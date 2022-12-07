夕口設計有限公司
nessdesign.Co.,Ltd.
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夕口設計有限公司
nessdesign.Co.,Ltd.
簡介
ness 為一英文字尾，在形容詞後加入則轉為名詞。將客戶抽象的想法與概念，實現為有價值的設計，是nessdesign夕口設計的服務理念。
我們的初衷是以客戶的立場來思考，進行多元方向的發想與設計手法，希望給客戶的是讓人感到溫潤且舒適的設計質感。
我們的團隊來自不同領域的背景，依照不同的客戶需求，量身打造其專屬的設計，在與消費者之間建立起更穩固的橋樑。
服務項目
品牌/企業識別形象設計、平面設計、商業包裝設計、網頁設計、插畫設計、展示設計、商空設計、產品設計
設計標籤
DE1 工業設計、DE2 視覺傳達設計、DE4 空間設計
聯絡資訊
公司地址：244 新北市林口區文化二路一段 20 巷 48 號 1 樓
連絡電話：02-26085057
公司網址：https://www.nessdesign-studio.com/
E-mail：nessdesign.nicky@gmail.com
作品/專案
半伴寵物頭套
市售寵物頭套不僅遮蔽視線，且造成頭部悶熱，會影響寵物配戴時的情緒;且傳統頭套並沒有在頸部做固定，容易造成頭套位移而脫出。
半伴寵物頭套 2
為了改善寵物佩戴頭套的問題，我們將傳統的喇叭型頭套改為半罩式，僅包覆嘴部活動範圍。減少的面積能提高寵物視野範圍，並讓頭部不再悶熱。在頸部加上固定領片，降低頭套位移的範圍並與胸背帶結合，防止頭套旋轉或脫出。
RanuaZoo 翻轉食物包
以大容量，可依照用餐需求翻折，並以最小收納為目標。
RanuaZoo 翻轉食物包 2
設計出此款矽膠立體食物袋，擁有食物袋與餐盒的共同優勢，2022年底上市。
奶油花花
透過雙色的使用更將”連續流動”作視覺凸顯。字體設計的呈現較為有機的感覺，以表現如醬料般的流體感。
奶油花花 2
結尾的”S”跳脫原始的比例框架與線條，加入色塊作為較小巧的收尾點綴。一方面表現如果醬濃稠的流動感，另一方面也具有好吃而舔舌頭的意象。
草川堂商標
於商標圖形上方添增帆布花邊元素，並在中間增加具體圖像如辣椒、橄欖、花草茶業等元素，底部以雙收襯托，表現雙手奉上優質食材的意象。
草川堂商標 2
整體的構圖形象為營造歐式市集攤販的感覺。
YUP!MY味
主視覺以貪吃的女孩，豪邁大口吃東西的表情，傳達美味好吃的情緒感。在字體的設計上為略帶手寫感的筆畫感加以組合。開頭的Y字末端收尾處加入舌頭的意象;味的口字與YUP!的驚嘆號結合，並轉化有如口水般的意象。
YUP!MY味 2
設計透過喳喳、舌頭與口水等元素，與貪吃的表情結合，主要表現的概念為好吃極了!
艾思程式教育
運用符號構成機器人的意象，與程式教育做呼應。
艾思程式教育 2
有趣清爽的構圖，簡單卻富含意義與創意，能夠帶給孩子與家長，對於程式教育的想像和好奇心。
中華電信基金會 中秋禮盒
我們使用中華電信的企業色作為 主視覺的重點，並將中秋節的月亮(圓形)及中華電信基金會的點台灣、蹲點台灣，的點放大成圓，並用銀色的鬆緊帶作為點與點的串連，整體設計富含意義，精緻且充滿設計質感。
中華電信基金會 中秋禮盒 2
禮盒與紙袋的設計都圍繞著圓點 及企業色，主題強烈鮮明。
美齒對策潔牙骨
以產品本身的色彩延伸至包裝，整體設計簡約自然。
美齒對策潔牙骨 2
帶給消費者一種既直覺又純淨的視覺感受。
Caldo Pets 卡朵毛孩生活
為於大直的寵物用品專賣店，店主希望在小空間中可以陳列最多的商品，並強調品牌色系及專屬寵物的友善空間。我們在有限的預算下將原先老舊的空間設計成明亮活潑的寵物友善空間，讓來消費的顧客與毛小孩感受到舒適。
迎春納虎福 know you 主視覺與快閃店製作陳列
柔和的花朵與底色，襯托充滿好奇心的溫柔大貓咪(老虎)，對於可愛的小花們，老虎想像著即將 迎來的春天有多可愛。
迎春納虎福 know you 主視覺與快閃店製作陳列 2
後續延伸繪製各種動作發懶貪吃的老虎，就像是正在過年的大貓咪。
2022 食品展-TGA 展區
本屆食品展TGA展區希望表達出將台灣優質農產品推往國際為主要傳達意象。我們以最直觀的方式表現，由TGA先生開著飛機將 TGA產品載往世界，並運用插畫繪圖，讓消費者在眾多資訊的食品展中快速理解傳達內容，並因為這可愛的大圖像駐足。
好初 HAPPY 牛 YEAR 主視覺與快閃店製作陳列
好初-Happy牛year!這次的春節主題就是圍繞著牛牛們一直吃，吃的好飽好爽，就跟春節的我們一樣，放縱的開心的吃吧!
好初 HAPPY 牛 YEAR 主視覺與快閃店製作陳列 2
主視覺的文字是以培根牛為發想，作出看起就可口的感覺，搭配紙扇帶出農曆春節派對的意象，最後牛牛主角們，以簡單的色塊繪製，讓整體鮮明又活潑。
Chill 涼夏游 主視覺與快閃店製作陳列
本次秋季快閃店的主題是秋天的花園，在充滿秋色的繽紛花園裡藏著美味的寶藏，邀請大家來挖掘美食喔!
Chill 涼夏游 主視覺與快閃店製作陳列 2
我們在貨架上做了許多的層次，讓TGA的商品融入在整個畫面中，這次特別設計了一個拍照區，讓來參觀的民眾可以與這可愛又繽紛的秋季美食花園合影。