感測手把

感測手把(智慧跳繩)，使用年齡在3-8年齡段幼童，為讓孩子好攜帶也增加趣味性，加入跳繩與網球拍設計，使其具有雙功能。機構上，改善充電、按鍵、燈號等，外觀則以親膚材質及柔和配色，另組裝也改以卡扣式，更為簡易。