ness 為一英文字尾，在形容詞後加入則轉為名詞。將客戶抽象的想法與概念，實現為有價值的設計，是nessdesign夕口設計的服務理念。

我們的初衷是以客戶的立場來思考，進行多元方向的發想與設計手法，希望給客戶的是讓人感到溫潤且舒適的設計質感。

我們的團隊來自不同領域的背景，依照不同的客戶需求，量身打造其專屬的設計，在與消費者之間建立起更穩固的橋樑。