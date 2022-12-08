柏鑫廣告事業有限公司
BOSIN DESIGN
能登廠商
↓手機板
柏鑫廣告事業有限公司
BOSIN DESIGN
簡介
創立於高雄，堅持以創意設計為產業提升價值為使命，提供客戶開創市場，建立企業形象的最佳設計服務，服務客戶遍及製造、機關、休閒食品、文化、服務…等產業。
服務項目
品牌規劃、識別設計、包裝設計、平面設計、網頁設計
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE4 空間設計、DE6 設計協同
聯絡資訊
作品/專案
HAPPION 興旺國際-水產加工品牌規畫
從品牌核心與定位的深入討論、品牌命名與標語，到品牌識別形象規劃與包裝設計…等，進行全面向品牌整合設計規劃。
全國漁會-安心食魚宣傳月曆設計
與「中華民國全國魚會」合作，以台灣季節食魚推廣為主題，規劃「2021年月曆」設計。
保速達電梯-品牌網頁設計規劃
為長期合作的電梯公司「保速達」進行行銷宣傳設計之整體規劃，從品牌網站的更新，導入電梯選色系統，進行統合性的網頁規劃設計。
NIYU LIFE 栗陽國際-台灣甲魚品牌規畫
「簡約、鮮明」強化品牌識別印象，透過具吸引力的「甲魚造型」商品包裝，帶動「NIYU LIFE」甲魚品牌的整體認知度。
佳檸-鹹檸檬
協助「安得利食品」從「佳檸」品牌、商品、產品包裝的定位重整，建立「鹹檸檬」系列之商品品牌整體形象。
鮮開夥-水產加工食品品牌規畫
協助「安得利食品」從品牌命名、商品定位、商品包裝規格之整合建議，規劃「預熟水產加工品」系列之專屬商品品牌形象。
梓官區漁會-食魚教育空間形象規劃
為長期進行品牌形象管理的「梓官區漁會」之教育空間導入「食魚教育」主題，延續漁會品牌形象環境識別，進行一體性的整合設計規劃。
梓官區漁會-食魚教育推廣教材規劃&小蝦寶角色設計
為長期進行品牌形象管理的「梓官區漁會」之「食魚教育活動」進行繪本教材規劃，設計赤尾星蝦「小蝦寶」角色造型。