活力平方創意包裝設計有限公司
VIGOR SQUARE CREATIVITY PACKAGE & DESIGN CO.,LTD.
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活力平方創意包裝設計有限公司
VIGOR SQUARE CREATIVITY PACKAGE & DESIGN CO.,LTD.
簡介
活力平方創意包裝設計協助每個品牌尋找背後的故事與生命力，將每個商品的定位與受眾，透過圖像、視覺、文字，定義出最合適的樣貌，成就出屬於你的品牌設計！
服務項目
包裝設計、品牌建置、網頁設計、電商圖文廣告設計、海報文宣設計、企業型錄設計
設計標籤
DE2 視覺傳達設計
聯絡資訊
作品/專案
浚清企業<企業品牌重整及家用品牌建立>
40年的經驗傳承，奠定專業基礎，我們希望保留品牌本質，亦能呈現新的感受。讓客戶更能感受到企業對專業的堅持、品質的追求，與全方位的用心服務。
勝益水產<品牌形象規劃>
二代接手的烏魚子事業，如何在傳統與創新之間尋求平衡呢?經典的日系組合傳達出日式手藝的職人精神；經典風格帶出品牌的視覺沉穩，期許讓人有安心信賴的品牌感受。
琴藝小站<產銷履歷農產品包裝改善及行銷費用獎勵作業>
琴藝小站，取自父母名字其中「琴、義」二字，位於苗栗西湖的貝殼化石地區，擁有先天優良的排水系統，讓文旦可以有更好的生長。設計中傳達夫婦相互扶持的畫面，帶出兩人互助情誼及用心耕耘的質樸形象。
農業科技研究院<公版包裝模組擴充設計與製作>
為了推廣農產加工製品，把產品包裝更加完善商品化，故以小農可負擔的包材成本來進行有效益的產業價值，設定公版包裝模組規格設計，提供農友在未來應用時可依需求進行自家資訊上的更替。
經濟部綠色貿易專案辦公室「綠色產品國際鏈結推動方案-企業個案行銷輔導」
協助企業整合綠色相關產品、服務及經營理念，並透過行銷輔導工具製作，提升綠色競爭力，進而透由實體管道與數位行銷平台做廣泛的推廣，以達到更高的附加價值。
2022新竹良品 縣上好禮<書籍編排設計>
新竹縣政府每兩年都會募集13鄉鎮市中優良有特色的農特產品，這次收錄了104家優質店家、151項特色產品。希望以樸實的鄉村風格，帶出純粹作物的精神，傳達新竹在地店家對自家好物的用心堅持！