好心地文創有限公司
HOWDY CREATIVE CO.,LTD
能登廠商
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好心地文創有限公司
HOWDY CREATIVE CO.,LTD
簡介
好心地文創前身為一家視覺傳達設計公司，創辦人兼執行長黃奕杰希冀在傳統產業裡尋求設計注入的可能。於是在2013年成立了第一家台灣在地文產概念店「好,的」，於2015年正式登記好心地文創有限公司，以社會設計方式振興在地工藝，提供地方創生另外一種可能，以實地踏察挖掘台灣的Hidden Gem為目標努力至今。
服務項目
品牌策略、識別形象、包裝設計、平面設計、網頁設計、展場規劃、創業投資、通路行銷…等設計整合。
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE4 空間設計、DE6 設計協同
聯絡資訊
作品/專案
亞炬品牌基因改造
透過轉換展場、機具以及品牌三個向度的機能，呈現三個向度的內在意涵，創造人-空間、人-物的互動，進而達到人-人 / 人-品牌間的交流，提高用戶共鳴與認同感，並催化消費者對於品牌的信任，產生其品牌忠誠。
檨仔腳變身計畫
藉由傳統工藝品的展出與文化觀覽延續傳統工藝之美，支持傳統工藝的生產與永續經營，以促進在地認同感與情感鏈結，進而激勵出地方工藝發展之在地創生，活絡地方發展的同時優化在地工藝創生能量。
智好科技品牌視覺規劃打造計畫
以灰色作為視覺的基底，搭配亮色系的漸層圖形，展現品牌專業卻又創造驚喜的形象。視覺圖形搭配線條的點綴，是綻放的煙火，也是家中懸掛的裝飾，ㄧ切都由使用者與設計師共同定義、打造，也呈現品牌的支持性。
鴻越資訊系統設計專案
透過使用者回饋意見重新規劃資訊系統操作流程，著重在資訊重整與內容的優化，協助品牌找到痛點並給予應對的方式，並從ERP系統的版型進行配色與視覺化的調整，讓資訊和數據都能變成圖形化，加速使用者的直覺操作。
寵物好事多2.0改造方案
透過市場分析獲得品牌經營策略，並針對品牌需求規劃視覺設計與行銷搭配方案，提供其發展子品牌與產品的策略走向，同時建置名稱、LOGO、產品包裝及輔助圖形設計等應用項目及其使用規範，以建立溫馨的品牌形象。
山城籃球故事特展
「山城籃球故事特展」以「苗籽精神」為主題，介紹籃球賽事在苗栗萌芽、孕育及至在籃壇發光、傳承與擴展的歷程，並首度揭開在賽事榮耀背後有關教練與球員們互動、打拚的精彩點滴，展現客家人克難堅毅的硬頸精神。
來點台東生活味
Kakawasan，其意是「祖靈聚集之地」。樂天質樸的部落族人與自然的關係很近，善用工藝做為文化媒介。透過展覽與其視覺規劃這些工藝品，傳達台東的生活味道，帶領大家認識部落，一同桑幾咧（放鬆一下）。