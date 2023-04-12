TXOne 公司形象影片

我們美國與台灣團隊針對“All Terrain”發想與客戶討論瞭解產品實質上的功能及使用情境，在運用所知的產品特性及企業精神去製作適合的故事腳本，將我們想要傳達的意象與概念視覺化溝通整部影片的起承轉合，另外也同步溝通合適的影像、美國在地配音員的聲音語調及背景音樂等整合整支影片的各項元素加上專業的特效製作。讓整體形象廣告影片具有國際水準也讓英語系國家的受眾能夠清楚精準的瞭解工控資安的重要性與價值。