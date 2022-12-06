一己設計工作室有限公司
iSelf visual design workshop co.,LTD
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一己設計工作室有限公司
iSelf visual design workshop co.,LTD
簡介
我們不追求視覺上的美感，
追求的是為客戶找出設計背後令人沉溺的每個原因。
水如鏡—靜如水。
我們強調並且深信，一件令人印象深刻的設計作品，
未必是設計本身的完美無瑕，
而是在設計背後，傳遞個性、精神與故事的所有過程與細節。
服務項目
品牌識別設計、品牌形象定位策畫、商業包裝設計、美術編輯設計、展覽主視覺設計
設計標籤
DE2 視覺傳達設計
聯絡資訊
作品/專案
舊振南餅店冰品識別
東方漢餅與義式冰淇淋結合Join For Joy 邀約相聚樂趣 ! 舊振南與台南人氣冰品「蜷尾家」再度攜手合作，研發出舊振南獨家漢餅義式冰淇淋。透過漢餅與冰品的全新結合為漢餅文化找出專屬的⽣活品味與意涵，品牌識別悠揚而上弧度的設計，如同冰淇淋舀起的印記，呼應了吃下冰淇淋後漾開來的微笑。冰杯視覺代表Gelato牛奶基底的凝色結合品牌經典紅，是為東方漢餅與西方冰淇淋加以融合的驚艷感。
上海味千拉麵
味千集團從老品牌到新品牌，這次品牌識別設計視覺更新，以大骨熬湯五千年做為本次更新的核心精神，以更當代的視覺語彙，並融入簡潔的品牌核心精神，給消費者不同的體驗。
上海 燒肉達人
上海燒肉正好餐飲品牌，以正是好時候，提倡Yolo的生活精神，每一個當下都是最好的時刻，以忘我、沉浸式體驗，進軍上海最潮太古里，以最衝擊的燒肉設計精神與視覺語彙來與新世代溝通。
高雄市內惟藝術中心SOUP無麩質輕食館品牌識別
一起來SO_UP，找回生活中的一點綠意，體驗一口純粹香，二回時旬味，三品本質心。將全食物的美好味道，融合在一碗小小的湯裡，讓這碗湯說著自己的故事，帶給你前所未有的味覺饗宴。
舊振南春節禮盒
舊振南餅店．厚禮數．滿心意，紅英吐艷春華綻，金蕊飄香錦繡開，為你帶來一片春景．綻滿我如花似錦的祝福，紅色的花苞吐露了艷麗的色彩，春天的花朵正盛開綻放。金色的花蕊飄出陣陣馨香，和著這如花似錦的美麗春光。
禮坊法點包裝
陽光柔和的Menton，是法蘭西的珍珠清香瀰漫在城市的每個角落，彷彿置身那旖旎而難忘的二月天，RIVON Douce禮坊 輕法式系列彷彿午後的陽光輕輕灑落帽簾，那一種幸福的形狀!
舊振南2022中秋禮盒
美好殷悅會 邀您一起賞樂。舊振南於2022年以「Over the Moon美好殷悅會」為主題，以超現實主義的概念呈獻，透過充滿童趣的畫風揉合超現實主義風格，創造出中西合璧的專屬吉祥物「悅兔」和您共度佳節！以漢餅傳達中秋祝福暖意，把“愛”的情意傳遞給對方。
小缽盛光香氛品牌
小缽盛光 every cloud has asilver lining讓氣味連結你重要的記憶願每個人都能找到屬於自己的那道光”器皿內不僅是盛載著光與香氣，更盛載著時間與溫暖。點燃燭火後，我們都擁有一個沈澱下來的機會。
南市美術館【南美夢遊】戲劇活動主視覺
【南美館 x 南大戲劇系 】臺南市美術館與國立臺南大學戲劇創作與應用學系合作，聯手推出【南美夢遊】戲劇導覽活動。首次嘗試利用美術館潔白、充滿光影的空間舞台，結合【南薰藝韻 -陳澄波、郭柏川、許武勇、沈哲哉專室】展覽中許武勇及沈哲哉兩位畫家的作品，透過沉浸式戲劇演出，引領觀眾穿梭2館獨特的建築空間。悠遊在如夢似幻的戲劇情境中，進而認識畫家的生平及其創作心路歷程。
GFG design & art 北歐家具展覽主視覺
北歐老家具 為生活凝煉一隅美好。What makes a chair a chair? 隱身在高雄大樹區一棟有著磨石子地板和毛玻璃的老房子內的「GFG design & art」，以推廣北歐現代設計家具為主，包括Finn Juhl和 Hans J. Wegner 所設計的家具、Poul Henningsen的吊燈等，感受到與北歐同步的生活，體驗「與自然共存」的家居設計。
臺南市美術館微地誌研討會活動設計
為強化學術影響力及接軌國際動向，南美館每年皆規劃一場與臺灣美術相關的學術研討會，今年的「微地誌-2020明末清初臺灣美術學術論壇」以「微地誌」（microtopography）為主題，邀請各領域專家學者以地方誌的歷史書寫方式，深入且細微地探討臺灣美術所產生的各種差異、融合與變化。