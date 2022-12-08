好心地文創前身為一家視覺傳達設計公司，創辦人兼執行長黃奕杰希冀在傳統產業裡尋求設計注入的可能。於是在2013年成立了第一家台灣在地文產概念店「好,的」，於2015年正式登記好心地文創有限公司，以社會設計方式振興在地工藝，提供地方創生另外一種可能，以實地踏察挖掘台灣的Hidden Gem為目標努力至今。