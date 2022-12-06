小缽盛光香氛品牌

小缽盛光 every cloud has asilver lining讓氣味連結你重要的記憶願每個人都能找到屬於自己的那道光”器皿內不僅是盛載著光與香氣，更盛載著時間與溫暖。點燃燭火後，我們都擁有一個沈澱下來的機會。