看似不按牌理出牌

專業卻超越他人的品牌顧問

薩巴卡瑪是一個專業的品牌團隊，致力於帶給台灣品牌不一樣的創意，幫助他們成為更耀眼的品牌。從品牌訓練、品牌諮詢，到品牌策略及發展，薩巴卡瑪是讓你驚喜不斷的台灣品牌塑造專家。

目前薩巴卡瑪在台中和台北皆設有辦公室，自 2002 年開始，我們總是不斷地在品牌界掀起一陣又一陣的風暴。作為台灣領先的品牌策略公司，薩巴卡瑪因為特立獨行而聞名。而驅動我們前進的最大動力，是我們對台灣的熱愛和改變台灣的渴望。