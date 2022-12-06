農業科技研究院<公版包裝模組擴充設計與製作>

為了推廣農產加工製品，把產品包裝更加完善商品化，故以小農可負擔的包材成本來進行有效益的產業價值，設定公版包裝模組規格設計，提供農友在未來應用時可依需求進行自家資訊上的更替。