 公司形象影片
我們美國與台灣團隊針對“All Terrain”發想與客戶討論瞭解產品實質上的功能及使用情境，在運用所知的產品特性及企業精神去製作適合的故事腳本，將我們想要傳達的意象與概念視覺化溝通整部影片的起承轉合，另外也同步溝通合適的影像、美國在地配音員的聲音語調及背景音樂等整合整支影片的各項元素加上專業的特效製作。讓整體形象廣告影片具有國際水準也讓英語系國家的受眾能夠清楚精準的瞭解工控資安的重要性與價值。
Jiree 晶鋭 CIS/網站設計
Jiree 晶銳是一間在廈門以注塑成形為主的工廠，主要客戶都在歐美國家為主。我司協助將傳統產業的企業識別形象重新設計也配合整體形象重塑網站與視覺整體規劃。新的logo設計從品牌形象理念出發，體現品牌價值。
Helpfur CIS/包裝/網站設計
Helpfur 為一個新創寵物氫水機的品牌，一開始從品牌辨識系統做起到包裝設計及官方網頁製作一整套系統化建立品牌的專案規劃。主要訴求為健康、年輕 、生活及養生的概念，為家中的毛小孩建立一個專屬的健康氫水的品牌。
TXOne Trend Mirco Portable Security™ 3 Pro 包裝設計
TXOne 睿控網安股份有限公司與母公司趨勢科技專門為了杜拜的市場所專門設計的五入裝USB工控防毒產品之包裝結構、平面設計到生產。採用黑金雙色搭配的整體低調奢華的設計風格，將專屬於杜拜市場所特製的金色USB產品包裝成高級且精緻的高級禮盒感受。
TJG group 官網設計
Taiwan Johnson Group 在全球外銷自行車零件已有50 年歷史。此外也發展出兩個自行車品牌：Zeronine 和MCC。Zeronine主打公路車及登山車兩種車型，專注於客製化高性能車架。網站首頁以滿版影片呈現主要品牌形象，並分別在三個系列子品牌頁中賦予不同個性，也幫助使用者比較各系列的產品特性。