才發產品設計有限公司
Tsair Fa Industrial Design co
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才發產品設計有限公司
Tsair Fa Industrial Design co
簡介
才發產品設計有限公司服務各行各業，成功案例無數；對象包含TOTO台灣、瑞基海洋生物科技公司…等各大知名企業。公司以工業產品設計為主軸，不分產業不分類別，聆聽客戶需求，為設計重點，以最好的方式提升產品價值。
服務項目
產品開發、外觀設計、機構設計、模型、模具及生產
設計標籤
DE1 工業設計
聯絡資訊
作品/專案
迷你甜度計
迷你甜度計，無需破壞水果表面檢測，以光學照射即可完成甜度測試，設計中改良原本的笨重體積，也改善了幾項條件，如：易檢測、多種水果供選、外觀流暢、好握持、便攜、不占空間等多方面的設計條件。
SHIELD 酷熱貼
SHIELD 酷熱貼，此產品具有多重舒緩功能、冷熱媒介易得(水)、重複使用、大小適中、操作與攜帶便利、方便穿戴等諸多優勢皆在設計上體現。最終產品也在募資平台獲得成功，更獲得IF設計獎及2023台灣精品獎等國內外獎項肯定。
木板自動降落窗簾
木板自動降落窗簾機構設計，拆解舊有結構改良，經由齒輪計算，形成齒輪間卡接並帶動機構自動緩速降落之條件。設計中，無電子控制，僅需拉繩2下，窗簾即可降落，可大幅減少電子故障風險，也有省電節能、不費力等優點。
感測手把
感測手把(智慧跳繩)，使用年齡在3-8年齡段幼童，為讓孩子好攜帶也增加趣味性，加入跳繩與網球拍設計，使其具有雙功能。機構上，改善充電、按鍵、燈號等，外觀則以親膚材質及柔和配色，另組裝也改以卡扣式，更為簡易。