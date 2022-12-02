成立背景與公司沿革

(紮實的印刷輸出技術基底 X 無限的創意設計靈感)+品牌整合行銷策略=愛普力

自草創階段就著於品牌包装與視覺設計，發揮巧思融合傳統與創新，不斷挑戰自我，突破極限，終而開創品牌新疆界，「小公司卻有大想法」這句話直白地闡釋愛普力的事業核心和野心!

業務概況

業務範圍由原先印刷背景的包裝設計出發，近年不僅延伸品牌設計，透過成員加入、團隊合作，也逐漸延伸業務範圍至網站設計及空間設計等。建立藉由企劃策略及創意發想，為客戶制定最佳解決方案的全方位設計公司。