薩巴卡瑪國際有限公司
SUBKARMA International Associates Ltd.
能登廠商
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薩巴卡瑪國際有限公司
SUBKARMA International Associates Ltd.
簡介
看似不按牌理出牌
專業卻超越他人的品牌顧問
薩巴卡瑪是一個專業的品牌團隊，致力於帶給台灣品牌不一樣的創意，幫助他們成為更耀眼的品牌。從品牌訓練、品牌諮詢，到品牌策略及發展，薩巴卡瑪是讓你驚喜不斷的台灣品牌塑造專家。
目前薩巴卡瑪在台中和台北皆設有辦公室，自 2002 年開始，我們總是不斷地在品牌界掀起一陣又一陣的風暴。作為台灣領先的品牌策略公司，薩巴卡瑪因為特立獨行而聞名。而驅動我們前進的最大動力，是我們對台灣的熱愛和改變台灣的渴望。
服務項目
品牌策略、品牌設計、品牌培育、合資企業&創業投資、通路行銷
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE3 互動多媒體設計、DE4 空間設計、DE6 設計協同
聯絡資訊
作品/專案
台中精機廠
台中精機廠．品牌再造，精機造極大躍進。透過重新調整品牌定位，由內到外傳遞一致的品牌形象，將儲備一甲子的能量透過品牌重塑及溝通策略展現出耳目一新的風貌，蛻變後的OR集團，是充滿活力、熱忱的全球精密機械先鋒。
天崗精機品牌重建
品牌聚焦，打造嶄新形象．躍向未來，跨越領先。透過重新梳理品牌定位，以全新形象的建立及週年系列活動，由內到外傳遞嶄新的形象，也藉由品牌訓練讓內部團隊理解天崗品牌所代表的意義，為未來的品牌溝通奠定基礎。
宜蘭縣政府噶瑪蘭公主文創光雕展演
蘭陽越夜越美麗，是宜蘭首度大型戶外光雕秀，結合宜蘭最雋永的經典傳說、在地藝術，以光雕投影點亮蘭陽博物館，帶給參與民眾不同的藝術視覺饗宴。
在地漁產品推廣產品包裝
24°N-凝萃海洋，釋放美麗。臺中區漁會以海洋中蘊含豐富天然膠原蛋白的「魚鱗」作為為主原料，開發具高經濟價值的保養品，樹立臺中漁產品的獨特形象。
臺中區漁會在地漁產品推廣與供應系列活動-烏魚加工品包裝
臺中區漁會透過本案建立臺中市梧棲野生烏魚品牌，並藉由形象、包裝設計，傳遞烏魚經濟價值，也建立其與市場上其他養殖烏魚漁產品的差異化。
MOBIUZ 品牌
明基電通(BenQ)所創立的新螢幕品牌MOBIUZ，透過明確的品牌定位策略與形象設計，向市場傳其為「成為追求沈浸式體驗玩家尋找遊戲螢幕時的第一選擇」的電競螢幕品牌。